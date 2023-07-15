Как я с семьей отдохнул в Астрахани и заодно научился рыбачить

Впечатляющая природа, чудесный улов и столица монголо-татарского ига — вот чем запомнился отдых в Астрахани. Рассказываю, что удалось посмотреть и чем заняться в отпуске на юге России.

Зачем ехать в Астрахань

Отдых заграницей подорожал, а вариантов, куда поехать, стало меньше. Изучили отели на Черноморском побережье — ценник оказался далеко не гуманным. Мы сейчас делаем ремонт в квартире, поэтому на отпуске решили сэкономить. Почти в шутку предложил жене поехать на рыбалку. Удивительно, но идею она в итоге поддержала.

О такой поездке я думал давно. Без семьи куда-то ехать не хотелось, и так почти все время провожу на работе. Поэтому совместная рыбалка оказалась оптимальным решением.

Речной отдых был в новинку. Искали, где в конце июня, помимо рыбалки, можно без проблем купаться и загорать. Смотрели на наличие достопримечательностей, до которых будет легко добраться. Конечно, рассчитывали на хороший улов — безрезультатно рыбачить не хотелось. После прочтения отзывов в конечном счете выбрали Астраханскую область.

Где остановится в Астрахани

Все свое детство я ездил отдыхать с родителями в станицу Благовещенскую, которая расположена недалеко от города Анапы. Мы жили в собственной палатке прямо на берегу моря. Хоть и впечатления от этих поездок остались положительные, сейчас я к такому отдыху не готов. Привык к комфортным условиям, которые предлагают отели. Тем более, что отпуск мы проводим с ребенком. Ему всего три года, поэтому отдых дикарем точно не для нас.

Фото Из личного архива Дениса Жилина

Кроме того, меня нельзя назвать профессиональным рыбаком. Опыт есть, но совсем небольшой. Изначально хотел, чтобы кто-то смог мне объяснить, где и как ловить. В результате решили остановиться на рыболовецкой базе «Углянское», которая находится на реке Ахтубе.

Как добраться до Астрахани

От нашего дома до базы ровно 1290 км. На машине решили не ехать. С учетом остановок дорога отняла бы целые сутки от отпуска. Мы полетели на самолете и за 2,5 часа добрались до грода. Перелет дался легко. Взяли машину напрокат, чтобы добраться до базы и потом самостоятельно путешествовать по региону. До места назначения от Астрахани ехали около трех часов.

Чем заняться в Астрахани

Рыбалка

Никаких снастей у нас с собой, конечно, не имелось. Я и не знал, что именно покупать, да и времени разбираться не было. Все взяли в аренду. В первый же день мне удалось поймать судака около 3,5 кг! Это, конечно, не так называемый трофей, но все же результат. Правда, дальше в отпуске мне так не везло — рекорд побить не удалось.

Да, сначала мы рыбачили вместе с местным егерем Павлом. Меня удивила приманка, на которую мы ловили судака. Ею оказалась маленькая поролоновая рыбка. Павел объяснил, что такой метод рыбалки называется «джиг». Его особенность в том, что к передней части искусственной рыбы прикрепляется грузик. Эта конструкция успешно имитирует движение настоящей рыбы в воде.

Фото Из личного архива Дениса Жилина

В целом одного дня с егерем уже достаточно, чтобы дальше рыбачить самостоятельно. Уловом я остался доволен. Еще попадались караси, сазаны и окуни. Вообще в Ахтубе также водятся сомы, толстолобики, щуки, но их у меня поймать не получилось. Готовила рыбу жена — все было вкусно, ели с удовольствием. Можно сказать, что на продуктах мы определенно сэкономили. Рыбы наелись на год вперед.

Пляжный отдых

Оборудованных пляжей на берегу Ахтубы достаточно. Вода теплая и чистая. Конечно, это не море, но в речке плавать вполне приятно. Температура воздуха за все 10 дней ниже +30°C не опускалась. При такой жаре постоянно находиться на солнце невозможно — хочется купаться.

Что посмотреть в Астрахани

Обязательна к посещению реконструкция столицы Золотой Орды Сарай-Бату. Исторический центр находится в Харабалинском районе. По мнению историков, наши предки после победы над врагом полностью разобрали столицу до основания. Из этих кирпичей они построили Астраханский кремль.

Тот город, что мы видим сейчас, — это современная постройка, которая была возведена для съемок фильма «Орда». Все воссоздано с исторической точностью так, чтобы мы познакомились с бытом племени татаро-монголов. Оказывается, что жили они не в юртах, а в благоустроенных кирпичных домах. Город был достаточно прогрессивным. В те времена в Сарай-Бату уже пользовались системами водоснабжения, канализации и отопления. Место поразило своим масштабом и декорациями. Мы с удовольствием провели здесь практически целый день.

Фото istockphoto.com/mosinmax

Выделили время и на осмотр самой Астрахани. Посетили Кремль, Успенский кафедральный собор, погуляли по городской набережной. Последнюю обустроили относительно недавно. Теперь это шикарное место для променада с видами на Волгу. В конце прогулки можно поужинать в одном из уютных ресторанов с разнообразной кухней. За время, проведенное в Астрахани, мы по-настоящему прониклись богатым историческим прошлым города и его восточным колоритом.

Фото istockphoto.com/Pro-syanov

Рыбалкой я остался доволен. Часть улова закоптили и увезли с собой. Без машины могли бы заскучать на одном месте, поэтому хорошо, что взяли ее напрокат. Зря переживал из-за комаров. Конечно, они были, но отдых не испортили. На нашей даче комаров не меньше.

Посетить Астраханскую область нужно хотя бы раз в жизни. После такой поездки рыбалка может стать полноценным хобби. У меня, кажется, так и произошло. Уже присматриваю спиннинг и снасти для следующей поездки.

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