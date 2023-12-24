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Новогодние елочные игрушки своими руками: как сделать, оригинальные идеи, пошаговая инструкция
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:00

3 мин.

Как сделать новогодние игрушки своими руками: 5 идей

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игрушки на елку.
Игрушки на елку своими руками.
Фото istockphoto.com
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Чтобы красиво и оригинально украсить елку, можно, помимо покупных игрушек, сделать поделки своими руками. Собрали популярные и легкие идеи для создания елочных игрушек из подручных предметов самостоятельно. Такое развлечение точно оценят дети.

Шарик из фольгированного картона

Вам понадобятся:

  • фольгированный картон разных цветов;

  • клей;

  • дырокол;

  • пенопластовый шар (есть в продаже в магазинах для творчества);

  • бечевка или специальное крепление для шарика.

Как делать:

  1. Сперва сделайте с помощью дырокола чешуйки из фольгированного картона.

  2. К шарику сверху с помощью клея прикрепите бечевку или специальное крепление.

  3. Приклейте получившиеся чешуйки к шарику клеем, соблюдая ряды или врассыпную.

Снежинка из бумаги

Вам понадобятся:

  • альбомный лист;
  • ножницы,
  • степлер,
  • клей.
  1. Возьмите альбомный лист. Сложите так, чтобы получился квадрат. Если он не получается, можно отрезать ненужную часть. Сделайте шесть квадратов из шести листов.
  2. Квадрат нужно сложить уголком дважды. После чего его порежьте на тонкие полоски, не дорезая до конца. Таких разрезов должно получиться четыре.
  3. Разверните квадрат и оцените правильность работы. Если все правильно — продолжайте.
  4. Затем склейте вырезанные уголки. Для этого пригодится ручка или карандаш. Склеивать нужно с середины. Средние уголки обвить вокруг ручки один на другой, предварительно смазав клеем.
  5. Последующие нужно заворачивать в противоположную сторону и так далее. В итоге получается узор для снежинки.
  6. Таких узоров нужно нарезать и склеить шесть штук. Затем — склеить их между собой или прикрепить степлером у основания.

Шишка с бантиком

Вам понадобятся:

  • клей;

  • шишки;

  • атласная лента;

  • блестки;

  • бусины;

  • бечевка.

Как делать:

  1. Сделайте из ленты бантик.

  2. Приклейте на шишку с помощью клея блестки и бусины.

  3. К черенку шишки приклейте петельку из бечевки.

Игрушку также можно украсить бусинами.

Игрушки из лампочек

Вам понадобятся:

  • лампочки;

  • спирт;

  • краски;

  • кисточки;

  • бечевка;

  • блестки.

Как делать:

  1. Сперва необходимо обезжирить лампочки с помощью спирта.

  2. Затем раскрасьте лампочки красками. Можно сделать просто одним тоном. А можно нарисовать животных, например пингвина или снегиря.

  3. Не забудьте закрасить патрон лампочки.

  4. Приклейте к патрону петельку из бечевки.

Снеговик из фетра

Вам понадобятся:

  • фетр цветной;

  • бисер;

  • нитки черные и белые;

  • игла;

  • вата;

  • ножницы;

  • бумага;

  • клей;

  • карандаш.

Как делать:

  1. Первый шаг — нужно нарисовать на бумаге форму для снеговика и вырезать ее. Это будет трафаретом.

  2. Затем из белого фетра по трафарету вырежьте двух снеговиков.

  3. Сложите полученные части из фетра вместе и сшейте их белыми нитками. Но оставьте немного отверстия для ваты. Заполните игрушку ватой и зашейте до конца.

  4. Из любого цветного фетра вырежьте шарф в виде полоски. С помощью клея присоедините его на шею снеговика. Ножницами сделайте на концах полоски бахрому у шарфа.

  5. Пришейте бусины на месте глаз.

  6. Вырежьте треугольник из красного или оранжевого фетра. Это будет нос.

  7. Пришейте к основанию головы снеговика бечевку в виде петли.

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