Онлайн-театры: где бесплатно можно посмотреть спектакли

Теперь, чтобы посмотреть спектакли с участием известных артистов, необязательно приезжать в Москву, Санкт-Петербург или ждать гастролей в своем городе, это можно сделать прямо у себя дома. Пандемия COVID-19 научила нас использовать онлайн-формат во всем, будь это учеба, работа или просмотры концертов, мастер-классов, лекций.

Многие театры предоставляют свои спектакли для порталов и платформ. Главное — знать, где их смотреть. Собрали подборку сайтов с бесплатными постановками.

Официальный сайт мэра Москвы

Портал собрал в своей онлайн-библиотеке лучшие спектакли столицы. Здесь представлены даже премьеры. В коллекцию входят не только театральные постановки, мюзиклы, балет, опера, но и лекции про искусство.

На сайте можно посмотреть работы режиссеров как именитых театров, например Московского театра на Таганке, так и менее известных — Московского молодежного экспериментального театра под руководством Вячеслава Спесивцева.

Сайт: официальный сайт мэра Москвы

YouTube-канал Moscow Theatres

Канал был создан департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы. Проект собрал коллекцию телевизионных версий популярных спектаклей, представленных на театральных сценах столицы.

Здесь можно посмотреть постановки Московского театра «Ленком», МХТ имени А. П. Чехова, Московского драматического театра на Малой Бронной, Et Cetera и других.

Сайт: YouTube-канал Moscow Theatres

Культура.РФ

На сайте представлены спектакли прошлых лет, которые были записаны специально для телевизионного эфира. Их около 600 штук. Качество не всегда хорошее, однако есть возможность посмотреть, как играли такие актеры, как Людмила Максакова, Василий Лановой, Александр Лазарев (старший), Александр Збруев и другие. Из современных есть постановка «Утиная охота» по Вампилову в главной роли с Константином Хабенским (МХТ имени Чехова).

Проект курирует Министерство культуры РФ. В коллекцию входят постановки МХАТ имени Горького, МХТ имени Чехова, Московского театра «Ленком», «Современника» и других.

Сайт: Культура.РФ

Фото istockphoto.com

Мариинский театр

Знаменитая Мариинка представила общественности свой обширный видеоархив с классическими постановками. Кроме балета, можно посмотреть оперу и сольные концерты. Помимо этого, редко, но проводятся в прямом эфире трансляции спектаклей.

В коллекцию включены такие великие постановки, как балет на музыку Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» (2018), опера Александра Даргомыжского на стихи Александра Пушкина «Каменный гость» (2017) и моноопера «Дневник Анны Франк» (2017).

Сайт: Мариинский театр

YouTube-канал МХТ имени А. П. Чехова

Один из самых популярных и великих театров России на своем официальном YouTube-канале предлагает к бесплатному просмотру ряд спектаклей. Здесь можно посмотреть не только постановки, но также и мастер-классы, например от Дмитрия Назарова, Станислава Любшина и Игоря Верника. Размещены спецпроекты к юбилеям Олега Табакова, Олега Ефремова.

Сайт: YouTube-канал МХТ имени А. П. Чехова