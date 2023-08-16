5 причин поехать в Сеул: куда съездить и что посмотреть

Вместе с экспертом в путешествиях Еленой Шелеховой рассказываем, почему стоит отправиться в столицу Южной Кореи. Набралось целых пять причин, и это не учитывая безвизового въезда для Россиян. Поехали!

Правила въезда

Для путешествия российским туристам понадобится только действующий загранпаспорт и электронное разрешение на въезд K-ETA. Его выдают на пребывание до 90 дней, однако непрерывно в стране можно находиться не больше 60 дней. То есть, к примеру, остаться на два месяца, после выехать и вернуться еще на 30 дней.

Фото Istockphoto.com/Pyrosky

K-ETA нужно оформлять только взрослым с 18 до 64 лет, остальных путешественников пустят без него. Заявка подается на официальном сайте не позднее чем за 72 часа до поездки. Нужно учитывать, что иногда рассмотрение занимает довольно много времени, так что озаботиться получением K-ETA стоит заранее. Сбор за оформление разрешения составляет 10 000 корейских вон (около 740 рублей), однако оплата картами, выпущенными российскими банками, не принимается.

Все коронавирусные ограничения для туристов сняты.

Как добраться

Авиасообщение между странами возобновлено еще в 2021 году, но прямых рейсов в Сеул из Москвы сейчас нет. Добраться можно с пересадкой в Пекине, Шанхае или Ташкенте. Рассчитывайте провести в дороге минимум 10 часов с учетом стыковки. Также есть рейсы через Стамбул и Абу-Даби, но такие перелеты занимают больше времени. Авиабилет из Москвы и обратно обойдется минимум в 48 000 рублей.

Фото Istockphoto.com/AleksandarNakic

Где остановиться

В Сеуле множество вариантов жилья, от шикарных люксовых отелей до минималистичных хостелов. Имейте в виду, что в некоторых гостевых домах и бюджетных гостиницах вместо привычных кроватей могут оказаться традиционные футоны — матрасы, лежащие прямо на полу. Но они довольно удобны, и к ним быстро привыкаешь.

Что касается района города, рекомендуем искать жилье в историческом центре. А вот модный Каннамгу — не лучший вариант: цены там выше, а до достопримечательностей придется добираться 20-30 минут.

Когда лучше ехать

Опытные путешественники считают, что лучшее время для поездки в Сеул — либо апрель, когда в городе цветет сакура, либо солнечная осень, особенно с сентября по октябрь. Именно в эти периоды вы точно влюбитесь в город. Летом в столице Южной Кореи очень жарко, в июле к тому же идут сильные ливни, а зимой холодно и сухо.

Зачем ехать в Сеул

Изучить культурное наследие и традиции

Сеул — необычный город, в котором футуристические небоскребы и суперсовременные технологии соседствуют с просторными зелеными парками и древними достопримечательностями. Многие приезжают в столицу Южной Кореи, чтобы погулять по роскошным дворцам королевской династии Чосон и представить, как тут в XIV-XIX веках жили самые могущественные люди страны. Некоторые дворцы, кстати, можно назвать новоделом: здания были разрушены, но позднее реконструированы во всех деталях.

Фото Istockphoto.com/FrankvandenBergh

На изучение дворцов стоит потратить пару дней. Начните с главного дворца Кенбоккун и его ярких павильонов с резными крышами. Отдохните в секретном саду восточного дворца Чхандоккун, а потом отправляйтесь любоваться пагодами Чхангенгун. На следующий день оставьте посещение еще двух дворцов, Кенхигун и Токсугун.

Посмотреть на то, как жили корейцы среднего и высшего классов, можно в традиционной деревне Намсанголь — она находится в самом сердце Сеула. Тут расположены пять аутентичных домов ханок времен династии Чосон (внутри есть вся утварь и предметы быта). А еще это очень тихое и умиротворяющее место: после экскурсии можно посидеть на лавочке под сосной у пруда с красно-белыми карпами.

