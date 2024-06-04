Как подготовиться к походу по Арктике: рассказал организатор экспедиций

Северный полюс привлекает туристов круглый год. В зависимости от сезона здесь можно увидеть северное сияние, понаблюдать за китами, познакомиться с бытом коренных народов, погрузиться в атмосферу полного отсутствия солнца или его постоянного присутствия. Экспедиция в арктическую зону требует от туриста большой предварительной подготовки.

Как сделать поход комфортным и безопасным, рассказала Анастасия Король, директор компании, специализирующейся на экспедиционном туризме.

Сбор информации

С этого начинается подготовка. Российская Арктика огромна, поэтому подготовка для разных регионов имеет свои особенности. Прежде всего нужно выяснить, с чем придется столкнуться на месте:

особенности погоды и температуры в выбранное время;

флора и фауна территории (есть ли риск повстречаться с медведем или случайно наступить на растение из Красной книги);

существующие ограничения и запреты (например, в тундре нельзя разводить костры);

этикет общения с коренными жителями Арктики.

Сбор рюкзака

Желательно, чтобы сам рюкзак весил не больше 1,5-3 кг. В него нужно будет сложить стандартный набор путешественника:

палатку;

коврик для сна;

спальный мешок;

походное сиденье;

фонарь;

аптечку (в ней должны быть пластырь, антисептик, антигистаминные препараты, обезболивающее);

средства против комаров;

средства личной гигиены;

веревку.

Фото istockphoto.com/Augustcindy

К остальному содержимому рюкзака есть свои требования.

Одежда

Оптимально, если в комплекте будет нескольких слоев одежды: термобелье, флисовые кофта и брюки, непродуваемая куртка. Погода в Арктике достаточно переменчивая. Поэтому нужно иметь возможность в случае чего снять лишний слой или, наоборот, утеплиться.

Нужно позаботиться и о головном уборе, поскольку до 80% тепла организм теряет через непокрытую голову. Зимой куртка должна быть с капюшоном, также нужна теплая шапка. Летом в зависимости от погоды шапку можно заменить на бафф или кепку.

Кроме того, нужно уделить внимание защите рук и ног.

Пригодятся также гамаши (специальные короткие гетры), защищающие ноги от промокания.

Арктическое солнце очень яркое, поэтому обязательно нужны темные очки и крем с SPF 50. так вы не получите ожог кожи и глаз.

Питание

В экстремальных морозах нужна пища, богатая калориями, жирами и углеводами. В специализированных магазинах можно купить арктический рацион для питания в походах. Если такой возможности нет, нужно взять достаточное количество питательной сублимированной (обезвоженной по специальной технологии. — Прим. ред.) еды. Такую пищу удобно хранить, а также она сохраняет все полезные витамины и минералы.

Можно взять протеиновые батончики. Также нужны походный термос или бутылка для воды, складные столовые приборы.

Фото istockphoto.com/Anastasiia Shavshyna

Средства связи и фототехника

В арктической экспедиции обычный смартфон не только быстро разрядится, но и может остаться вне зоны покрытия сети. Поэтому разумнее использовать рации.

Для фототехники понадобятся сменные аккумуляторы. Кроме того, нужно позаботиться о защите техники от влаги и снега. Для этого понадобятся специальные водонепроницаемые контейнеры. В них же можно упаковать бинокль и компас.

Фото istockphoto.com/Nordroden

Средства защиты

В Арктике могут понадобиться пугачи. Это специальные устройства, отпугивающие диких зверей. Пугач может быть звуковым (при срабатывании раздается очень громкий звук) или химическим (при срабатывании выделяется зловонный газ). Стоит знать, что обычный перцовый баллончик использовать нельзя. Животное, особенно медведь, не испугается такого средства самообороны, а только придет в еще большую ярость.

При встрече с дикими животными нельзя подходить к ним близко, демонстрировать сильные эмоции, поворачиваться спиной.

Физическая готовность

Нужна хорошая выносливость, чтобы долго идти пешком с тяжелым багажом. Поэтому будут полезны любые физические нагрузки.

Как правило, в Арктику отправляются уже опытные путешественники, которым хочется проверить себя. Начинать с полярных территорий вряд ли стоит. Особенно это касается пожилых людей и всех, у кого есть опасные хронические заболевания, при которых может требоваться срочная медицинская помощь.

Но и при хорошем физическом уровне без ограничений по здоровью отправляться в Арктику самостоятельно — плохая идея. Лучше всего идти в поход с опытным сопровождающим по проверенным маршрутам.