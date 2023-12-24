Как сделать новогодние игрушки своими руками: 5 идей

Сегодня, 15:00
Чтобы красиво и оригинально украсить елку, можно, помимо покупных игрушек, сделать поделки своими руками. Собрали популярные и легкие идеи для создания елочных игрушек из подручных предметов самостоятельно. Такое развлечение точно оценят дети.
Вам понадобятся:
фольгированный картон разных цветов;
клей;
дырокол;
пенопластовый шар (есть в продаже в магазинах для творчества);
бечевка или специальное крепление для шарика.
Как делать:
Сперва сделайте с помощью дырокола чешуйки из фольгированного картона.
К шарику сверху с помощью клея прикрепите бечевку или специальное крепление.
Приклейте получившиеся чешуйки к шарику клеем, соблюдая ряды или врассыпную.
Вам понадобятся:
Вам понадобятся:
клей;
шишки;
атласная лента;
блестки;
бусины;
бечевка.
Как делать:
Сделайте из ленты бантик.
Приклейте на шишку с помощью клея блестки и бусины.
К черенку шишки приклейте петельку из бечевки.
Игрушку также можно украсить бусинами.
Вам понадобятся:
лампочки;
спирт;
краски;
кисточки;
бечевка;
блестки.
Как делать:
Сперва необходимо обезжирить лампочки с помощью спирта.
Затем раскрасьте лампочки красками. Можно сделать просто одним тоном. А можно нарисовать животных, например пингвина или снегиря.
Не забудьте закрасить патрон лампочки.
Приклейте к патрону петельку из бечевки.
Вам понадобятся:
фетр цветной;
бисер;
нитки черные и белые;
игла;
вата;
ножницы;
бумага;
клей;
карандаш.
Как делать:
Первый шаг — нужно нарисовать на бумаге форму для снеговика и вырезать ее. Это будет трафаретом.
Затем из белого фетра по трафарету вырежьте двух снеговиков.
Сложите полученные части из фетра вместе и сшейте их белыми нитками. Но оставьте немного отверстия для ваты. Заполните игрушку ватой и зашейте до конца.
Из любого цветного фетра вырежьте шарф в виде полоски. С помощью клея присоедините его на шею снеговика. Ножницами сделайте на концах полоски бахрому у шарфа.
Пришейте бусины на месте глаз.
Вырежьте треугольник из красного или оранжевого фетра. Это будет нос.
Пришейте к основанию головы снеговика бечевку в виде петли.