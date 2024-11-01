Международный мужской день — 2024: дата, история и традиции праздника

Тот факт, что у мужчин долго не было своего праздника, а у женщин был, некоторые расценивали как проявление дискриминации. В итоге ситуацию было решено изменить. Мужчины получили сразу несколько праздников. Самый известный из них — Международный мужской день. Расскажем, когда он отмечается, чему посвящен и чем отличается от Всемирного дня мужчин, с которым его часто путают.

Когда отмечается Международный мужской день в 2024 году

У Международного мужского дня постоянная дата — 19 ноября. В 2024 году праздник выпадает на вторник.

История Международного мужского дня

Идея отмечать Международный мужской день возникала многократно, начиная с 1960-х годов. На тот момент звучали предложения праздновать его 23 февраля. Для России это был бы оптимальный выход, который мог бы навсегда прекратить споры о том, поздравлять ли неслуживших мужчин. К сожалению, инициатива не получила широкой поддержки и к 1995 году совсем заглохла.

В 1999 году Джером Тилуксингх стал организатором празднования Дня мужчин на островах Тринидад и Тобаго. Планировалось, что в этот день внимание будет посвящено мальчикам, юношам и мужчинам всех возрастов просто потому, что они есть, а не за какие-то заслуги. Дата праздника была назначена на 19 ноября: в этот день родился отец Тилуксингха.

Сообщение о Дне мужчин попало в мировые новости, событием заинтересовались жители других стран. А в ООН предложили установить Международный день мужчин. Но не для того, чтобы праздновать и веселиться, а чтобы привлечь внимание к дискриминации, условиям труда, образования и другим важным вещам. Идея получила поддержку большинства стран — участниц ООН, в том числе России. С годами изначальный смысл торжества — освещение мужских проблем — забылся. Поэтому «день» стал праздником: с подарками и чествованием героев дня.

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Отличие Международного мужского дня от похожих праздников

День отца

День отца отмечается не во всех странах. Кроме того, вне поля зрения остаются мальчики, юноши и мужчины, у которых нет детей.

Международный день защиты мужской нервной системы

Полностью праздник называется Международный день защиты мужской нервной системы от действий со стороны женщин. Отмечают его 22 октября. Но, конечно, неофициально: в нем есть дискриминация женщин. И, надо полагать, праздник относится далеко не ко всем мужчинам.

Всемирный день мужчин

Этот праздник с 2000 по 2006 год отмечался в некоторых странах в первую субботу ноября. Он был установлен по инициативе журналиста и писателя Джорджа Киндела и первого Президента СССР Михаила Горбачева. Организаторы хотели привлечь внимание к мужчинам, которые значительно изменили мир невоенным путем. Для этого была придумана «Всемирная мужская премия». Она вручалась до 2006 года, и ее успели получить Пол Маккартни, Майкл Джексон и другие деятели культуры и искусства.

Несмотря на то что праздник до 2004 года считался официальным в Австрии и Германии, известным он не стал. Что неудивительно, учитывая, что героями дня могли стать только выдающиеся личности, а не все представители мужского пола.

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Как отмечают Международный мужской день

Международный мужской день — относительно молодой праздник. Поэтому традиции его толком не сложились ни в России, ни в мире.

За рубежом в этот день стараются аккуратно, чтобы не нарушить принцип гендерной нейтральности, подчеркнуть достижения мужчин и их роль в обществе. Для этого могут проводиться парады и шествия, выставки, семинары и другие мероприятия. Специально поздравлять мужчин не очень принято.

В России Международный день мужчин пока не слишком прижился, поскольку гендерно окрашенным праздником все еще считается День защитника Отечества. Хотя мероприятия 19 ноября проводятся. На них чествуют мужчин, которые вносят положительный вклад в жизнь государства и общества. Ими могут быть не только известные деятели культуры и космонавты, но и представители более распространенных профессий. То есть врачи, учителя, инженеры, юристы, журналисты, пожарные и так далее.

Также в этот день женщины могут поздравить мужчин подарками и другими знаками внимания.

Кроме того, можно использовать праздник как дополнительный повод всем членам семьи провести время вместе. И, возможно, установить собственные традиции празднования.

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