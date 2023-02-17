5 секретов японского долголетия. Принципы философии икигай

Психолог рассказала, как соблюдать эту «диету» для души.

Ни для кого не секрет, что Япония — страна долгожителей. Японцы — мировые лидеры как по средней продолжительности жизни, так и по числу представителей нации, чей возраст перевалил за 110 лет. Поэтому-то весь остальной мир постоянно и пытается «подсмотреть» у них какой-нибудь волшебный секрет, который поможет жить и процветать как можно дольше.

И одним из таких ноу-хау считается икигай — философия счастья по-японски. Психосоматолог и нейропсихолог Екатерина Тур раскрыла суть пяти основных принципов икигай и рассказала, как и зачем их соблюдать.

Начинать с малого

Здесь говорится о принципе маленьких шагов, о том, что к большой цели следует двигаться постепенно, чтобы не перегружать нервную систему, ведь мозг боится глобальных процессов.

Освободить себя

Подразумевается самоосвобождение от общественных стигм, ярлыков, стереотипов, компромиссов; жизнь в соответствии с собственными принципами. Кроме того, стоит освободиться от различных страданий, закомплексованности, токсичного окружения, партнера-абьюзера, ненавистной работы.

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Да, это сложно, но психологическое здоровье всегда важнее. Примером человека, свободного от оков, является маленький непосредственный ребенок, воспринимающий мир без серьезных переживаний и сильного стресса и не «катающий» в голове навязчивые мысли.

Обрести гармонию и устойчивость

Каждому человеку важно равновесие, стабильность в жизни, а вот неопределенность пугает. Чтобы понять, какая жизненная сфера отстает от других, можно начертить колесо баланса, и после осознания того, что именно мешает, уделить внимание этой области.

Радоваться мелочам

Необходимо находить радость во всем, что вас окружает: искрящийся на солнце снег, перистые красивые облака, улыбки близких, выполненная задача и другое. Жизнь состоит из мелочей, которые нужно обязательно замечать, чтобы на душе становилось светло и тепло. И следует помнить, что приятные эмоции очень полезны для психического состояния.

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Быть здесь и сейчас

В потоке, в моменте — эти фразы придуманы не для мемов. Они гораздо глубже и означают, что у человека есть только настоящее, в котором можно создать базу для будущего, применяя опыт прошлого. Если все три времени соединить в одну дружную схему, то личность будет более реализованной во всех сферах жизни, это приведет к гармонии и психоэмоциональной устойчивости.

Как достичь икигай

Принципы икигай только на первый взгляд кажутся банальными и простыми. Попробуйте следовать им ежедневно и ежечасно и поймете: научиться жить по этим правилам — сложная задача, на которую и целой жизни может оказаться мало.

С позиции психосоматики развитие осознанности и эмоционального интеллекта ведет к развитию интеллекта телесного, когда мы начинаем задумываться о том, что чувствуем внутри своего тела, наблюдать за ним, регулировать и ликвидировать отразившиеся на нем последствия тревоги, стресса, прошлого негативного опыта.