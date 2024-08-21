Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Статьи
Необычные путешествия: самые странные туристические направления
Хобби и развлечения

Сегодня, 06:00

6 мин.

Не пляжем единым: 10 самых необычных видов туризма

Татьяна Пищева
Автор
Виктория Братухина
Руководитель турагентства
Девушка с чемоданом
Фото istockphoto.com/FTiare
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Сейчас, когда все сложнее удивить опытных путешественников чем-то необычным, турфирмы изобретают все новые направления. И о существовании многих из них вы, скорее всего, даже не догадывались. Рассказываем о нестандартных видах туризма, среди которых вы, возможно, найдете то, что вам по душе.

Куда поехать интроверту: 5 идей для спокойного путешествия. Куда поехать интроверту: 6 идей для спокойного путешествия

Атомный туризм

Атомный туризм — широкое понятие. Оно включает в себя посещение как действующих электростанций, так и других мест, связанных с ядерной энергетикой. Например, в Америке туристы могут посетить территорию Лос-Аламос, где была протестирована первая в мире ядерная бомба. В России важнейший объект такого туризма находится в Мурманске — это атомный ледокол «Ленин». Когда-то он бороздил северные просторы, а теперь функционирует как музей. Его может посетить любой желающий и своими глазами увидеть настоящий реактор.

Атомная подлодка
Фото istockphoto.com/VittoriaChe

Экотуризм

На самом деле это не столько направление, сколько особая философия. Главная заповедь экотуризма — отказ от культа комфорта и массового потребления. Во время поездок задача путешественника — это не навредить местной экосистеме и наблюдать за ней «с безопасного расстояния». Другой важнейший принцип экотуризма — поддержка местного населения и их традиционного уклада жизни. Поэтому экотуристы предпочитают останавливаться в небольших гостиницах, а не в сетевых отелях.

Кинотуризм

В 2012 году в Новой Зеландии был зарегистрирован необычный феномен: туристический поток резко увеличился почти на 50%. И количество путешественников выросло из-за выхода на большие экраны фильма «Властелин колец», который был практически полностью снят в этой стране.

Хронология вселенной &laquo;Властелина колец&raquo;&nbsp;&mdash; от &laquo;Братства кольца&raquo; до&nbsp;нового сериала. Хронология вселенной «Властелина колец»: в каком порядке смотреть все фильмы и сериалы

Это не первый случай, когда знаменитые кинофраншизы обеспечили отдельным городам бессмертную популярность. Например, с момента выхода последнего фильма из серии о Гарри Поттере прошло почти 15 лет, а на вокзале Кингс-Кросс все еще выстраиваются очереди у стены, где находится вход на платформу 9 3/4 . А доходы маленького хорватского городка Дубровник значительно выросли после съемок «Игры престолов» — сюда до сих пор приезжают поклонники сериала, чтобы прогуляться по столице Семи Королевств.

Платформа Гарри Поттера
Фото istockphoto.com/petekarici

Гастротуризм

Направление для настоящих гурманов. Путешественникам оно полюбилось тем, что в ходе поездки отдельное внимание отводится дегустации местных деликатесов. Гастрономический туризм прекрасно сочетается с другими видами. Например, солнечная Греция славится не только пляжами и древней архитектурой, но и вкусной и полезной средиземноморской кухней. Однако необязательно ехать за границу, чтобы почувствовать себя гастротуристом. Кулинарные изыски можно отведать и в разных регионах России: например, в подмосковную Коломну едут за калачами и пастилой, в Вологду — за вологодским маслом, а в Татарстан — за чак-чаком и эчпочмаками.

Алкотуризм

Несмотря на общемировой тренд на здоровый образ жизни, не угасает интерес к своеобразным алкопутешествиям. У неподготовленного человека может возникнуть впечатление, что речь идет о зависимости. На самом деле все не так страшно. Алкотуризм вовсе не подразумевает безмерное потребление спиртного. Это скорее один из способов погрузиться в культуру страны, употребляя местные напитки в разумных количествах. К примеру, в Германию миллионы туристов съезжаются на «Октоберфест» — праздник, посвященный пиву. А в Греции можно посетить винодельни, где вино изготавливают традиционным способом — так же, как две тысячи лет назад.

