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Необычный футбольный мерч клубов: подборка, где купить
Хобби и развлечения

Сегодня, 07:00

5 мин.

От тостера с эмблемой «МЮ» до монополии «ПСВ»: подборка необычного мерча футбольных клубов

Николай Антипин
Автор, киноман
Микроволновка Liverpool
Фото Официальный сайт Liverpool
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В официальных магазинах европейских футбольных команд есть немало сувениров: шарфы в клубных цветах, канцелярия, игровые футболки. Также можно найти и необычные сувениры. Собрали подборку интересных и необычных товаров фан-шопов.

Бытовая техника и кухонная утварь

Для большинства болельщиков «Манчестер Юнайтед» покажется странным, что в официальном фан-шопе клуба можно приобрести фен, утюжок для волос, щипцы для завивки локонов, бритвы и триммеры. Вся продукция, как полагается, выполнена в красно-черных цветах с эмблемой «красных дьяволов».

Эти товары выпущены в коллаборации с американской компанией бытовой техники Remington.

Manchester United Women Collection. Remington
Фото Официальный сайт Remington

А в ассортименте «Ливерпуля» есть фирменная микроволновка. Ее корпус выполнен в красном цвете, а на стекле есть эмблема клуба.

Также в магазине можно найти алый тостер с логотипом «Ливерпуля» на боковой стороне.

Тостер Liverpool
Фото Официальный сайт Liverpool

Найдутся товары и для любителей вечеринок. Чтобы отпраздновать очередную победу команды Юргена Клоппа вкусными коктейлями, можно приобрести стильный хромированный шейкер с ситечком и мерной стопкой.

Шейкер Liverpool
Фото Официальный сайт Liverpool

Для любителей более спокойного времяпрепровождения в клубном магазине «Ливерпуля» продается белый керамический чайник с красной ручкой и окантовкой того же цвета. На боковой стороне посуды изображен домашний стадион «Энфилд».

Чайник Liverpool.
Фото Официальный сайт Liverpool

Болельщики «Аталанты» из Бергамо могут в клубном магазине купить черно-лазурную кофемашину с эмблемой клуба.

Кофемашина Atalanta
Фото Официальный сайт Atalanta

В официальном магазине «Милана» продается небольшой калькулятор. Пригодится для подсчета очков любимой команды или же учебы юных болельщиков в школах.

Калькулятор AC Milan.
Фото Официальный сайт AC Milan

А в фан-шопе «Копенгагена», мерч которого еще встретится дальше, тоже продается небольшой тостер. Но, в отличие от ливерпульского, он предназначен для готовки традиционных скандинавских бутербродов.

Тостер «Копенгаген»
Фото FCK Fanshop

Товары для дома и сада

В интернет-магазине дортмундской «Боруссии» можно найти набор из трех тяпок для огорода и сада, а также пятнадцатиметровый шланг для поливки газона и садовых растений.

Набор из трех тяпок.
Фото Fanshop BVB

Для болельщиков «Кельна» и любителей пчел в клубном магазине есть Insektenhotel («отель для насекомых» — перевод с немецкого), то есть домик, выполненный из дерева и металла, для пчел, бабочек и других насекомых.

Отель для насекомых.

В магазине мюнхенской «Баварии» можно приобрести красно-белый садовый гамак для двух человек с максимальным весом 180 кг.

Садовый гамак мюнхенской «Баварии».
Фото Официальный сайт FC Bayern Munchen

Новогодняя гирлянда с лампочками в клубных цветах порадует болельщиков и подарит новогоднее настроение и атмосферу Рождества.

Новогодняя гирлянда мюнхенской «Баварии.
Фото Официальный сайт FC Bayern Munchen

Товары для автолюбителей

В клубном магазине «ПСЖ» для автолюбителей есть такие товары, как коврики для машины, накладка для ручки коробки передач с эмблемой клуба, а также нескользящий коврик для мобильного телефона для приборной панели.

Накладка для ручки коробки передач
Фото Официальный сайт Paris Saint-Germain

В магазине немецкого «Вольфсбурга» можно найти небольшой скребок для удаления льда с автомобильного стекла.

Скребок для удаления льда VfL Wolfsburg
Фото VfL Wolfsburg

Наиболее популярный сувенир для автолюбителей — это рамка для автомобильного номера, которую можно приобрести в Мюнхене, Вольфсбурге, а также в клубном магазине «Краснодара».

Рамка для автомобильного номера, ФК «Краснодар»
Фото Футбольный клуб «Краснодар»

Настольные игры

Среди популярных настольных игр для футбольных болельщиков есть ливерпульское домино, лото с деревянными бочонками от «Наполи», карточная игра УНО, выполненная в клубных цветах «Копенгагена». Кстати, в фан-шопе датчан еще есть аналог монополии, где в качестве фишек выступают легендарные игроки клуба.

Для фанатов «ПСВ» тоже выпустили монополию. Улицы там заменили игроки клуба. Для болельщиков мюнхенской «Баварии» есть набор для дартса с самой мишенью, дротиками и кожаным чехлом для них.

Аналог монополии от ФК "ПСВ".
Фото PSV fanstore

Коллекционные сувениры

Разумеется, не обошлось без оригинальных памятных сувениров. Например, можно приобрести частичку газона с домашнего стадиона «Барселоны» «Камп Ноу» в двух вариантах: законсервированную в прозрачном пластике и закрепленную на настенной рамке.

Производитель уверяет, что после специальной обработки трава может храниться долгое время, если будет находиться в сухом темном месте.

Частичка газона с домашнего стадиона «Барселоны» .
Фото Официальный сайт FC Barcelona

Еще одним сувениром с арены «Камп Ноу» может стать кусочек вратарской сетки, который продается в деревянной рамке с логотипом клуба. Подлинность продукта подтверждает лицензионная наклейка. Эта лимитированная серия выпущена тиражом 1000 штук.

А в магазине «Шальке» есть набор стильных открыток с надписью «это Гельзен» и с элементами домашней арены команды в Гельзенкирхене. Фотокарточки станут хорошей частью коллекции или подарком для любителей футбола.

Открытка «Шальке».
Фото Официальный сайт FC Schalke

А какой мерч вы бы приобрели?

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