Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 10:00

Набор экипировки для начинающего теннисиста

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Вера Венедиктова
Сертифицированный тренер по теннису
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Девушка держит в руках ракетку для большого тенниса
Фото istockphoto.com/dima_sidelnikov
Telegram Дзен

Перед тем, как приступить к игре в теннис, нужно обзавестись экипировкой. Что в нее входит, как выбрать и где приобрести рассказала сертифицированный тренер по теннису Вера Венедиктова.

Какая обувь подойдет для игры в теннис

Большой теннис может оказаться весьма травматичным видом спорта, если не подобрать правильную обувь. Во время игры происходит много боковых передвижений, поэтому нога должна быть хорошо зафиксирована. Обычные спортивные тапочки, кеды и кроссовки, а также кроссовки для бега не подойдут.

Как увеличить скорость бега. Как правильно увеличивать скорость бега. Рассказывает тренер

В специализированных магазинах вы найдете кроссовки для тенниса. Они надежно поддерживают голеностоп и предотвращают возможные травмы. Новичкам такие кроссовки кажутся тяжелыми и неудобными. Но когда они начинают делать правильные перемещения по корту, то понимают, что в них гораздо удобнее и безопаснее.

Как выбрать ракетку

Ракетки делятся по возрасту (детские, юниорские и взрослые), росту и весу. Также важен размер, ручка и баланс инвентаря — все это подбирается индивидуально под спортсмена.

Обычно ракетки делают из алюминия, графита или композиционного состава, который сочетает оба материала. Эксперты советуют покупать инвентарь из графита, так как он дольше служит и более легкий в обращении.

Основные компании: Wilson, Babolat, Yonex и Fisher. В визуальном оформлении ограничений нет.
Вера Венедиктова
Сертифицированный тренер по теннису

Цены на ракетки для взрослых новичков начинаются от 7 000 рублей. Стоимость профессионального инвентаря может достигать 40 000 рублей.

Белая ракетка в руках у девушки на фоне теннисного корта
Фото istockphoto.com/PeopleImages

Как одеться для игры в теннис

Поначалу мужчины играли в теннис в белых рубашках и брюках, а женщины — в белых длинных платьях. Со временем одежда стала более функциональной.

Если вы посмотрите любой турнир «Большого шлема» — все девушки в красивых платьях, юбках, шортах. Они сделаны из специального материала, который легко пропускает воздух. Плюс такая одежда классно выглядит. В отношении мужского дресс-кода есть давнее негласное правило: нельзя играть в майке — только поло или футболка.
Вера Венедиктова
Сертифицированный тренер по теннису

Как выбрать теннисные мячи

В среднем цена комплекта начинается от 600 рублей. Мячи, которые продаются по 10-20 рублей, не подходят для игры. Они не будут долго сохранять структуру и давление внутри.

Какие аксессуары нужны для игры в теннис

Аксессуары для тенниса, как и всю остальную экипировку, можно приобрести в специализированном магазине вживую или онлайн. Вам точно пригодятся: носки, напульсники, виброгасители и спортивные сумки

Аксессуары придуманы не для красоты. Это необходимая вещь. Например, чтобы быстро стереть пот со лба, есть напульсник.
Вера Венедиктова
Сертифицированный тренер по теннису

Носки

Носки лучше приобретать также в специализированных магазинах. Они должны быть плотные (внутри текстура, похожая на мохровую). Такие не скользят в кроссовках и отлично впитывают пот.

Также носки не должны быть короткими. Для девушек есть варианты в виде гольф, но можно выбрать и средней длины.

Напульсники

Напульсники должны быть плотные, из махровой ткани. Особенно они нужны летом, когда жарко, чтобы впитывалась влага. Можно приобрести один или два — на обе руки.

Девушка играет в большой теннис
Фото Freepik/fxquadro

Виброгасители

Виброгасители можете выбирать исключительно на ваш вкус. Все они выполнены из резины и предназначены, чтобы гасить вибрацию между ракеткой и рукой. Они не обязательно нужны — дело привычки спортсмена. Наличие или отсутствие виброгасителя не влияет на скорость, силу и прочие показатели.

Могут быть абсолютно любого дизайна: от брендовых логотипов до мультипликационных персонажей.

Сумка, рюкзак или чехол

Можете выбрать чехол, сумку или рюкзак. Последний предпочтительнее для детей.

Сумки и чехлы бывают разного размера — под одну или две, четыре, шесть или восемь ракеток. В них есть отделения под кроссовки, одежду, ракетку, множество карманов. Что именно выбрать — вопрос личного удобства.

Чехол для ракетки может быть с одной или двумя лямками. Также с одной стороны имеется тепло- и светоотражающая поверхность, чтобы ракетка не нагревалась, поскольку это также влияет на игру.

Где покупать экипировку для начинающего теннисиста

Одежда и инвентарь как для профессионалов, так и для любителей продается в специализированных магазинах. Ассортимент там представлен на любой вкус и бюджет. Важно понимать: качественная экипировка в любом случае не будет стоить дешево.

В обычном спортивном магазине найти что-то подходящее непросто. Это относится и к обуви, и к одежде, и к аксессуарам. Также есть онлайн-магазины, которые доставляют все, что нужно, по России и по всему миру.
Вера Венедиктова
Сертифицированный тренер по теннису
Сколько нужно ездить на&nbsp;велосипеде. Сколько нужно ездить на велосипеде, чтобы похудеть

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Экипировка
1
0
Читайте также
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как бюджетно отдохнуть на Мальдивах летом. Рассчитали стоимость путешествия