Посевной календарь на весь 2025 год

Лунный посевной календарь издревле помогает садоводам и огородникам работать в гармонии с природными циклами. Считается, что, следуя ему, можно улучшить урожайность. Рассказали о лунном посевном календаре на 2025 год.
Посевной календарь — это полезный инструмент для садоводов и огородников, помогающий правильно распределять труд в зависимости от природных ритмов. Его основная цель — определить благоприятные дни для посева, пересадки и ухода за растениями с учетом фаз Луны и ее положения в знаках зодиака. Такой подход основан на многовековых наблюдениях за природой и, как считается, дает результаты в виде высокого урожая и здоровых растений.
Лунный посевной календарь базируется на четырех основных фазах Луны: новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна. Каждая из этих фаз оказывает специфическое воздействие на растения:
Новолуние — время для подготовки почвы и планирования работ. Растения в этот период чувствительны и требуют минимального вмешательства.
Растущая Луна — оптимальный момент для посева и пересадки культур, которые растут вверх (например, зелени, злаков, овощей).
Полнолуние — время высокой энергетической активности растений. Лучше заниматься сбором урожая или уходом за почвой.
Убывающая Луна — благоприятна для посадки корнеплодов и работ, связанных с корневой системой.
Дополнительно календарь учитывает положение Луны в знаках зодиака. Каждый знак зодиака ассоциируется с определенной стихией (воздух, вода, земля, огонь) и влияет на различные аспекты сельскохозяйственных работ.
Первая систематизация лунных наблюдений, связанных с сельским хозяйством, произошла в Древнем Вавилоне. Астрономы не только умели точно предсказывать лунные фазы, но и записывали, как те влияют на урожай. Эти знания передавались из поколения в поколение и распространились по всему Средиземноморью.
В Древнем Риме лунные календари стали частью аграрной практики. Римский писатель и натуралист Плиний Старший в своей «Естественной истории» упоминал о влиянии Луны на рост растений и рекомендовал планировать сельскохозяйственные работы в соответствии с ее фазами.
С развитием христианства и письменности лунные календари начали дополняться наблюдениями монахов. Средневековые монастыри часто становились центрами аграрной науки, где создавались детальные расписания посевов.
Популярность лунных посевных календарей возросла в XVIII-XIX веках, когда началось массовое развитие сельского хозяйства в Европе. Фермеры стали обращаться к лунным циклам, чтобы повысить урожайность и снизить риски. В этот период стали выходить специализированные альманахи и календари.
Сегодня лунные календари обрели вторую жизнь и снова стали очень популярны.
Новолуние — это начало нового лунного цикла, время минимальной активности Луны. В этот период ее влияние на растения почти незаметно, а жизненные процессы замедляются. Соки концентрируются в корневой системе, что делает наземную часть растений менее активной.
Новолуние считается периодом отдыха. Садоводам лучше избегать посадок, пересадок или активных работ с растениями. Это идеальное время для подготовки к новому циклу: можно заняться расчисткой участка, уничтожением сорняков и вредителей. Также стоит проверить инвентарь и подготовить почву к будущим работам.
В период растущей Луны все жизненные процессы растений активизируются. Соки начинают движение вверх, питая стебли, листья и плоды. Это лучшее время для работы с культурами, которые развиваются над поверхностью земли: зелень, овощи, ягоды и цветы.
На растущей Луне рекомендуется:
Сеять и сажать растения, дающие плоды над землей (помидоры, огурцы, клубника).
Вносить органические удобрения.
Проводить обрезку для стимулирования роста новых побегов.
Поливать растения, чтобы ускорить их рост.
Полнолуние — пик активности Луны, когда соки растений достигают своих верхних точек. Это время, когда овощи и фрукты наиболее восприимчивы к воздействиям извне, будь то удобрения или пересадки. Но слишком активное внимание может негативно сказаться на их состоянии.
В полнолуние лучше сосредоточиться на таких действиях, как:
Сбор урожая, особенно фруктов и ягод.
Сбор семян для будущих посадок.
Уход за растениями: полив, подкормка, профилактическая обработка от вредителей. Посадок в полнолуние лучше избегать, чтобы не травмировать растения.
На убывающей Луне соки постепенно возвращаются к корням, а верхние части растений замедляют свое развитие. Это подходящий период для работы с культурами, дающими урожай под землей: картофель, морковь, свекла.
На убывающей Луне рекомендуются:
Посадки и пересадки корнеплодов.
