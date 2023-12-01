От тостера с эмблемой «МЮ» до монополии «ПСВ»: подборка необычного мерча футбольных клубов

В официальных магазинах европейских футбольных команд есть немало сувениров: шарфы в клубных цветах, канцелярия, игровые футболки. Также можно найти и необычные сувениры. Собрали подборку интересных и необычных товаров фан-шопов.

Бытовая техника и кухонная утварь

Для большинства болельщиков «Манчестер Юнайтед» покажется странным, что в официальном фан-шопе клуба можно приобрести фен, утюжок для волос, щипцы для завивки локонов, бритвы и триммеры. Вся продукция, как полагается, выполнена в красно-черных цветах с эмблемой «красных дьяволов».

Эти товары выпущены в коллаборации с американской компанией бытовой техники Remington.

Фото Официальный сайт Remington

А в ассортименте «Ливерпуля» есть фирменная микроволновка. Ее корпус выполнен в красном цвете, а на стекле есть эмблема клуба.

Также в магазине можно найти алый тостер с логотипом «Ливерпуля» на боковой стороне.

Фото Официальный сайт Liverpool

Найдутся товары и для любителей вечеринок. Чтобы отпраздновать очередную победу команды Юргена Клоппа вкусными коктейлями, можно приобрести стильный хромированный шейкер с ситечком и мерной стопкой.

Фото Официальный сайт Liverpool

Для любителей более спокойного времяпрепровождения в клубном магазине «Ливерпуля» продается белый керамический чайник с красной ручкой и окантовкой того же цвета. На боковой стороне посуды изображен домашний стадион «Энфилд».

Фото Официальный сайт Liverpool

Болельщики «Аталанты» из Бергамо могут в клубном магазине купить черно-лазурную кофемашину с эмблемой клуба.

Фото Официальный сайт Atalanta

В официальном магазине «Милана» продается небольшой калькулятор. Пригодится для подсчета очков любимой команды или же учебы юных болельщиков в школах.

Фото Официальный сайт AC Milan

А в фан-шопе «Копенгагена», мерч которого еще встретится дальше, тоже продается небольшой тостер. Но, в отличие от ливерпульского, он предназначен для готовки традиционных скандинавских бутербродов.

Фото FCK Fanshop

Товары для дома и сада

В интернет-магазине дортмундской «Боруссии» можно найти набор из трех тяпок для огорода и сада, а также пятнадцатиметровый шланг для поливки газона и садовых растений.

Фото Fanshop BVB

Для болельщиков «Кельна» и любителей пчел в клубном магазине есть Insektenhotel («отель для насекомых» — перевод с немецкого), то есть домик, выполненный из дерева и металла, для пчел, бабочек и других насекомых.

В магазине мюнхенской «Баварии» можно приобрести красно-белый садовый гамак для двух человек с максимальным весом 180 кг.

Фото Официальный сайт FC Bayern Munchen

Новогодняя гирлянда с лампочками в клубных цветах порадует болельщиков и подарит новогоднее настроение и атмосферу Рождества.

Фото Официальный сайт FC Bayern Munchen

Товары для автолюбителей

В клубном магазине «ПСЖ» для автолюбителей есть такие товары, как коврики для машины, накладка для ручки коробки передач с эмблемой клуба, а также нескользящий коврик для мобильного телефона для приборной панели.

Фото Официальный сайт Paris Saint-Germain

В магазине немецкого «Вольфсбурга» можно найти небольшой скребок для удаления льда с автомобильного стекла.

Фото VfL Wolfsburg

Наиболее популярный сувенир для автолюбителей — это рамка для автомобильного номера, которую можно приобрести в Мюнхене, Вольфсбурге, а также в клубном магазине «Краснодара».

Фото Футбольный клуб «Краснодар»

Настольные игры

Среди популярных настольных игр для футбольных болельщиков есть ливерпульское домино, лото с деревянными бочонками от «Наполи», карточная игра УНО, выполненная в клубных цветах «Копенгагена». Кстати, в фан-шопе датчан еще есть аналог монополии, где в качестве фишек выступают легендарные игроки клуба.

Для фанатов «ПСВ» тоже выпустили монополию. Улицы там заменили игроки клуба. Для болельщиков мюнхенской «Баварии» есть набор для дартса с самой мишенью, дротиками и кожаным чехлом для них.

Фото PSV fanstore

Коллекционные сувениры

Разумеется, не обошлось без оригинальных памятных сувениров. Например, можно приобрести частичку газона с домашнего стадиона «Барселоны» «Камп Ноу» в двух вариантах: законсервированную в прозрачном пластике и закрепленную на настенной рамке.

Производитель уверяет, что после специальной обработки трава может храниться долгое время, если будет находиться в сухом темном месте.

Фото Официальный сайт FC Barcelona

Еще одним сувениром с арены «Камп Ноу» может стать кусочек вратарской сетки, который продается в деревянной рамке с логотипом клуба. Подлинность продукта подтверждает лицензионная наклейка. Эта лимитированная серия выпущена тиражом 1000 штук.

А в магазине «Шальке» есть набор стильных открыток с надписью «это Гельзен» и с элементами домашней арены команды в Гельзенкирхене. Фотокарточки станут хорошей частью коллекции или подарком для любителей футбола.

Фото Официальный сайт FC Schalke

А какой мерч вы бы приобрели?