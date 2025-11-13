Гайд по путешествиям в Мьянму: когда ехать и что посмотреть

В последние месяцы азиатские страны стремятся облегчить въезд для россиян. Например, в ноябре 2025 года было подписано соглашение о безвизовом режиме с Мьянмой. Рассказываем вместе с экспертом по туризму, чем интересна эта страна и что нужно знать перед поездкой.

Ради чего стоит ехать в Мьянму

Архитектура и религиозные достопримечательности

Это одно из первых государств, на территории которых из соседних Индии и Китая пришел буддизм. Мьянму называют Страной золотых пагод, потому что здесь находится несколько тысяч храмов и пагод.

Еще Мьянма известна домами, построенными на сваях. Они распространены не по всей стране, а в основном на озере Инле. В таких домах живет около 70 000 человек. Между домами плавают лодки, что делает местность похожей на Венецию, только с азиатским колоритом.

Монастырь тоже построен на сваях. В нем хранится богатейшая коллекция статуй Будды. Но путешественников, не исповедующих буддизм, монастырь привлекает огромным количеством живущих здесь кошек. Когда-то один из настоятелей научил этих животных прыгать через обручи и устраивал представления с ними. После его смерти шоу больше не устраивают, но кошки до сих пор обитают на территории. Туристы приезжают в монастырь, чтобы пофотографироваться.

Фото MartinM303, iStock

Между тем в Мьянме есть особая порода кошек, которых называют бирманскими (Мьянма до 1989 года называлась Бирмой). Они такие же пушистые, как персидские, но окрасом похожи на сиамских.

Духовные практики

В Мьянме мальчики могут уйти в монастырь с 5 лет, а девочки — с 18. При этом вернуться к светской жизни можно в любой момент.

Для иностранцев такая возможность тоже существует. Но для ухода в монастырь нужна специальная виза и приглашение от монастыря.

Пляжный и активный отдых

В Мьянме нет переполненных пляжей. Это объясняется не только сравнительно небольшим наплывом туристов, но и размерами прибрежных зон. Например, пляж Нгапали-Бич занимает в длину целых семь километров.

Те, кто предпочитает активный отдых, в Мьянме могут заняться серфингом, взять в аренду велосипед, каноэ или электроскутер. Кроме того, на пляжах доступны снорклинг, дайвинг и каякинг.

При этом ввозить в страну можно только один комплект рыболовного оборудования.

Фото EyeEm Mobile GmbH, iStock

Ночная жизнь

По вечерам в отелях часто проходят вечерние программы, а за территорией туристов ждут бары, ночные клубы и рестораны с живой музыкой, танцами и караоке. Также многие путешественники посещают ночные рынки на исторических улицах крупных городов.

Бирманская кухня

На территории Мьянмы проживает около сотни разных этносов, поэтому бирманская кухня так же неоднородна, как китайская. Оказали влияние на кулинарию также соседние страны. Так что в Мьянме можно встретить в меню жареных тараканов, карри и самосы, стеклянную лапшу с соевым соусом и другие блюда, характерные для Китая, Таиланда и Индии. Это довольно удобно для путешественников, у которых нет возможности посещать все эти страны по отдельности.

Общее в бирманской кухне — пристрастие к крахмалу (который содержится в рисе и лапше). А также использование нгапи — рыбной или креветочной пасты, которую кладут во все блюда, кроме десертов.

Фото Artit_Wongpradu, iStock

Когда ехать в Мьянму

Туристический сезон в этой стране начинается в октябре и продолжается до апреля. Далее начинается традиционный для этой части Азии сезон дождей. И хотя холодов в стране не бывает, а температура воды круглый год неизменно держится в пределах +30 градусов, гостиницы могут быть закрыты.

В этот же сезон отмечаются основные праздники страны, такие как Национальный день (18 ноября), День независимости (4 января), День Союза, он же День Республики (12 февраля). Новый год ( по-другому — Тинджан) отмечается в апреле.

Фото Oleh_Slobodeniuk, iStock

Как добраться до Мьянмы

Доступно только авиасообщение: иностранцам запрещено въезжать через границу на других видах транспорта. Принимают россиян аэропорты Янгона, Нейпьидо и Мандалая.