Фото Istockphoto.com/tawatchaiprakobkit

Другое красивое место — традиционная деревня Букчон. Это квартал с историческими корейскими домами, во многих из которых до сих пор живут люди. Здесь же находится школа, где снимали многие дорамы.

Погулять по одному из самых современных мегаполисов мира

После исследования традиционных кварталов отправляйтесь в знаменитый район Каннамгу, о котором пел PSY в своем хите Gangnam Style. Контраст с тихими садами и одноэтажными зданиями с изогнутыми крышами вас поразит: в Каннаме мало зелени, зато много домов из стекла и бетона, уходящих ввысь на десятки этажей. В небоскребах расположены офисы известных корпораций, например, Samsung, элитные клубы, отели и жилые квартиры.

Чтобы попасть в самый густонаселенный район Сеула, выходите на станции Gangnam и отправляйтесь гулять по бульвару Тегеран-ро, вдоль которого расположены дома с самой дорогой недвижимостью в стране. А чуть дальше, рядом со станцией Samseong (через две станции метро от Gangnam), можно зайти в огромный подземный торговый центр Starfield COEX Mall с магазинами и большим океанариумом.

Фото Istockphoto.com/CJNattanai

И конечно, вы вряд ли пропустите памятник хиту PSY. Правда, скульптура в виде золотистых скрещенных рук самим горожанам не очень нравится — во многом из-за огромной суммы, которую город на нее потратил (около 400 миллионов вон, или 23 миллиона рублей).

Попасть на пляж рядом с аэропортом

Если приезжаете в Сеул летом и хотите искупаться, добро пожаловать на пляж Ырванни на берегу Желтого моря. Он находится недалеко от аэропорта Инчхон. Чтобы туда добраться, сперва поезжайте в аэропорт, а дальше садитесь на автобус номер 2, 204, 302 или 306. А вот на автомобиле ехать не стоит, парковки у пляжа нет.

Ырванни — популярное место у самих сеульцев, по выходным они приезжают сюда с палатками и грилем. Кстати, вы слышали, что многие корейцы не умеют плавать? Даже большинство взрослых предпочитают покачиваться на волнах в разноцветных кругах. Если же вы все-таки настроены искупаться, учитывайте, что во время отливов вода в море уходит очень далеко. Рядом с пляжем находится несколько гостиниц, есть площадка для отдыха и стадион. Также тут можно взять в аренду лодку и порыбачить.

Отправиться на шопинг

Южная Корея известна своей отличной косметикой и качественной электроникой (правда, при покупке телефонов стоит убедиться, совместимы ли они с российскими сим-картами). А еще в Сеуле можно найти красивые украшения и недорогую качественную одежду. Цены почти не отличаются от московских, но ассортимент тут очень интересный, много местных брендов и дизайнеров — в общем, шопоголикам есть где разгуляться.

Фото Istockphoto.com/fotoVoyager

За более дорогими покупками отправляйтесь на торговую улицу Мендонг, где расположены бутики брендовой одежды, а еще много ресторанов и пара торговых центов — Lotte и Migliore. Более бюджетный шопинг ждет вас в районе Тондэмун, где многие магазины работают круглосуточно, а еще есть уличный рынок с рядами одежды и обуви. Здесь же можно купить технику и косметику. Учтите, что на корейских рынках принято торговаться, но продавец снизит цену максимум на четверть. А вот если купить сразу несколько вещей, вам, скорее всего, автоматически предложат скидку.

Проверить, готовы ли вы к местной кухне

Главное, что стоит знать, — практически все блюда корейской кухни острые. Многие — очень-очень острые. Если не готовы к пожару во рту, всегда просите у официантов блюда no spicy, однако остается вероятность, что и в этом случае вам принесут что-то очень специфическое.

Фото Istockphoto.com/SAHACHAT

Тем не менее обязательно попробуйте настоящий местный кимчи (ферментированные овощи, обычно пекинская капуста, редис и пряные огурцы), пулькоги (пряная говядина) и пибимпап (рис с мясом и овощами). Учтите, что в нетуристических местах меню на английском обычно не бывает, но зато можно будет погадать по картинкам.

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