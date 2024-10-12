Покров Пресвятой Богородицы в 2024 году: смысл, история и традиции

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы относится к так называемым великим недвунадесятым праздникам. В церковном году, который начинается с сентября, он самый первый. Рассказываем, в чем суть праздника Покрова, когда он появился и как его отмечают.

Смысл праздника Покрова Богородицы

До завоевания мусульманами Константинополь (сейчас — Стамбул) был столицей Восточной Римской империи и центром православия. Дикие племена часто совершали набеги на город, но нередко чудесным образом отступали. Несколько раз, как считается, город был спасен от захватчиков Влахернской иконой Богоматери и ее Ризой (облачением. — Прим. ред.).

Во время очередного такого набега жители Константинополя собрались на молитву во Влахернскую церковь Богородицы. Среди прихожан были Андрей Юродивый и его ученик Епифаний. Считается, что они увидели Богоматерь в окружении ангелов и святых. Она по воздуху вошла в церковь, со слезами помолилась, затем сняла с головы омофор (длинную широкую ленту. — Прим. ред.) и словно накрыла им людей. Это был знак спасения: захватчики в очередной раз отступили.

В память о явлении Богородицы, дарующей защиту и покровительство, был установлен праздник. Но не сразу и не в Константинополе.

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История праздника

В Житии Андрея Юродивого не указано, в какой год, месяц и день произошло видение. Можно лишь предполагать, что оно случилось во второй половине IX века или в самом начале X. На территории Константинополя не было найдено икон, посвященных событиям Покрова. Из этого ученые-медиевисты и представители Церкви сделали вывод, что праздник русский по происхождению, а не византийский.

Распространена точка зрения, что торжество установил князь Андрей Боголюбский, правивший Владимиро-Суздальскими землями. По его приказу был заложен храм Покрова на Нерли. Князь Андрей таким образом хотел показать связь между спасением Константинополя и спасением войска самого Андрея. По преданию, его армия победила волжских булгар в 1164 году с помощью Владимирской иконы Богоматери. И поэтому отсчет празднования начинается с XII века. С этого же времени стали появляться иконы Покрова.

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Традиции праздника

В праздник Покрова Богородицы незамужние девушки молятся о замужестве. А мужчины — о прибавлении ума и преодолении трудностей. Также можно молиться о возвращении пленных и об избавлении от припадков. Заниматься домашней работой в праздник не принято.

Праздник Покрова (Покров день) наложился на традиции языческого торжества. Оно символизировало окончание полевых работ и начало поры свадеб. Так появился народный праздник Покров День. Его название имеет несколько значений. Земля покрывается снегом, а девушки после этого дня нередко «покрываются» убором замужней женщины, то есть выходят замуж.

До сих пор, несмотря на осуждение Церкви, на Покров гадают на женихов, обновляют обувь и обливаются холодной водой, чтобы уберечься от простуд. Также принято избегать походов в лес.