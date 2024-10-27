Международный день школьных библиотек: дата, история и традиции праздника

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Современные библиотеки — это образовательное пространство с доступом к печатным книгам, а также электронному фонду художественной и научной литературы. Чтобы подчеркнуть важность учреждений, хранящих книги для общественного пользования, было решено утвердить отдельный праздник.
Ежегодно Международный день школьных библиотек (International School Library Day) отмечается в четвертый понедельник октября. В 2024 году он выпадает на 28 октября.
Не стоит путать этот праздник с Общероссийским днем библиотек, который ежегодно отмечается 27 мая.
Впервые Международный день школьных библиотек отметили 25 октября 1999 года. Инициатором учреждения выступило ЮНЕСКО. О таком решении публично заявил президент Международной ассоциации школьных библиотек Бланш Вуллз.
Цель праздника — привлечение внимания общественности к состоянию и пополнению литературных фондов в школьных библиотеках, а также приобщение детей к чтению. Ведь библиотека — это хранилище не только учебников, но и внеурочной литературы.
Официальный статус праздник приобрел только в 2005-м. В России Международный день школьных библиотек начали отмечать с 2008 года. В этот год празднование прошло под девизом «Школьная библиотека — на повестке дня».
На территории РФ с 2008 года есть традиция проводить Международный месячник школьных библиотек. В этот период организовывают съезды библиотекарей, семинары, лекции, презентации профессии библиотекаря, а также ряд культурных мероприятий для учеников (викторины, конкурсы чтецов). Отдельно проходит сбор книг в фонды. В последнее время все чаще устраиваются встречи с писателями, симпозиумы и форумы.