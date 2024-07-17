6 причин заняться плаванием на открытой воде

Плавание на открытой воде — это плавание в открытых водоемах: озерах, реках, морях и океанах. Это направление отличается от занятий в бассейне и требует особого внимания и специальной подготовки. Генеральный директор заплывов на открытой воде SWIMSTAR Владимир Шейкин рассказал, в чем преимущества этого вида спорта, и дал несколько рекомендаций новичкам.

Почему стоит заняться плаванием на открытой воде

Самый нетравматичный вид спорта

Любое плавание, в том числе и на открытой воде, не дает ударной нагрузки на скелет. При занятиях этим видом спорта, в отличие от многих других, костно-мышечный аппарат не испытывает лишнего давления, а значит, риск получить травму минимален.

Развивает выносливость

Плавание отлично тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы, что, в свою очередь, делает человека более выносливым.

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Эффективный способ для похудения

Плавание помогает сбросить лишние килограммы. При умеренных усилиях за 30 минут можно сжечь около 200-300 калорий. А если плыть быстрее, то до 600 калорий. Открытая вода в этом случае прибавляет мотивации: пловец находится на свежем воздухе, насыщенном кислородом, а вокруг него красивые виды.

Помогает в борьбе со стрессом

Иногда для того, чтобы забыть о повседневных проблемах, достаточно просто поплавать — во время этого занятия мозг сосредоточен на монотонных движениях тела. Кроме того, многие научные исследования подтверждают, что плавание помогает улучшать настроение.

Развивает уверенность в себе

Научившись плавать в открытом водоеме, будь то озеро или океан, вы избавитесь от страха перед водой. А еще станете увереннее в себе, ведь позади очередное достижение.

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Отличная идея для летнего досуга

Помимо возможности охладиться в жаркую погоду и улучшить свои физические качества, плавание в открытой воде — это прекрасная возможность стать частью спортивного комьюнити и провести активные выходные в кругу семьи и друзей. Сейчас во многих городах России проводятся массовые заплывы. Дистанции самые разные: и для новичков, и для опытных пловцов. Участие в таких соревнованиях — отличный шанс совместить туризм, время с семьей и активный отдых.

Рекомендации начинающим пловцам на открытой воде

С чего начать новичку

Если вы никогда не плавали или делаете это неуверенно, то начинать нужно обязательно с бассейна. Вся подготовка к плаванию на открытой воде в основном проходит именно в нем. Далее можно переходить к небольшим заплывам в водоемах — это необходимо, чтобы снять страх открытой воды. Только после можно переходить к большим дистанциям.

Как выбрать водоем для тренировок

Водоем для плавания может быть разным — все зависит от уровня подготовки. Выходить одному на тренировку не стоит, особенно если вы новичок в этом занятии. В этом случае можно обратиться к тренеру или взять с собой напарника, который хорошо плавает. Также подумайте о приобретении индивидуального буя и наденьте яркую шапочку, чтобы вас можно было увидеть издалека.

Как ориентироваться в открытой воде

В бассейне человек ориентируется по дну и дорожкам, но на открытой воде все происходит иначе. В этом виде спорта необходимо поднимать голову и изучать то, что находится вокруг. Если это соревнования, то на поверхности стоят специальные буи, а если их нет, то ориентиры можно найти на берегу: строения, деревья, большие камни и прочее.

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