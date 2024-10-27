Международный день школьных библиотек: дата, история и традиции праздника

Международный день школьных библиотек в 2024 году отметят 28 октября

В 2024 году праздник отмечается 28 октября.

Современные библиотеки — это образовательное пространство с доступом к печатным книгам, а также электронному фонду художественной и научной литературы. Чтобы подчеркнуть важность учреждений, хранящих книги для общественного пользования, было решено утвердить отдельный праздник.

Когда отмечается Международный день школьных библиотек

Ежегодно Международный день школьных библиотек (International School Library Day) отмечается в четвертый понедельник октября. В 2024 году он выпадает на 28 октября.

Не стоит путать этот праздник с Общероссийским днем библиотек, который ежегодно отмечается 27 мая.

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История праздника

Впервые Международный день школьных библиотек отметили 25 октября 1999 года. Инициатором учреждения выступило ЮНЕСКО. О таком решении публично заявил президент Международной ассоциации школьных библиотек Бланш Вуллз.

Цель праздника — привлечение внимания общественности к состоянию и пополнению литературных фондов в школьных библиотеках, а также приобщение детей к чтению. Ведь библиотека — это хранилище не только учебников, но и внеурочной литературы.

Официальный статус праздник приобрел только в 2005-м. В России Международный день школьных библиотек начали отмечать с 2008 года. В этот год празднование прошло под девизом «Школьная библиотека — на повестке дня».

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Традиции праздника

На территории РФ с 2008 года есть традиция проводить Международный месячник школьных библиотек. В этот период организовывают съезды библиотекарей, семинары, лекции, презентации профессии библиотекаря, а также ряд культурных мероприятий для учеников (викторины, конкурсы чтецов). Отдельно проходит сбор книг в фонды. В последнее время все чаще устраиваются встречи с писателями, симпозиумы и форумы.