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Сегодня, 06:00

Говорим на языке тела: как распознать неуверенного в себе человека

Татьяна Пищева
Автор
Екатерина Тур
Психосоматолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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девушка прячет лицо
Фото www.istockphoto.com
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Психологи уверены, что невербальная коммуникация в общении так же важна, как вербальная. По положению тела человека можно многое о нем понять — в том числе и сделать выводы о его самооценке. Как сделать так, чтобы окружающие увидели в вас лидера, а не закомплексованного человека? Вместе с экспертом-психосоматологом объясняем, какие позы могут выдать низкую самооценку.

5 признаков неуверенного человека

Сжатые или скрещенные руки и ноги

Такое положение тела указывает на нежелание открыться. Оно также свидетельствует о том, что человек чувствует себя уязвимым и подсознательно стремится защититься от внешнего мира.

Как распознать ложь. Жесты и мимика, которые выдают лжеца. Как их распознать и не дать себя обмануть

Плохая осанка — классический признак низкой самооценки. Наклоны тела вперед или назад — это неестественное положение. Они свойственны человеку, который чувствует, что находится под угрозой, что, конечно, не добавляет внешней уверенности в себе.

Уверенный человек не боится смотреть в глаза собеседнику. А вот избегание зрительного контакта может стать тревожным знаком. Существует стереотип, что в глаза не смотрят, когда говорят неправду. Поэтому такое поведение заставит усомниться в ваших словах, даже если вы и не думали лгать.

девушка сидит в сторонке
Фото www.istockphoto.com

Когда человек волнуется и чувствует себя неуютно, он бессознательно совершает действия, которые другие интерпретируют как сигнал о неуверенности в себе: трясет ногой, играет с волосами, отрывает заусенцы. Такие повторяющиеся движения пальцами или ногами могут свидетельствовать о тревожности.

Когда кто-то старается быть как можно меньше, это говорит о желании стать незаметнее для окружающих. У такого человека плечи развернуты вперед и подняты вверх, голова опущена, а руки часто прижаты к груди.

5 признаков уверенности в себе

Какие позы и действия позволяют распознать уверенного в себе человека? Эксперт выделяет 5 основных признаков:

Широкие жесты, в отличие от мелких и неуверенных движений, говорят о решительности и уверенности в себе.

Как развить уверенность в себе.
Фото www.istockphoto.com

Так вы покажете, что не боитесь собеседника. Впрочем, многие люди говорят, что им неловко долго смотреть в глаза другому. Чтобы избежать чрезмерно долгого зрительного контакта, используйте маленькую хитрость: смотрите в глаза ровно столько, сколько вам понадобится, чтобы понять, какого цвета глаза у человека (примерно три секунды). С течением времени вы не задумываясь будете соблюдать баланс между взглядом в глаза и в сторону.

Открытая поза подразумевает, что человек стоит к другому, полностью повернувшись корпусом и головой, его мышцы расслаблены, руки и ноги не скрещены, и он прямо смотрит в лицо. Такие позы также могут быть ассоциированы с готовностью к контакту, чувством силы, контроля и уверенности в действиях.

Уверенные в себе люди, как правило, проявляют эмоции более ярко и открыто. Однако если вы по природе сдержанный человек, то не пытайтесь вести себя искусственно. Спокойствие тоже может быть интерпретировано как признак уверенности.

Раскройте ладони и соедините пальцы левой и правой руки. Такой жест часто используется людьми, занимающими руководящие должности, как сигнал о позиции лидера.

жест Ангелы Меркель, жесты лидеров
Фото www.gettyimages.com, Getty Images

Как развить уверенность в теле

Уверенность в себе — это прежде всего навык, который, как и любое другое умение, можно развить. Вот основные рекомендации эксперта.

  • Положительное отношение к телу

Люди с телесной уверенностью обычно не сравнивают себя с другими, не идеализируют стандарты красоты и принимают собственные особенности и внешность.

  • Уход и забота о себе

Уверенные люди следят за здоровьем: правильно питаются, занимаются спортом. Это помогает им чувствовать себя более комфортно.

  • Принятие своих недостатков

Уверенные люди могут осознавать собственные недостатки, но они не позволяют им определять самооценку.

  • Уверенное поведение

Не только самооценка влияет на поведение, но и наоборот: действия определяют самооценку. Поэтому если вести себя уверенно, рано или поздно внешняя уверенность превратится во внутреннюю.

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Психология
Советы и рекомендации
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