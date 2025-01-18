Посевной календарь на февраль 2025 года

Во многих регионах снег держится до апреля, но подготовку к сезону все равно нужно начинать в феврале. У множества растений вегетационный период длится дольше трех месяцев. Поэтому, посеяв семена в феврале, к началу сезона можно получить крепкую рассаду, готовую к посадке в открытый грунт.

Вместе с астрологом Юлией Рольник разобрались, какие дни февраля наиболее благоприятны для работ с растениями.

Значение лунных фаз для садоводов и огородников

Лунный календарь удобен тем, что на каждый день месяца есть рекомендации, какие виды работ выполнять и для каких культур.

Влияние Луны на растения

Считается, что рост растений напрямую связан с ростом Луны. Но ученые-агрономы советуют руководствоваться более практическими соображениями, то есть следить за погодой, степенью прогретости почвы и другими факторами.

Как учитывать лунные фазы при планировании работ

В самом общем виде считается, что растущая Луна подходит для посадки и внесения удобрений, убывающая — для обработки почвы. Периоды полнолуния и новолуния наименее благоприятны для работы с растениями.

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Фазы Луны в феврале 2025 года

1-11 февраля: растущая Луна

В это время энергия направляется вверх, что положительно отражается на росте.

Можно посеять на рассаду огурцы, помидоры, капусту, баклажаны, перец, кабачки, горох.

12 февраля: полнолуние

Посадка и пересадка растений в это время нежелательны. Поэтому можно заниматься вспомогательными работами, такими как рыхление почвы и внесение удобрений.

13-27 февраля: убывающая Луна

Этот период благоприятен для посадки корнеплодов, например сверхранних сортов картофеля в теплице. Также можно посадить на рассаду семена моркови, свеклы, редиса, дайкона, репы. Также можно заниматься цветами, которые размножаются луковицами.

28 февраля: новолуние

Как и полнолуние, этот период неблагоприятен для посадки, пересадки и любых работ с растениями.

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Таблица благоприятных и неблагоприятных посевных дней

Благоприятные посадочные дни в феврале 2025-го

Можно вести любые виды работ 1, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27 февраля.

Неблагоприятные дни в феврале 2025-го

Стоит воздержаться от работы с землей 12 февраля (в полнолуние) и 28 февраля (в новолуние). В это время энергия Луны принесет растениям только вред.

Нейтральные дни в феврале 2025-го

В период 6, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 22 февраля Луна не оказывает существенного положительного или отрицательного влияния на состояние растений.

Работы в саду и огороде в феврале

Работы в саду

В тех регионах, где среднесуточная температура будет выше 0 °C, во время новолуния и убывающей Луны можно провести обрезку плодовых деревьев (яблонь, груш, кизила, боярышника). Важно сделать это до начала сокодвижения, но при этом не в разгар морозов. Обрезка при низкой температуре может привести к появлению стволовых язв.

Когда среднесуточная температура будет выше +5 °С, плодовые деревья можно побелить. Это поможет защитить стволы от солнечных ожогов, возникающих от перепада температур, и морозобоин.

Работы в огороде

В некоторых южных регионах можно сажать в открытый грунт районированные сорта зелени: петрушку, укроп, салат и так далее. В северных и центральных регионах можно ограничиться расчисткой участка.

Основное внимание в феврале уделяется посеву рассады: туговсхожих сортов кабачков и перца, а также ранних сортов помидоров, баклажанов, капусты и пр.

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Народные приметы для садоводов и огородников на февраль

По некоторым народным приметам можно судить о наступлении оттепели, возвращении морозов, осадках и так далее.

По народным поверьям, если февраль выдался морозным и снежным, урожай будет обильным, а если снега нет, то и хорошего урожая ждать не стоит. Но лучше руководствоваться официальным прогнозом погоды, сделанным с помощью спутниковых аппаратов. Это позволит более точно знать о предстоящих заморозках, снеге или оттепели, планируя работы в огороде.