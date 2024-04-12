Страна без детей: почему в Южной Корее низкая рождаемость и чем это грозит

В 2023 году рейтинг рождаемости в Южной Корее достиг показателя 0,72. В среднем на одну кореянку приходится меньше одного рожденного ребенка. Эта цифра стала историческим минимумом не только для Кореи, но и для всего мира, и в очередной раз заставила правительство республики забить тревогу. Более того, по прогнозу, в 2024 году этот показатель упадет до 0,68. И это несмотря на то, что индекс человеческого развития у страны довольно высокий — 0,93.

Почему же так происходит? В одной из развитых и комфортных для жизни стран уровень рождаемости продолжает снижаться год за годом. Попробуем ответить на этот вопрос вместе с историком-востоковедом и корееведом Андреем Ланьковым.

Как уровень жизни связан с рождаемостью

Как бы парадоксально это ни звучало, но как раз в богатых, развитых и удобных для жизни странах рождаемость зачастую куда ниже, чем в странах бедных и явно менее комфортных.

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В то же время страны, в которых рожают больше, чем где бы то ни было, — это Нигер, Чад, Конго и Сомали. В каждой из них на женщину в среднем приходится больше шести рождений. И это при том, что по уровню жизни и удобств эти страны едва ли могут соперничать с Южной Кореей или той же Испанией.

Почему в Южной Корее низкая рождаемость

Уровень рождаемости в Корее действительно выглядит катастрофически низким даже на фоне других стран Восточной Азии. Китаянки и японки рожают очень мало (коэффициенты 1,19 и 1,31 соответственно), а кореянки — катастрофически мало.

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Казалось бы, и в этом вся проблема? Ведь обучение в корейских школах бесплатное, а в вузах — хотя и платное, но достаточно доступное по мировым меркам. Однако из-за высокой конкуренции поступить в университет, не выложив огромную сумму за оплату репетиторов, практически невозможно.

Поэтому большинство семейных пар понимают, что поднять на ноги и помочь поступить в вуз двум и уж тем более трем детям они едва ли смогут, — и зачастую ограничиваются одним.

Кроме того, все та же конкуретная среда формирует у молодых женщин цели и стремления, которые не всегда связаны с созданием семьи. Некоторые вовсе не спешат обзаводиться мужем и детьми. Отсюда и такой низкий коэффицент рождаемости.

Чем может быть опасна низкая рождаемость

К сожалению, последствия в этом случае весьма однозначные. Население Кореи начало сокращаться пару лет назад. И через какое-то время начнет уменьшаться численность трудоспособного населения, причем стремительно. Вдобавок с медициной в стране все в порядке, и средняя ожидаемая продолжительность жизни в Корее уже сейчас составляет почти 84 года и продолжает расти. Эти факторы вкупе говорят о том, что Корея неизбежно превратится в страну стариков.

Попытки стимулировать рождаемость предпринимаются правительством уже более 20 лет, но результатов не приносят: показатели продолжают неуклонно снижаться. В качестве временной меры можно, конечно, говорить о приглашении мигрантов.

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Кажется, никаких реалистичных решений пока нет. Тем не менее эксперт считает, что корейское правительство пока мало заботят долгосрочные перспективы страны — политиков скорее беспокоят результаты следующих выборов. И пока само население не почувствует последствия снижения рождаемости — например, то же снижение пенсионных выплат, а не просто цифры в отчетах, — едва ли ситуация сможет измениться.

А что вы думаете по этому поводу? Действительно ли рождаемость снижается от «хорошей жизни» или дело в чем-то другом? Делитесь своими мыслями в комментариях.