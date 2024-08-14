10 самых частых ошибок при поиске работы: советы HR-специалиста

Поиск работы может показаться сложным и долгим делом. Вместе с экспертом в сфере HR рассказываем о тонкостях этого процесса и частых ошибках соискателей.
Прежде чем начать поиск работы, необходимо определить, что именно вы ищете: какие требования важны, а какие являются второстепенными.
Составьте список из критериев и проранжируйте их по степени важности. Делайте это максимально подробно. Если говорить о заработной плате, то учитывайте не только общую сумму, но и составляющие: белая или серая зарплата, размер оклада и премии, критерии получения денежных поощрений. И так по каждому пункту. Такой подробный анализ поможет сузить круг поиска и сосредоточиться на тех вакансиях, которые соответствуют вашим интересам и навыкам.
Резюме — это первое, что видит работодатель. На основе резюме у него создается мнение о вас как о потенциальном сотруднике, поэтому оно должно подчеркивать ваши уникальные профессиональные качества.
Резюме должно быть четким и лаконичным (не более двух страниц) и соответствовать требованиям вакансии. Обязательно проверьте контакты: почта должна быть простой в написании. Используйте профессиональный язык и избегайте грамматических ошибок.
В резюме важно указать конкретные достижения: не просто «увеличил продажи», а «увеличил продажи на 20% за три месяца».
Работодатель на собеседовании хочет убедиться, что вы действительно обладаете всеми указанными навыками, а не сочинили их. К тому же важно посмотреть, насколько хорошо человек может рассказать о себе и своих достижениях.
«Я и так профессионал, в резюме все написано, зачем мне готовиться», — такую фразу часто можно услышать даже от топ-менеджеров крупных компаний. Подготовка обязательна даже при наличии впечатляющих достижений. Составьте подробный рассказ о себе минут на десять, в котором будет подробно отражен ваш опыт.
Не забывайте про цифры, рассказывая о своих достижениях. Изучите информацию о компании, чтобы адаптировать свою речь для конкретной должности.
Многие относятся к собеседованию как к экзамену, но на самом деле это двусторонний процесс. Чтобы показать себя заинтересованным сотрудником, необходимо не только отвечать на вопросы, но и спрашивать самому.
Какие вопросы стоит задать на собеседовании:
Какую работу предстоит выполнять? Отличаются ли обязанности от указанных в вакансии?
Из чего складываются ключевые показатели эффективности? Каких показателей нужно достичь для достижения премии?
Какое место я буду занимать в структуре компании? Кому я буду подчиняться, кто будет подчиняться мне?
Какие планы развития у компании? Какие планы развития у отдела, где я буду работать?
Какая будет заработная плата? Отличается ли она от суммы, указанной в вакансии?
Кроме денег, квалифицированному сотруднику важен профессиональный и личностный рост, развитие команды и компании, в которой он работает.
Заинтересованность в высоком доходе — это хорошо. Работодатель понимает, что всем нужно кормить семьи. Но когда потенциальный сотрудник активно демонстрирует, что его интересуют только деньги, это отталкивает.
Поэтому разговор о деньгах стоит заводить только после того, как вы раскрыли профессиональные навыки.
Не стоит полагаться на один ресурс в поиске работы. Нужно охватывать все возможные каналы: профильные сайты, социальные сети, профессиональные социальные сети.
Присоединяйтесь к группам и сообществам, связанным с подходящей отраслью. Там вы сможете быстро узнавать о новых вакансиях и получать советы от профессионалов.
Сейчас рынок труда стремительно меняется, поэтому будьте готовы к тому, что вам придется адаптироваться к новым требованиям и условиям работы.
Получить новые навыки и освоить современные технологии можно с помощью онлайн-курсов, среди которых есть как платные, так и бесплатные. Не стоит исключать возможность получения второго образования в заочном формате. Главное — это не бояться менять вектор карьеры, если это необходимо для достижения целей.
При поиске работы нужно представить себя в максимально выгодном свете. Не нужно ждать, пока вас спросят о достижениях. Начните первым о них рассказывать.
Нас всю жизнь учили, что «я» — это последняя буква в алфавите. Забудьте об этой пословице. Поиск работы — это конкуренция. Необходимо прийти первым в этом соревновании, а сделать это можно, только показав свой потенциал.
Ваша задача — выгодно продать компании знания и навыки . Поэтому добавляйте в свою речь побольше высказываний, которые начинаются с «я».
Между работодателем и сотрудником должно существовать доверие. Указывая в резюме заведомо ложную информацию, вы с самого начала портите отношения.
«Я немного уменьшу возраст в резюме и поставлю старое фото, а на собеседовании они увидят, какая я активная, и это станет не важно». Думать так — серьезная ошибка. Никто не любит, когда ему врут, в том числе работодатели.
Даже если вы настоящий профессионал, ложь в резюме минимизирует ваши шансы получить работу. Намного лучше найти свои конкурентные преимущества и честно их продемонстрировать.
Ситуации бывают разные: нередко увольнение с предыдущего места работы происходит из-за конфликтов с начальством и токсичных отношений с коллегами. Даже если вы действительно стали жертвой нездоровой атмосферы в коллективе, не стоит говорить об этом напрямую. Ваши нелестные отзывы о предыдущем месте работы охарактеризуют вас как неуживчивого человека.
Если у потенциального сотрудника часто проскальзывают неприятные фразы о бывшем начальнике или коллегах, складывается впечатление, что он сам конфликтный. Поэтому если ничего хорошего вы сказать не можете, то лучше вообще промолчать.
Если вы считаете, что работа найдется быстро и легко, с большой вероятностью вас ждет разочарование.
Поиск работы — тоже работа. Нужно большое количество свободного времени, терпения и упорства.
Каким бы вы ни были профессионалом в своей области, есть факторы, которые необходимо учитывать: наличие вакансий, сезонность, востребованность в этой сфере, общие экономические тенденции. Очень важна интенсивность поиска. Если за неделю вы отправили резюме на три вакансии, не стоит к концу месяца ожидать десять приглашений на собеседование.
Не забывайте о среднем сроке поиска работы: для обычного персонала норма — период до месяца, для менеджеров среднего звена — 1-3 месяца, для топ-менеджмента — 3-6 месяцев. Будьте настойчивы. Не сдавайтесь и продолжайте искать работу, пока не найдете то, что подходит вам.