Прямых рейсов из России нет, можно добраться только с пересадками через Таиланд, Сингапур, Вьетнам или Китай.

Правила въезда в Мьянму

Для туристов, которые не планируют останавливаться в монастыре, виза не нужна. Находиться в стране по загранпаспорту можно не больше 30 дней без возможности продлить срок пребывания.

При этом власти Мьянмы оставляют за собой право отказать во въезде без объяснения причин. Такие суровые меры действуют из-за того, что в стране не прекращаются столкновения между этническими группировками и сохраняется угроза терроризма.

При въезде нужно будет задекларировать ввозимые:

профессиональные фото- и видеокамеры, дроны для съемки;

DVD-плееры;

портативные магнитолы (не уточняется, относятся ли к ним «умные» колонки);

ценные личные вещи (стоимостью свыше 500 долларов США);

валюту в сумме более 10 000 долларов США.

Для ввоза лекарств нужно иметь с собой документы от врача, подтверждающие факт их назначения.

Запрещено ввозить, помимо стандартных оружия и наркотиков:

антиквариат;

игральные карты;

материалы и предметы порнографического, непристойного или безнравственного характера (потенциально к ним могут отнести товары из интим-магазина).

Требований по медицинскому страхованию нет. До поездки желательно сделать прививки от гепатита, малярии, туберкулеза.

Фото lkunl, iStock

Правила поведения в Мьянме

В Мьянме не слишком доверяют иностранцам. Дело в том, что страна освободилась от колониальной зависимости только в 1948 году. Поэтому иностранцы не могут приобретать недвижимость, водить машину (даже арендованную) и посещать некоторые локации.

В остальном правила поведения мало отличаются от рекомендаций для других азиатских стран. Здесь нужно:

носить одежду, прикрывающую шею и плечи (особенно если есть татуировки с буддийскими символами);

избегать публичного проявления чувств (как положительных, так и негативных);

перед входом в храм снимать обувь и даже носки;

не касаться незнакомых людей, в том числе не протягивать им руки для пожатия;

не снимать людей и не показывать на них пальцем;

избегать взаимодействия с монахами.

МИД России настоятельно рекомендует не ходить на массовые политические мероприятия, не фотографировать военных, полицейских или демонстрантов и не участвовать в политических дискуссиях с местными гражданами.

В целях личной безопасности желательно не оставлять на виду ценные вещи и не демонстрировать, что у вас есть деньги. Особенно на рынках. И они, в отличие от магазинов, закрывающихся максимум в 21.00 (обычно после 18.00), работают после наступления темноты. А еще на них можно торговаться.

Автомобильное движение в Мьянме такое же хаотичное, как в других странах региона. Пешеходам рекомендуется проявлять бдительность даже при переходе на зеленый свет. При этом для пешеходов сохраняется необходимость переходить дорогу только в положенных местах.

Фото ugurhan, iStock

Валюта в Мьянме

Для расчетов используется мьянманский кьят, причем только банкноты номиналом 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 кьят. Банкноты в 1 и 5 кьят не принимаются, монеты отменены.

Обратите внимание, что запрещен не только вывоз местной валюты из страны, но и ее ввоз. Поэтому обменять деньги заранее не выйдет. Обменять деньги можно в банках, специализированных обменных пунктах и в гостиницах. Проще обменять доллары, а не другую валюту.

Сколько стоит отдых в Мьянме

Перелет с учетом пересадок стоит примерно 50 тысяч рублей с человека. Проживание в гостинице может обойтись в 500-5000 рублей за ночь, в зависимости от набора удобств. В Мьянме нет сетевых международных отелей, поэтому оценить действительную «звездность» отеля можно только по отзывам.

Дополнительно потребуются деньги на:

транспорт (автобус или такси) — от 50-100 рублей за поездку;

питание вне гостиницы — от 700 рублей, в зависимости от вида блюд;

развлечения — от 500 рублей;

медицинское обслуживание;

интернет.

В целом можно уложиться в 80 000-100 000 рублей на человека на неделю.

Фото Oleh_Slobodeniuk, iStock

Что привезти на память

Из Мьянмы везут: