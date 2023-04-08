5 художественных книг, заряжающих весенним настроением

Истории о любви, ностальгии по детству, работе в необычном стартапе и... пингвинах.

У каждого свои ассоциации с весной: для кого-то это время свиданий и регулярных 10 тысяч шагов в день, для других — авитаминоза, дождей и серости (как внутри, так и снаружи).

Собрали пять книг, которые точно сделают ожидание тепла более комфортным.

«Пингвины зовут», Хейзел Прайор

О чем книга: Обаятельной британской старушке Веронике Маккриди выпадает шанс принять участие в съемках документального фильма о пингвинах в естественной среде их обитания. И конечно, она не упускает такой возможности. Продолжение культового бестселлера «Как пингвины спасли Веронику».

Издательство «АСТ»

Зачем читать: Эта история вернет веру в человечество тем, кто ее потерял, научит ценить окружающую природу, любить пингвинов и сортировать пластик.

Серия книг о Веронике точно понравится тем, кого притягивают дикие природные места: вы сможете окунуться в атмосферу Антарктиды, побережья Австралии или Фолклендских островов.

«Тут мой дом», Эльчин Сафарли

О чем книга: Проникновенный роман об отношениях мужчины и женщины: здесь и любовь, и память о пережитых детских обидах, которые долго тревожили и оставили след на всю дальнейшую жизнь. Самое интересное, что эта история рассказана от лица ребенка. При этом по-настоящему понять и пережить ее он смог, только став взрослым.

Издательство «АСТ»

Зачем читать: Эльчин Сафарли умеет передавать нюансы настроения героев и пробуждать у читателей эмпатию к ним. Главное чувство, которое испытывают герои романа, — это любовь. Любовь не только друг к другу, но и к месту, где они живут или о котором вспоминают. Любовь к бабушке, к дому, морю и даже запаху родных мест.

Советуем к прочтению тем, для кого весна — время ностальгии и пробуждения нежных чувств.

«Небесная музыка. Дилогия в одном томе», Анна Джейн

О чем книга: Певица Диана покорила своим голосом миллионы людей. В нее одновременно влюблены известный актер и незаконнорожденный сын богатого человека, привыкший получать все, что хочет. Но никто не знает главного секрета Дианы: ее голос на самом деле принадлежит талантливой студентке музыкальной школы искусств.

Издательство «АСТ»

Зачем читать: Несмотря на то, что эта книга принадлежит к жанру young-adult (дословно — «молодые взрослые»), на нее стоит обратить внимание не только подросткам. Ведь порой именно такие книги помогают найти ответы на важные вопросы: что выбрать — успех или верность себе? Можно ли подарить свой талант другому? Действительно ли любовь важнее всего?

«Счастливая жизнь для осиротевших носочков», Мари Варей

О чем книга: Алиса не спит без снотворного, страдает обсессивно-компульсивным расстройством и испытывает тревогу. Девушка улетает в Париж с одной целью — начать все с нуля и восстановиться. Она соглашается работать в стартапе с чудаковатым молодым генеральным директором. Идея его проекта — собрать пары из разрозненных носков со всего мира. Алиса еще не подозревает об этом, но встречи, которые скоро произойдут, перевернут ее жизнь с ног на голову.

Издательство «АСТ»

Зачем читать: Книга помогает отойти от ложных стереотипов о «быстром» успехе, привитых нам социальными сетями, и стать чуть увереннее в себе и своем уникальном пути.

Основной посыл романа: успех — это умение двигаться от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма.

«Любовь — это путешествие», Бет О'Лири

О чем книга: Осторожно! Книга о привлекательном бывшем. Дилан — сын богатых родителей, студент Оксфорда и поэт. Четыре года назад Адди познакомилась с ним в Провансе, где они провели вместе лучшее лето в жизни. Спустя два года Дилан бросает Адди, но вскоре они случайно пересекаются по пути на свадьбу общей лучшей подруги. Машина Дилана врезается в ту, где едет его бывшая девушка с попутчицей, так что компанию ждет увлекательная совместная поездка, полная неловкости и секретов.

Издательство «АСТ»

Зачем читать: Роман наполнен чувственным напряжением между героями — их диалоги и мысли друг о друге буквально искрятся на страницах произведения.

Эта книга понравится тем, для кого весна — время любви, страсти и свиданий. Несмотря на отсутствие экшена, история Адди и Дилана не оставит вас равнодушными: поверьте, эмоций там много.

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