Люди с алкоголем
Фото istockphoto.com/NaPeter

Темный туризм

Темный туризм (или дарк-туризм) — это направление, сосредоточенное на посещении мест, связанных с трагическими событиями, смертью, страданиями. Это могут быть места, где произошли войны, катастрофы, геноциды, природные катаклизмы или другие значимые исторические события. Самым ярким примером дарк-туризма служат туры в Чернобыльскую зону отчуждения. Также к направлению относят посещение концлагерей, заброшенных психиатрических больниц, а также мест падения самолетов.

Темный туризм — противоречивая тема. Некоторые считают, что он помогает осознать ошибки прошлого и развивает сочувствие к жертвам трагедий. Другие убеждены, что неэтично посещать такие места из праздного любопытства.

Космический туризм

Еще недавно туристическая поездка в космос была чем-то из разряда фантастики. Сейчас никого не удивишь новостями о том, что космическое пространство посещают не только профессиональные космонавты, но и обычные люди. Конечно, такие путешествия доступны немногим. Стоимость одного полета составляет примерно 30 млн долларов (2,5 млрд рублей). Несмотря на высокие цены, число желающих посетить космическое пространство неуклонно растет.

Куда поехать в&nbsp;отпуск: Бодрум. 10 вариантов недорогих путешествий на неделю

Джайлоо-туризм

Джайлоо-туризм зародился в 1990-х годах в Киргизии. Тогда местные фирмы предоставили путешественникам возможность пожить в местах, не освоенных цивилизацией. Первые туристы, которые приобрели джайлоо-тур, питались традиционными киргизскими блюдами, спали в юртах, не использовали мобильные телефоны. Отказ от современных удобств компенсировался чистейшим воздухом, горными прогулками и наблюдением за звездами, которые были отлично видны из-за отсутствия светового загрязнения. Джайлоо-туры так полюбились искателям острых ощущений, что подобные предложения стали появляться в других местах: африканской саванне, сибирской тундре и нетронутых лесах Амазонки.

Подводный туризм

Дайвинг долго считался уделом спортсменов-экстремалов. Это уже давно не так. Современное оборудование сводит к минимуму вероятность нештатных ситуаций во время погружения. После прохождения краткого обучающего курса и нескольких тренировок любой желающий может насладиться красотами подводного мира. Кому-то по душе приходятся тропические рыбки и кораллы, кому-то — древности наподобие затонувших кораблей. Кстати, в России дайвинг развивается не только на юге, но и на севере. Пионером «холодного» подводного туризма стал Кольский полуостров.

Женщина ныряет
Фото istockphoto.com/Catalin Lungu

Индустриальный туризм

Кто в детстве не любил залезать в заброшенные здания? Некоторые туроператоры прекратили детскую шалость в целое новое направление — индустриальный туризм. Оно сосредоточено на посещении промышленных объектов — как действующих, так и заброшенных. Туристы могут увидеть, как производятся различные товары, будь то автомобили, десерты, текстиль или электроника. Особый интерес представляют исторические промышленные объекты — старые шахты, заводы, электростанции. Однако туристам нужно быть осторожными. На заброшенных объектах их подстерегают опасности: обрушение конструкций, радиация, химические загрязнения. Рекомендуется заказывать такие туры только у проверенных гидов.

Ярославль. Куда съездить из Москвы на выходные? 6 идей для коротких путешествий
Путешествия
0
Новости холдинга
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Фатальные травмы Глушенкова и Вендела. Что происходит в «Зените» перед матчем со «Спартаком»
Подросток случайно застрелил отца в тире в Реутове
В Сенегале прошел протест с требованием выслать украинского посла Пивоварова
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже