5 секретов японского долголетия. Принципы философии икигай

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Ни для кого не секрет, что Япония — страна долгожителей. Японцы — мировые лидеры как по средней продолжительности жизни, так и по числу представителей нации, чей возраст перевалил за 110 лет. Поэтому-то весь остальной мир постоянно и пытается «подсмотреть» у них какой-нибудь волшебный секрет, который поможет жить и процветать как можно дольше.
И одним из таких ноу-хау считается икигай — философия счастья по-японски. Психосоматолог и нейропсихолог Екатерина Тур раскрыла суть пяти основных принципов икигай и рассказала, как и зачем их соблюдать.
Здесь говорится о принципе маленьких шагов, о том, что к большой цели следует двигаться постепенно, чтобы не перегружать нервную систему, ведь мозг боится глобальных процессов.
Подразумевается самоосвобождение от общественных стигм, ярлыков, стереотипов, компромиссов; жизнь в соответствии с собственными принципами. Кроме того, стоит освободиться от различных страданий, закомплексованности, токсичного окружения, партнера-абьюзера, ненавистной работы.
Да, это сложно, но психологическое здоровье всегда важнее. Примером человека, свободного от оков, является маленький непосредственный ребенок, воспринимающий мир без серьезных переживаний и сильного стресса и не «катающий» в голове навязчивые мысли.
Каждому человеку важно равновесие, стабильность в жизни, а вот неопределенность пугает. Чтобы понять, какая жизненная сфера отстает от других, можно начертить колесо баланса, и после осознания того, что именно мешает, уделить внимание этой области.
На данный момент общество живет в условиях турбулентности, но все же следует стараться жить свою жизнь комфортно для себя, и физически, и психологически.Екатерина ТурПсихосоматолог
Необходимо находить радость во всем, что вас окружает: искрящийся на солнце снег, перистые красивые облака, улыбки близких, выполненная задача и другое. Жизнь состоит из мелочей, которые нужно обязательно замечать, чтобы на душе становилось светло и тепло. И следует помнить, что приятные эмоции очень полезны для психического состояния.
В потоке, в моменте — эти фразы придуманы не для мемов. Они гораздо глубже и означают, что у человека есть только настоящее, в котором можно создать базу для будущего, применяя опыт прошлого. Если все три времени соединить в одну дружную схему, то личность будет более реализованной во всех сферах жизни, это приведет к гармонии и психоэмоциональной устойчивости.
Принципы икигай только на первый взгляд кажутся банальными и простыми. Попробуйте следовать им ежедневно и ежечасно и поймете: научиться жить по этим правилам — сложная задача, на которую и целой жизни может оказаться мало.
Это как диета, которой надо придерживаться для достижения результата, что мучительно и сложно. Попробуйте изменить угол обзора — это не просто диета, а новый образ питания. Так и икигай — это не просто временная практика, это новый образ мышления. Внедрение новых программ мышления, расстановка новых акцентов оказывает позитивное влияние не только на психическое, но и на физическое здоровье. Все дело в управлении эмоциональным интеллектом. Развивая навык осознанности, человек начинает повышать качество своей жизни, в том числе за счет наведения порядка внутри себя — внутри своих мыслей, эмоций и чувств.Екатерина ТурПсихосоматолог
С позиции психосоматики развитие осознанности и эмоционального интеллекта ведет к развитию интеллекта телесного, когда мы начинаем задумываться о том, что чувствуем внутри своего тела, наблюдать за ним, регулировать и ликвидировать отразившиеся на нем последствия тревоги, стресса, прошлого негативного опыта.