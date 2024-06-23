Международный Олимпийский день — 2024: дата, история и традиции праздника

Олимпийские игры возникли в Греции много веков назад. По сей день они остаются самым ожидаемым спортивным событием. У Олимпийских игр даже есть свой собственный праздник — Международный Олимпийский день. Рассказали, когда он празднуется и какие традиции связаны с этим днем.

Когда празднуют Международный Олимпийский день

Во всем мире международный Олимпийский день отмечается 23 июня. Именно в этот день в 1894 году был основан Международный олимпийский комитет.

История Международного Олимпийского дня

Своим появлением этот праздник обязан Пьеру де Кубертену — французскому просветителю. Он сыграл ключевую роль в возрождении Олимпийских игр (они перестали проводиться в 426 году н. э.) в конце XIX века и создании Международного олимпийского комитета.

Пьер де Кубертен был увлеченным спортсменом, играл в регби. В 1892 году он написал статью «Проект о восстановлении Олимпиад». Там он предложил возродить древнегреческие спортивные соревнования с целью единения всех наций мира через спорт. В 1894 году по его инициативе в Париже был организован Международный конгресс физической культуры, в ходе которого было принято решение о возрождении Олимпийских игр.

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Так 23 июня 1894 года в Париже был основан Международный олимпийский комитет. Первым его председателем стал грек Деметриуса Викелас, а Пьер де Кубертен стал одним из вице-президентов. Уже через два года в Афинах Пьером де Кубертеном и МОК были организованы первые современные Олимпийские игры, которые имели грандиозный успех у публики. С тех пор Олимпиада стала самым престижным международным спортивным соревнованием и проводится каждые четыре года.

В 1948 году было принято решение ежегодно праздновать Международный Олимпийский день 23 июня.

Что делают в Олимпийский день

Главная традиция этого праздника — Олимпийский забег. Обычно он проводится 23 июня или в ближайшие выходные к этому дню. МОК рекомендует национальным олимпийским комитетам устраивать в этот день забеги на длинные дистанции, чтобы напоминать людям об атмосфере дружбы и сотрудничества, которая должна сопровождать любые соревнования.

Бег, как вид спорта, был выбран неслучайно. Он является самым доступным — для него не требуется никакого специального оборудования. Даже люди в бедных странах могут поучаствовать в этом мероприятии. Так реализуется концепция Олимпийских игр — «спорт для всех».

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Как празднуют Международный Олимпийский день в России

Всероссийский Олимпийский день — самое масштабное мероприятие Программы Олимпийского комитета России «Олимпийская страна». Он является российской частью Международного Олимпийского дня.

В России Олимпийский день проводится с 1990 года во всех регионах страны, а количество участников ежегодно превышает 1 млн человек.

В честь праздника проводятся различные спортивные мероприятия. Активное участие в праздновании принимают как общероссийские, так и региональные спортивные объединения. Они организовывают соревнования на своих площадках. Почетными гостями праздника становятся олимпийские чемпионы и призеры по летним и зимним видам спорта, а также кандидаты в олимпийскую команду страны на предстоящие Игры.

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Также в этот день во многих летних лагерях и детских садах проходят соревнования для детей.

Различные коммерческие организации нередко проводят собственные забеги в честь праздника. Помимо традиционной дистанции в 10 километров, бывают и другие — 5, 3 и 1 км, в которых могут поучаствовать даже неопытные бегуны.