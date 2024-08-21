Не пляжем единым: 10 самых необычных видов туризма

Сейчас, когда все сложнее удивить опытных путешественников чем-то необычным, турфирмы изобретают все новые направления. И о существовании многих из них вы, скорее всего, даже не догадывались. Рассказываем о нестандартных видах туризма, среди которых вы, возможно, найдете то, что вам по душе.

Атомный туризм

Атомный туризм — широкое понятие. Оно включает в себя посещение как действующих электростанций, так и других мест, связанных с ядерной энергетикой. Например, в Америке туристы могут посетить территорию Лос-Аламос, где была протестирована первая в мире ядерная бомба. В России важнейший объект такого туризма находится в Мурманске — это атомный ледокол «Ленин». Когда-то он бороздил северные просторы, а теперь функционирует как музей. Его может посетить любой желающий и своими глазами увидеть настоящий реактор.

Фото istockphoto.com/VittoriaChe

Экотуризм

На самом деле это не столько направление, сколько особая философия. Главная заповедь экотуризма — отказ от культа комфорта и массового потребления. Во время поездок задача путешественника — это не навредить местной экосистеме и наблюдать за ней «с безопасного расстояния». Другой важнейший принцип экотуризма — поддержка местного населения и их традиционного уклада жизни. Поэтому экотуристы предпочитают останавливаться в небольших гостиницах, а не в сетевых отелях.

Кинотуризм

В 2012 году в Новой Зеландии был зарегистрирован необычный феномен: туристический поток резко увеличился почти на 50%. И количество путешественников выросло из-за выхода на большие экраны фильма «Властелин колец», который был практически полностью снят в этой стране.

Это не первый случай, когда знаменитые кинофраншизы обеспечили отдельным городам бессмертную популярность. Например, с момента выхода последнего фильма из серии о Гарри Поттере прошло почти 15 лет, а на вокзале Кингс-Кросс все еще выстраиваются очереди у стены, где находится вход на платформу 9 3/4 . А доходы маленького хорватского городка Дубровник значительно выросли после съемок «Игры престолов» — сюда до сих пор приезжают поклонники сериала, чтобы прогуляться по столице Семи Королевств.

Фото istockphoto.com/petekarici

Гастротуризм

Направление для настоящих гурманов. Путешественникам оно полюбилось тем, что в ходе поездки отдельное внимание отводится дегустации местных деликатесов. Гастрономический туризм прекрасно сочетается с другими видами. Например, солнечная Греция славится не только пляжами и древней архитектурой, но и вкусной и полезной средиземноморской кухней. Однако необязательно ехать за границу, чтобы почувствовать себя гастротуристом. Кулинарные изыски можно отведать и в разных регионах России: например, в подмосковную Коломну едут за калачами и пастилой, в Вологду — за вологодским маслом, а в Татарстан — за чак-чаком и эчпочмаками.

Алкотуризм

Несмотря на общемировой тренд на здоровый образ жизни, не угасает интерес к своеобразным алкопутешествиям. У неподготовленного человека может возникнуть впечатление, что речь идет о зависимости. На самом деле все не так страшно. Алкотуризм вовсе не подразумевает безмерное потребление спиртного. Это скорее один из способов погрузиться в культуру страны, употребляя местные напитки в разумных количествах. К примеру, в Германию миллионы туристов съезжаются на «Октоберфест» — праздник, посвященный пиву. А в Греции можно посетить винодельни, где вино изготавливают традиционным способом — так же, как две тысячи лет назад.

Фото istockphoto.com/NaPeter

Темный туризм

Темный туризм (или дарк-туризм) — это направление, сосредоточенное на посещении мест, связанных с трагическими событиями, смертью, страданиями. Это могут быть места, где произошли войны, катастрофы, геноциды, природные катаклизмы или другие значимые исторические события. Самым ярким примером дарк-туризма служат туры в Чернобыльскую зону отчуждения. Также к направлению относят посещение концлагерей, заброшенных психиатрических больниц, а также мест падения самолетов.

Темный туризм — противоречивая тема. Некоторые считают, что он помогает осознать ошибки прошлого и развивает сочувствие к жертвам трагедий. Другие убеждены, что неэтично посещать такие места из праздного любопытства.

Космический туризм

Еще недавно туристическая поездка в космос была чем-то из разряда фантастики. Сейчас никого не удивишь новостями о том, что космическое пространство посещают не только профессиональные космонавты, но и обычные люди. Конечно, такие путешествия доступны немногим. Стоимость одного полета составляет примерно 30 млн долларов (2,5 млрд рублей). Несмотря на высокие цены, число желающих посетить космическое пространство неуклонно растет.

Джайлоо-туризм

Джайлоо-туризм зародился в 1990-х годах в Киргизии. Тогда местные фирмы предоставили путешественникам возможность пожить в местах, не освоенных цивилизацией. Первые туристы, которые приобрели джайлоо-тур, питались традиционными киргизскими блюдами, спали в юртах, не использовали мобильные телефоны. Отказ от современных удобств компенсировался чистейшим воздухом, горными прогулками и наблюдением за звездами, которые были отлично видны из-за отсутствия светового загрязнения. Джайлоо-туры так полюбились искателям острых ощущений, что подобные предложения стали появляться в других местах: африканской саванне, сибирской тундре и нетронутых лесах Амазонки.

Подводный туризм

Дайвинг долго считался уделом спортсменов-экстремалов. Это уже давно не так. Современное оборудование сводит к минимуму вероятность нештатных ситуаций во время погружения. После прохождения краткого обучающего курса и нескольких тренировок любой желающий может насладиться красотами подводного мира. Кому-то по душе приходятся тропические рыбки и кораллы, кому-то — древности наподобие затонувших кораблей. Кстати, в России дайвинг развивается не только на юге, но и на севере. Пионером «холодного» подводного туризма стал Кольский полуостров.

Фото istockphoto.com/Catalin Lungu

Индустриальный туризм

Кто в детстве не любил залезать в заброшенные здания? Некоторые туроператоры прекратили детскую шалость в целое новое направление — индустриальный туризм. Оно сосредоточено на посещении промышленных объектов — как действующих, так и заброшенных. Туристы могут увидеть, как производятся различные товары, будь то автомобили, десерты, текстиль или электроника. Особый интерес представляют исторические промышленные объекты — старые шахты, заводы, электростанции. Однако туристам нужно быть осторожными. На заброшенных объектах их подстерегают опасности: обрушение конструкций, радиация, химические загрязнения. Рекомендуется заказывать такие туры только у проверенных гидов.