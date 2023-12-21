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О чем говорит бардак в квартире, беспорядок в доме психология
Хобби и развлечения

Сегодня, 07:00

3 мин.

О каких психических расстройствах может говорить бардак в квартире

Анна Архипенко
Автор
Наталья Безгина
Психолог
Молодая девушка и бардак
Фото Onzeg/www.istockphoto.com
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Порядок дома поддерживают отнюдь не все. Психологи утверждают, что состояние квартиры отражает то, что происходит у человека внутри. Порой бардак — признак наличия психических расстройств. Вместе с психологом Натальей Безгиной разбирались, чем опасен беспорядок.

Беспорядок, вещи не на своих местах, разные поломанные предметы — все это может говорить о расстройствах.
Наталья Безгина
Психолог

О чем говорит бардак в квартире

Патологическое накопительство

Одно из распространенных психических расстройств, на которое зачастую указывает беспорядок в квартире, — патологическое накопительство (силлогомания). В России его еще часто называют синдромом Плюшкина в честь персонажа Гоголя из поэмы «Мертвые души».

Это расстройство проявляется в том, что человек копит у себя дома ненужные вещи. Человек с синдромом Плюшкина не может контролировать страсть к находкам и приобретениям. Со временем он зацикливается на своей «коллекции», становится необщительным и неряшливым.

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Инфантилизм

Инфантилизм — это тоже психическое отклонение, о котором может говорить бардак в доме. В этом случае взрослый человек оказывается не приспособлен к быту.

Обычно это проявляется в нежелании брать на себя ответственность. Человек с таким расстройством не будет заниматься обустройством квартиры, поддерживать чистоту или пытаться сделать ремонт (т.е. действие, требующее большого вклада сил и финансов, умения планировать).

Куча картонных коробок
Фото vicnt/www.istockphoto.com

Протест

Иногда родители могут быть слишком строгими и требовательными к детям. От такого воспитания ребенок начинает воспринимать порядок как нечто навязанное и неприятное. И уже во взрослом возрасте, став независимым, он начинает «идти против правил».

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Прокрастинация

Прокрастинация — это откладывание важных дел на потом. Так психика борется с тревогой при решении сложных или неинтересных задач. Прокрастинация в той или иной степени свойственна всем, но в некоторых случаях она серьезно ухудшает качество жизни и говорит о ряде когнитивных искажений.

В быту это приводит к «зарастанию в грязи». Сначала кажется, что можно не делать уборку, потому что не так уж и грязно. Потом начинают складироваться вещи, оседает пыль. А затем прокрастинатор приходит к выводу, что на качественную уборку нужно потратить слишком много времени и сил. И в итоге она так и откладывается на потом.

Депрессия

Часто беспорядок — признак апатии или депрессии.
Наталья Безгина
Психолог

Люди, страдающие депрессией, могут терять интерес к уборке и поддержанию порядка в доме. Это происходит из-за постоянного чувства усталости.

Белье, одежда и женщина на диване
Фото PeopleImages/www.istockphoto.com

Почему важно убираться дома

Нужно помнить, что бардак в квартире может быть не только следствием психических проблем, но и их причиной. Жизнь в ухоженной и чистой обстановке способствует уменьшению стресса, улучшению настроения и повышению самооценки. Уборка дома также связана с ощущением контроля над жизнью и окружающей средой, что также важно для психического благополучия.

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