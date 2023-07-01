Набор экипировки для начинающего теннисиста

Перед тем, как приступить к игре в теннис, нужно обзавестись экипировкой. Что в нее входит, как выбрать и где приобрести рассказала сертифицированный тренер по теннису Вера Венедиктова.

Какая обувь подойдет для игры в теннис

Большой теннис может оказаться весьма травматичным видом спорта, если не подобрать правильную обувь. Во время игры происходит много боковых передвижений, поэтому нога должна быть хорошо зафиксирована. Обычные спортивные тапочки, кеды и кроссовки, а также кроссовки для бега не подойдут.

В специализированных магазинах вы найдете кроссовки для тенниса. Они надежно поддерживают голеностоп и предотвращают возможные травмы. Новичкам такие кроссовки кажутся тяжелыми и неудобными. Но когда они начинают делать правильные перемещения по корту, то понимают, что в них гораздо удобнее и безопаснее.

Как выбрать ракетку

Ракетки делятся по возрасту (детские, юниорские и взрослые), росту и весу. Также важен размер, ручка и баланс инвентаря — все это подбирается индивидуально под спортсмена.

Обычно ракетки делают из алюминия, графита или композиционного состава, который сочетает оба материала. Эксперты советуют покупать инвентарь из графита, так как он дольше служит и более легкий в обращении.

Цены на ракетки для взрослых новичков начинаются от 7 000 рублей. Стоимость профессионального инвентаря может достигать 40 000 рублей.

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Как одеться для игры в теннис

Поначалу мужчины играли в теннис в белых рубашках и брюках, а женщины — в белых длинных платьях. Со временем одежда стала более функциональной.

Как выбрать теннисные мячи

В среднем цена комплекта начинается от 600 рублей. Мячи, которые продаются по 10-20 рублей, не подходят для игры. Они не будут долго сохранять структуру и давление внутри.

Какие аксессуары нужны для игры в теннис

Аксессуары для тенниса, как и всю остальную экипировку, можно приобрести в специализированном магазине вживую или онлайн. Вам точно пригодятся: носки, напульсники, виброгасители и спортивные сумки

Носки

Носки лучше приобретать также в специализированных магазинах. Они должны быть плотные (внутри текстура, похожая на мохровую). Такие не скользят в кроссовках и отлично впитывают пот.

Также носки не должны быть короткими. Для девушек есть варианты в виде гольф, но можно выбрать и средней длины.

Напульсники

Напульсники должны быть плотные, из махровой ткани. Особенно они нужны летом, когда жарко, чтобы впитывалась влага. Можно приобрести один или два — на обе руки.

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Виброгасители

Виброгасители можете выбирать исключительно на ваш вкус. Все они выполнены из резины и предназначены, чтобы гасить вибрацию между ракеткой и рукой. Они не обязательно нужны — дело привычки спортсмена. Наличие или отсутствие виброгасителя не влияет на скорость, силу и прочие показатели.

Могут быть абсолютно любого дизайна: от брендовых логотипов до мультипликационных персонажей.

Сумка, рюкзак или чехол

Можете выбрать чехол, сумку или рюкзак. Последний предпочтительнее для детей.

Сумки и чехлы бывают разного размера — под одну или две, четыре, шесть или восемь ракеток. В них есть отделения под кроссовки, одежду, ракетку, множество карманов. Что именно выбрать — вопрос личного удобства.

Чехол для ракетки может быть с одной или двумя лямками. Также с одной стороны имеется тепло- и светоотражающая поверхность, чтобы ракетка не нагревалась, поскольку это также влияет на игру.

Где покупать экипировку для начинающего теннисиста

Одежда и инвентарь как для профессионалов, так и для любителей продается в специализированных магазинах. Ассортимент там представлен на любой вкус и бюджет. Важно понимать: качественная экипировка в любом случае не будет стоить дешево.

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