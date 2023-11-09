Говорим на языке тела: как распознать неуверенного в себе человека

Психологи уверены, что невербальная коммуникация в общении так же важна, как вербальная. По положению тела человека можно многое о нем понять — в том числе и сделать выводы о его самооценке. Как сделать так, чтобы окружающие увидели в вас лидера, а не закомплексованного человека? Вместе с экспертом-психосоматологом объясняем, какие позы могут выдать низкую самооценку.

5 признаков неуверенного человека

Сжатые или скрещенные руки и ноги

Такое положение тела указывает на нежелание открыться. Оно также свидетельствует о том, что человек чувствует себя уязвимым и подсознательно стремится защититься от внешнего мира.

Отклонение тела по вертикальной оси вперед или назад

Плохая осанка — классический признак низкой самооценки. Наклоны тела вперед или назад — это неестественное положение. Они свойственны человеку, который чувствует, что находится под угрозой, что, конечно, не добавляет внешней уверенности в себе.

Избегание зрительного контакта

Уверенный человек не боится смотреть в глаза собеседнику. А вот избегание зрительного контакта может стать тревожным знаком. Существует стереотип, что в глаза не смотрят, когда говорят неправду. Поэтому такое поведение заставит усомниться в ваших словах, даже если вы и не думали лгать.

Фото www.istockphoto.com

Дрожание и нервные движения

Когда человек волнуется и чувствует себя неуютно, он бессознательно совершает действия, которые другие интерпретируют как сигнал о неуверенности в себе: трясет ногой, играет с волосами, отрывает заусенцы. Такие повторяющиеся движения пальцами или ногами могут свидетельствовать о тревожности.

Попытки казаться меньше, чем вы есть

Когда кто-то старается быть как можно меньше, это говорит о желании стать незаметнее для окружающих. У такого человека плечи развернуты вперед и подняты вверх, голова опущена, а руки часто прижаты к груди.

5 признаков уверенности в себе

Какие позы и действия позволяют распознать уверенного в себе человека? Эксперт выделяет 5 основных признаков:

Широкие жесты

Широкие жесты, в отличие от мелких и неуверенных движений, говорят о решительности и уверенности в себе.

Фото www.istockphoto.com

Зрительный контакт

Так вы покажете, что не боитесь собеседника. Впрочем, многие люди говорят, что им неловко долго смотреть в глаза другому. Чтобы избежать чрезмерно долгого зрительного контакта, используйте маленькую хитрость: смотрите в глаза ровно столько, сколько вам понадобится, чтобы понять, какого цвета глаза у человека (примерно три секунды). С течением времени вы не задумываясь будете соблюдать баланс между взглядом в глаза и в сторону.

Открытая поза

Открытая поза подразумевает, что человек стоит к другому, полностью повернувшись корпусом и головой, его мышцы расслаблены, руки и ноги не скрещены, и он прямо смотрит в лицо. Такие позы также могут быть ассоциированы с готовностью к контакту, чувством силы, контроля и уверенности в действиях.

Эмоциональная экспрессия

Уверенные в себе люди, как правило, проявляют эмоции более ярко и открыто. Однако если вы по природе сдержанный человек, то не пытайтесь вести себя искусственно. Спокойствие тоже может быть интерпретировано как признак уверенности.

Шпилеобразное положение рук

Раскройте ладони и соедините пальцы левой и правой руки. Такой жест часто используется людьми, занимающими руководящие должности, как сигнал о позиции лидера.

Фото www.gettyimages.com, Getty Images

Как развить уверенность в теле

Уверенность в себе — это прежде всего навык, который, как и любое другое умение, можно развить. Вот основные рекомендации эксперта.

Положительное отношение к телу

Люди с телесной уверенностью обычно не сравнивают себя с другими, не идеализируют стандарты красоты и принимают собственные особенности и внешность.

Уход и забота о себе

Уверенные люди следят за здоровьем: правильно питаются, занимаются спортом. Это помогает им чувствовать себя более комфортно.

Принятие своих недостатков

Уверенные люди могут осознавать собственные недостатки, но они не позволяют им определять самооценку.

Уверенное поведение

Не только самооценка влияет на поведение, но и наоборот: действия определяют самооценку. Поэтому если вести себя уверенно, рано или поздно внешняя уверенность превратится во внутреннюю.