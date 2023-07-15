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Сегодня, 06:00

Как я с семьей отдохнул в Астрахани и заодно научился рыбачить

Денис Жилин
Путешественник
Астрахань, вид на Кремль и Успенский собор
Фото istockphoto.com/Vladimir-
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Впечатляющая природа, чудесный улов и столица монголо-татарского ига — вот чем запомнился отдых в Астрахани. Рассказываю, что удалось посмотреть и чем заняться в отпуске на юге России.

Зачем ехать в Астрахань

Отдых заграницей подорожал, а вариантов, куда поехать, стало меньше. Изучили отели на Черноморском побережье — ценник оказался далеко не гуманным. Мы сейчас делаем ремонт в квартире, поэтому на отпуске решили сэкономить. Почти в шутку предложил жене поехать на рыбалку. Удивительно, но идею она в итоге поддержала.

О такой поездке я думал давно. Без семьи куда-то ехать не хотелось, и так почти все время провожу на работе. Поэтому совместная рыбалка оказалась оптимальным решением.

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Речной отдых был в новинку. Искали, где в конце июня, помимо рыбалки, можно без проблем купаться и загорать. Смотрели на наличие достопримечательностей, до которых будет легко добраться. Конечно, рассчитывали на хороший улов — безрезультатно рыбачить не хотелось. После прочтения отзывов в конечном счете выбрали Астраханскую область.

Где остановится в Астрахани

Все свое детство я ездил отдыхать с родителями в станицу Благовещенскую, которая расположена недалеко от города Анапы. Мы жили в собственной палатке прямо на берегу моря. Хоть и впечатления от этих поездок остались положительные, сейчас я к такому отдыху не готов. Привык к комфортным условиям, которые предлагают отели. Тем более, что отпуск мы проводим с ребенком. Ему всего три года, поэтому отдых дикарем точно не для нас.

База отдыха в Астрахани
Фото Из личного архива Дениса Жилина

Кроме того, меня нельзя назвать профессиональным рыбаком. Опыт есть, но совсем небольшой. Изначально хотел, чтобы кто-то смог мне объяснить, где и как ловить. В результате решили остановиться на рыболовецкой базе «Углянское», которая находится на реке Ахтубе.

Как добраться до Астрахани

От нашего дома до базы ровно 1290 км. На машине решили не ехать. С учетом остановок дорога отняла бы целые сутки от отпуска. Мы полетели на самолете и за 2,5 часа добрались до грода. Перелет дался легко. Взяли машину напрокат, чтобы добраться до базы и потом самостоятельно путешествовать по региону. До места назначения от Астрахани ехали около трех часов.

Чем заняться в Астрахани

Рыбалка

Никаких снастей у нас с собой, конечно, не имелось. Я и не знал, что именно покупать, да и времени разбираться не было. Все взяли в аренду. В первый же день мне удалось поймать судака около 3,5 кг! Это, конечно, не так называемый трофей, но все же результат. Правда, дальше в отпуске мне так не везло — рекорд побить не удалось.

Да, сначала мы рыбачили вместе с местным егерем Павлом. Меня удивила приманка, на которую мы ловили судака. Ею оказалась маленькая поролоновая рыбка. Павел объяснил, что такой метод рыбалки называется «джиг». Его особенность в том, что к передней части искусственной рыбы прикрепляется грузик. Эта конструкция успешно имитирует движение настоящей рыбы в воде.

Рыбалка на реке Ахтубе в Астрахани
Фото Из личного архива Дениса Жилина

В целом одного дня с егерем уже достаточно, чтобы дальше рыбачить самостоятельно. Уловом я остался доволен. Еще попадались караси, сазаны и окуни. Вообще в Ахтубе также водятся сомы, толстолобики, щуки, но их у меня поймать не получилось. Готовила рыбу жена — все было вкусно, ели с удовольствием. Можно сказать, что на продуктах мы определенно сэкономили. Рыбы наелись на год вперед.

Пляжный отдых

Оборудованных пляжей на берегу Ахтубы достаточно. Вода теплая и чистая. Конечно, это не море, но в речке плавать вполне приятно. Температура воздуха за все 10 дней ниже +30°C не опускалась. При такой жаре постоянно находиться на солнце невозможно — хочется купаться.

Что посмотреть в Астрахани

Обязательна к посещению реконструкция столицы Золотой Орды Сарай-Бату. Исторический центр находится в Харабалинском районе. По мнению историков, наши предки после победы над врагом полностью разобрали столицу до основания. Из этих кирпичей они построили Астраханский кремль.

Тот город, что мы видим сейчас, — это современная постройка, которая была возведена для съемок фильма «Орда». Все воссоздано с исторической точностью так, чтобы мы познакомились с бытом племени татаро-монголов. Оказывается, что жили они не в юртах, а в благоустроенных кирпичных домах. Город был достаточно прогрессивным. В те времена в Сарай-Бату уже пользовались системами водоснабжения, канализации и отопления. Место поразило своим масштабом и декорациями. Мы с удовольствием провели здесь практически целый день.

Сарай-Бату в Астрахананской области
Фото istockphoto.com/mosinmax

Выделили время и на осмотр самой Астрахани. Посетили Кремль, Успенский кафедральный собор, погуляли по городской набережной. Последнюю обустроили относительно недавно. Теперь это шикарное место для променада с видами на Волгу. В конце прогулки можно поужинать в одном из уютных ресторанов с разнообразной кухней. За время, проведенное в Астрахани, мы по-настоящему прониклись богатым историческим прошлым города и его восточным колоритом.

Кремль в Астрахани
Фото istockphoto.com/Pro-syanov

Рыбалкой я остался доволен. Часть улова закоптили и увезли с собой. Без машины могли бы заскучать на одном месте, поэтому хорошо, что взяли ее напрокат. Зря переживал из-за комаров. Конечно, они были, но отдых не испортили. На нашей даче комаров не меньше.

Посетить Астраханскую область нужно хотя бы раз в жизни. После такой поездки рыбалка может стать полноценным хобби. У меня, кажется, так и произошло. Уже присматриваю спиннинг и снасти для следующей поездки.

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