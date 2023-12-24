Как сделать новогодние игрушки своими руками: 5 идей

Чтобы красиво и оригинально украсить елку, можно, помимо покупных игрушек, сделать поделки своими руками. Собрали популярные и легкие идеи для создания елочных игрушек из подручных предметов самостоятельно. Такое развлечение точно оценят дети.

Вам понадобятся:

бечевка или специальное крепление для шарика.

пенопластовый шар (есть в продаже в магазинах для творчества);

Как делать:

Приклейте получившиеся чешуйки к шарику клеем, соблюдая ряды или врассыпную.

К шарику сверху с помощью клея прикрепите бечевку или специальное крепление.

Сперва сделайте с помощью дырокола чешуйки из фольгированного картона.

Вам понадобятся:

Вам понадобятся:

Как делать:

К черенку шишки приклейте петельку из бечевки.

Приклейте на шишку с помощью клея блестки и бусины.

Игрушку также можно украсить бусинами.

Вам понадобятся:

Как делать:

Приклейте к патрону петельку из бечевки.

Затем раскрасьте лампочки красками. Можно сделать просто одним тоном. А можно нарисовать животных, например пингвина или снегиря.

Вам понадобятся:

Как делать:

Первый шаг — нужно нарисовать на бумаге форму для снеговика и вырезать ее. Это будет трафаретом.

Затем из белого фетра по трафарету вырежьте двух снеговиков.

Сложите полученные части из фетра вместе и сшейте их белыми нитками. Но оставьте немного отверстия для ваты. Заполните игрушку ватой и зашейте до конца.

Из любого цветного фетра вырежьте шарф в виде полоски. С помощью клея присоедините его на шею снеговика. Ножницами сделайте на концах полоски бахрому у шарфа.

Пришейте бусины на месте глаз.

Вырежьте треугольник из красного или оранжевого фетра. Это будет нос.