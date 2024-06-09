5 эффектных сортов пионов, которые сможет вырастить даже начинающий садовник

Карл Розенфельд, Адольф Руссо, Себастьян Маас — названия сортов пионов недаром напоминают список приглашенных на шикарный светский прием. Большие пышные цветы с лепестками ярких оттенков и сладким ароматом сами по себе уже создают ощущение праздника жизни. А где устраивать его, если не в саду, где вы можете экспериментировать с буйством красок так, как хотите? Вместе со Светланой Дусатовой, менеджером гипермаркета по обустройству дома, собрали подборку эффектных сортов пионов, которые станут украшением любого участка. И, что важно, покорятся в том числе тем, кто только осваивает садовое искусство.

Пурпурный «Сара Бернар»

Этот сорт вполне справедливо назван в честь законодательницы мод, повелевавшей сердцами французской театральной публики конца XIX века. Его изысканные бледно-пурпурные цветы отличаются особенной пышностью за счет густых махровых лепестков. В центре оттенок более насыщенный, а ближе к краям он чуть бледнеет, создавая эффект легкого сияния. Некоторые цветы в центре украшены пятнышками. Но появляются они не на всех кустах и не каждый год — это особенность сорта.

Сорт «Сара Бернар» будет эффектно смотреться в одиночной посадке или может стать акцентом в композиции с травянистыми декоративными растениями. Важно, чтобы при посадке пионов земля еще оставалась прохладной и сохраняла температуру около 2-5°C. Тогда у растения будет достаточно времени, чтобы укорениться.

Фото Mike Bowler/Flickr

Пионы не слишком прихотливы к типу почвы. При правильной посадке и уходе они будут расти практически в любой земле, кроме заболоченной. Идеальный вариант — это окультуренная суглинистая почва с нейтральной или слабой кислотностью.

Ямку на участке нужно подготовить заранее, примерно за месяц. Ее дно следует разрыхлить и положить на него 10-15-сантиметровый слой дренажа. Также следует добавить удобрения — например, смесь из перегноя и земли с золой и суперфосфатом.

Самый тонкий момент — высота посадки. Если переборщить с глубиной или, наоборот, посадить слишком высоко, цветения не случится. Нужно проследить, чтобы слой земли над тем местом, откуда растут побеги, составлял около 3-5 сантиметров, и тогда в первой половине лета пион раскроется во всей своей красе.

Яркий «Адольф Руссо»

Этот сорт сразу выделяется на фоне остальных благодаря своему насыщенному, глубокому малиновому цвету. Понадобится железная сила воли, чтобы не засмотреться на него. Настолько сильно притягивает взгляд тот контраст, который создает высокий метровый куст с крупными бутонами, каждый из которых как широкий мазок кисти художника-импрессиониста. Этот сорт понравится садовникам, особенно начинающим, еще и своей непритязательностью к погодным условиям. Он устойчив к засухе и морозам, а значит, у него больше шансов прижиться, даже если вы немного прогадаете с датой посадки или в вашем регионе есть риски поздних заморозков и бездождевого лета. И, наконец, «Адольф Руссо» имеет повышенную устойчивость к серой гнили — грибковому заболеванию, с которым часто борются владельцы пионов.

Фото Thomon/Wikimedia

Впечатляющий оттенок, устойчивость к болезням и капризам погоды — кажется, сорт собрал все необходимое для того, чтобы первый опыт посадки был максимально успешным. Осталось выбрать умеренно освещенный или полузатененный участок, заранее подготовить ямку и позаботиться о том, чтобы земля не была слишком плотной. В случае правильной посадки цветы появятся достаточно быстро. Но, несмотря на устойчивость растения к засухе, не стоит допускать пересыхания земли рядом с кустом. Тогда цветение будет обильным.

Солнечный «Сонома Гало»

Гало — это красивое оптическое явление. Оно выглядит как широкий круглый ореол сияния вокруг Солнца или даже просто яркого уличного фонаря. Судя по тому, что пион назвали в честь этого явления, можно представить, насколько эффектно цветок будет смотреться в саду. Сравнение с гало не просто красивая метафора — цветы этого сорта достигают в диаметре 20 сантиметров и больше, а их золотистый оттенок создает эффект сияния.

Фото 4028mdk09/Wikimedia

«Сонома Гало» неприхотлив в уходе. Высаживать цветок можно как на освещенном месте, так и в полузатененном (хотя вряд ли вам захочется прятать такие цветы в тени). Поливать куст нужно по мере высыхания почвы, но не слишком обильно, чтобы не допустить застаивания воды у корней. «Сонома Гало» будет выигрышнее смотреться в одиночных посадках или в соседстве с невысокими растениями, так как сам по себе куст вырастает до 70 сантиметров.

Контрастный «Кора Луиза»

Этот сорт вывели сравнительно недавно, и в нем удалось собрать практически все достоинства и сильные стороны пионов. Эти цветы — одни из самых изысканных. Очень крупные, достигают более 20 сантиметров в диаметре, с белоснежными, чуть вытянутыми лепестками и благородным контрастом темно-лилового оттенка ближе к центру. Причем под тяжестью соцветий куст не разваливается, растение достаточно сильное. Кроме того, сорт устойчив к морозам, причем настолько, что на зиму его даже не обязательно накрывать.

Фото F. D. Richards/Flickr

Тем не менее в выращивании сорта «Кора Луиза» есть несколько нюансов. Это гибрид, полученный в результате скрещивания травянистых и древовидных пионов, и от последних ему достались небольшие одеревеневшие отростки в нижней части куста. На них после пересадки могут появляться почки, и обрезать их нельзя, это вредно для растения. Эти пионы также требуют более обильного полива в течение лета. Цветы появятся не сразу, а на второй-третий год после высадки. Зато потом эти пионы будут с каждым годом радовать все более пышным и продолжительным цветением.

Нежный «Фестива Максима»

Этот сорт понравится тем, кто предпочитает пастельные оттенки и ненавязчивый аромат. Цветки «Фестива Максима» крупные, округлые, с одной небольшой, но изящной изюминкой — несколькими отметинками в центре. Едва заметные издали, вблизи они выглядят как капли краски, случайно пролитые на холст. При этом сам цветок и по форме, и по аромату напоминает розу.

Фото Scott Zona/Flickr

«Фестива Максима» — сильный сорт, который выдержит перемены погоды и при этом продолжит обильно цвести. Главное — соблюсти все правила посадки. Готовьте ямку за месяц, следите, чтобы почва была рыхлой, выбирайте солнечное или полузатененное место, следите, чтобы растение не было посажено слишком глубоко.

Важно знать, что пионы не сразу раскрываются во всей красе. На пик своих сортовых качеств они выходят через 2-3 года цветения. Поэтому не стоит разочаровываться, если в первое же лето вы не увидели шикарную гриву лепестков на каждом стебле. Это не значит, что вы ошиблись при посадке или ухаживаете за кустом неправильно. Немного терпения — и ваш сад украсят неотразимые бутоны одних из самых впечатляющих цветов.