Уборка урожая для длительного хранения.
Подготовка почвы: рыхление, мульчирование, внесение минеральных удобрений. Также это благоприятное время для обрезки деревьев и кустарников.
Когда Луна находится в знаках воздушной стихии (Близнецы, Весы, Водолей), растения получают заряд энергии для роста наземной части. Это время подходит для работы с растениями, требующими легкости и воздушности.
Особенно хорошо развиваются зелень, вьющиеся растения и цветы. Благоприятны посадки растений, которые украшают сад или дом, например, розы или декоративные лианы.
Луна в водных знаках (Рак, Скорпион, Рыбы) усиливает влияние влаги на растения. Этот период благоприятен для полива, посадки влаголюбивых культур и внесения жидких удобрений.
Лучше всего в этот период высаживать:
Огурцы, кабачки, арбузы.
Водные растения для прудов.
Культуры, требующие много влаги (салаты, зелень).
Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) стимулируют рост растений, в том числе их наземной части. Но излишняя активность приведет к быстрому увяданию, поэтому важно соблюдать баланс.
В этот период стоит:
Подкармливать растения органическими удобрениями.
Проводить профилактическую обработку от вредителей.
Собирать урожай, который не подлежит долгому хранению.
Когда Луна проходит через земные знаки (Телец, Дева, Козерог), она стимулирует развитие корней и подземной части растений. Это время, когда садоводы могут сосредоточиться на корнеплодах.
Рекомендуется:
Посадка и пересадка картофеля, моркови, лука.
Рыхление и подготовка почвы.
Посев семян для зимнего хранения. Работа в дни земных знаков обеспечивает крепкие корни и устойчивость растений.
Лунный посевной календарь на 2025 год поможет садоводам и огородникам выбрать оптимальные дни для посадки и ухода за растениями.
|
Месяц
|
Благоприятные дни
|
Неблагоприятные дни
|
Январь
|
4-5, 8-9, 12-13, 19-23, 31
|
1-2, 15-16, 29-30
|
Февраль
|
5-7, 20-22
|
1-2, 16, 27-28
|
Март
|
5-7, 19-21
|
1-2, 16, 30-31
|
Апрель
|
3-5, 18-20
|
1, 15, 29-30
|
Май
|
4-6, 17-19
|
1, 14, 30-31
|
Июнь
|
3-5, 17-19
|
1, 14, 29-30
|
Июль
|
4-6, 16-18
|
1, 13, 30-31
|
Август
|
5-7, 15-17
|
1-2, 11, 29-31
|
Сентябрь
|
3-5, 13-15
|
1, 10, 28-30
|
Октябрь
|
4-6, 12-14
|
1, 9, 29-31
|
Ноябрь
|
3-5, 11-13
|
1, 8, 28-30
|
Декабрь
|
4-6, 11-13
|
1, 8, 27-29
Благоприятные дни. Подходят для посева, пересадки и укоренения растений. Растущая энергия Луны способствует росту и развитию.
Неблагоприятные дни. Связаны с новолунием, полнолунием или негативными фазами. Лучше избегать активных работ с растениями.
Дни, которые не указаны в таблице, считаются нейтральными. В это время можно проводить работы, которые не требуют высокой точности и хорошей техники: рыхление почвы или прополка.
Планируйте работы заранее, учитывая фазы Луны и знаки зодиака. Это поможет распределить усилия более рационально и улучшить результаты. Для сложных задач выбирайте только благоприятные дни.
Если в новолуние выпадает снег, он скоро растает.
На третий день после новолуния ясное небо предвещает хорошую погоду.
Посевы, произведенные на растущей Луне, способствуют активному росту надземной части растений.
В полнолуние не рекомендуется проводить посадочные работы, так как растения в это время менее восприимчивы к пересадке.
Считается, что в полнолуние лучше заниматься сбором урожая и заготовками.
На убывающей Луне рекомендуется сажать корнеплоды и луковичные растения, так как энергия направлена к корням. Это также благоприятное время для обрезки деревьев и кустарников.
Лунный посевной календарь — верный помощник для садоводов и огородников. Он помогает выбирать наилучшее время для посева, пересадки и ухода за растениями. Такой подход не только повысит качество урожая, но и упростит планирование работ. А приметы, передаваемые из поколения в поколение, добавят в ваш садоводческий процесс немного мудрости предков — у них получалось, и у вас получится.