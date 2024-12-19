6 удивительных фактов о микроорганизмах на коже

Кожа — самый большой орган человеческого организма. И, как и у любого органа, у нее есть микрофлора, или по-другому микробиом. Это совокупность всех микробов, населяющих кожу. Вместе с дерматологом Зариной Сулеймановой собрали шесть интересных и шокирующих фактов об этих микроорганизмах.

На коже живут тысячи микробов

Микробиом представляет собой сложное сообщество из микроорганизмов — бактерий, грибов, вирусов и клещей.

На коже можно обнаружить около тысячи видов микробов, которые населяют разные ее области с разной степенью стабильности.

Микроорганизмы выполняют различные функции: защищают кожу от патогенных бактерий, поддерживают ее иммунитет и барьерную функцию, а также оказывают антиоксидантную защиту, которая нейтрализует вредное воздействие окружающей среды.

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Микробы общаются между собой

Выполнять эти функции микроорганизмам помогает кворум-сенсинг. Это процесс клеточного взаимодействия, который позволяет микробам отслеживать плотность своей популяции и реагировать на ее изменение.

Такое «общение» происходит за счет выработки и накопления аутоиндукторов — сигнальных молекул. После того как их число достигает определенного уровня, микроорганизмы начинают синхронизировать свое поведение. Например, они могут «решить» увеличить свою популяцию или активировать защитные функции. Одна из таких — образование биопленки, которая защищает микробы от внешних воздействий.

«Общаться» таким образом могут не только полезные микроорганизмы, которые помогают коже поддерживать барьерную функцию или залечивать раны, но и патогенные. Увеличение их популяции или образование биопленок ведет к дисбалансу. А это, в свою очередь, может спровоцировать кожные заболевания, такие как атопический дерматит, розацеа, себорейный дерматит, акне и другие.

Микробиом уникален

Микробиом каждого человека уникален настолько, что некоторые ученые сравнивают его с отпечатками пальцев, называя «микробными отпечатками». Уже сейчас исследователи проводят эксперименты. Ученые пробуют с помощью образцов микробиома установить его носителя. Такой эксперимент, например, организовали американские исследователи, которые смогли практически во всех случаях по «микробному отпечатку» определить хозяина телефона.

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Это дало им основания предполагать, что в будущем образцы микробиома смогут играть значительную роль в судебно-медицинских исследованиях. Однако другие ученые говорят, что подобные «микробные отпечатки» изменчивы, в отличие от классических отпечатков пальцев. Поэтому говорить о широком применении такого метода пока рано. При этом исследователи признают, что его включение в судебно-медицинские экспертизы может быть полезным — особенно в тех случаях, когда другие инструменты идентификации человека бессильны.

У новорожденных стерильная кожа

Когда на коже впервые появляются микроорганизмы — точно неизвестно. Однако большинство ученых сходятся во мнении, что в утробе матери ребенок развивается в стерильной среде. При рождении у него нет своего микробиома. Правда, стерильной кожа малыша остается на очень короткий срок — первые микроорганизмы появляются во время или сразу после рождения.

Свой микробиом новорожденный приобретает от контакта с матерью и окружающей средой. Причем то, какие организмы первыми заселяют кожу младенца, во многом зависит от того, как он появится на свет. Микробиом детей, рожденных естественным путем, состоит в основном из микробов, полученных от матери через родовые пути. Тогда как дети, появившиеся на свет с помощью кесарева сечения, приобретают микробиом посредством контакта с окружающей средой.

Микробиом можно пересаживать

Чем глубже изучается микробиом кожи, тем больше ученые понимают, что микроорганизмы влияют на возникновение и течение кожных заболеваний. В последние несколько лет исследователи тестируют новый способ их лечения. А именно — трансплантацию микробиома. Пока говорить о широком применении этого метода не приходится, однако в перспективе он сможет помочь людям справиться, например, с акне, атопическим дерматитом и даже неприятным запахом пота.

Ученые уже сейчас проводят эксперименты по пересадке микробиома, чтобы выяснить, как хорошо приживаются те или иные микроорганизмы на частях тела, где они изначально не живут. А также исследуют, помогают ли микробы от здоровых доноров людям с кожными заболеваниями. И первые результаты говорят о том, что в перспективе метод трансплантации может помочь таким пациентам. Одно из исследований, например, показало, что такой способ значительно снизил проявление угревой сыпи. Другой же эксперимент продемонстрировал, что метод также может быть эффективен для пациентов с атопическим дерматитом.

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По словам ученых, пока метод трансплантации микробиома недостаточно изучен. Однако исследователи признают, что он может оказать серьезное влияние на лечение кожных заболеваний в будущем. А также в перспективе помочь замедлить процессы старения кожи.

Косметика влияет на микробиом

Микробы, живущие на коже, подвержены воздействию многих факторов. Среди них возраст, пол, воздействие агрессивной окружающей среды, например ультрафиолетовых лучей, а также вредные привычки, несбалансированное питание и прием различных препаратов. Даже использование косметики вносит свою лепту, так как она может оказывать как позитивное, так и негативное влияние на состав микробиома.

При этом использование неправильно подобранной косметики или частое выполнение агрессивных процедур, таких как химический пилинг, может нарушить защитную оболочку кожи и сделать ее более уязвимой для патогенных микроорганизмов. Все это приводит к неприятным последствиям, в том числе к серьезным дерматологическим проблемам.