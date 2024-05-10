Посевной календарь на май 2024 года: советы агронома и фазы Луны

Май — самая горячая пора для всех, у кого есть огород. Опытные дачники знают, что именно на этот месяц приходится большое количество сельскохозяйственных работ, включая посадку растений. Рассказали о том, какие овощи, деревья, кустарники и цветы нужно не забыть высадить в открытый грунт в мае.

Лунный календарь — миф или правда

Идея о том, что Луна влияет на рост растений, очень древняя. Упоминания лунного календаря посадок встречаются в фольклоре разных народов — от кельтов в Британии до маори в Новой Зеландии. Римский историк Плиний Старший в книге «Естественная история» дает советы по посадке растений в зависимости от фаз луны. Сегодня по-прежнему многие люди верят в это.

Основная идея заключается в том, что лунные циклы влияют на рост растений и влажность почвы подобно тому, как гравитационное притяжение Луны вызывает приливы и отливы. Семена поглощают больше воды в полнолуние, поэтому лучше прорастают. Также утверждается, что разные периоды времени в фазах Луны лучше подходят для посадки определенных культур.

Фото istockphoto.com/Onkamon Buasorn

Существуют научные доказательства того, что лунный свет действительно в какой-то мере влияет на растения и на насекомых, которые ими питаются. Но эти явления никак не коррелируют с фазами Луны — это подтверждают научные исследования.

В заключении масштабного исследования, проведенного испанскими учеными в 2020 году, сказано: «Мы обнаружили, что ни в одном учебнике по растениеводству и в рецензируемых журнальных статьях нет достоверных, научно обоснованных доказательств взаимосвязи между лунными фазами и физиологией растений. Физика также не подтверждает причинно-следственную связь между фазами луны и реакцией растений. Поэтому сельскохозяйственные практики, привязанные к лунным фазам, не имеют научного обоснования».

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Многие дачники, следуя многовековым традициям, все равно ориентируются на лунный календарь при планировании работ в огороде. Для тех, кому так спокойнее, приводим благоприятные даты для посадки растений и высадки рассады в мае 2024 года.

Благоприятные дни для посадки по лунному календарю в мае 2024-го

Самые благоприятные дни — 11, 12, 13, 21, 22, 23;

Благоприятные дни — 10, 14, 17, 18, 19, 25, 27, 31;

Нейтральные дни — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15, 16, 20, 24, 26, 28, 29, 30;

Неблагоприятные дни — 5, 6.

Когда сажать овощи с точки зрения агрономии

Необходимо помнить, что Россия — страна с большим количеством разных климатических зон, поэтому на юге и севере России посевные календари будут выглядеть совершенно по-разному. Эта статья ориентирована на тех, кто живет в средней полосе, примерно на той же широте, что и Москва.

Фото istockphoto.com/Tomasz Klejdysz

Горох и фасоль

Бобовые культуры можно посадить в самом начале мая. Они не боятся кратковременных заморозков, которые никак не влияют на урожайность.

Свекла

В самом начале мая можно посадить и свеклу. Как семена в открытый грунт, так и рассаду. Но стоит помнить, что корнеплоды, выросшие из семян, более устойчивы к заморозкам.

Редис

В мае можно посадить и редис. Этот овощ можно подсаживать всю весну и лето, так как созревает он очень быстро: от посадки до урожая проходит около 35 дней.

Капуста

Середина мая — подходящее время для посадки капусты. Однако нужно помнить, что саженцы капусты особенно подвержены грибковым заболеваниям. Поэтому если на улице холодно и сыро, то необходимо обработать рассаду специальными противогрибковыми средствами.

Цветная капуста

Цветная капуста сравнительно недавно стала популярной культурой на российских дачах, но уже успела завоевать большую популярность. Ее сажают как рассадой, так и семенами в грунт. Цветная капуста может давать всходы уже при 5°С.

Морковь

Морковь обычно сажают с середины мая. В более теплом климате некоторые успевают собрать два урожая морковки: летом и осенью.

Кабачки

Если позволяют погодные условия, то в середине мая можно высаживать в открытый грунт кабачковую рассаду. Однако следите за температурой: если обещают заморозки, растения нужно укрыть.

Фото istockphoto.com/Leptospira

Тыква

Тыква, как и кабачок, арбуз, дыня, относится к бахчевым культурам, которые являются выходцами из тропических и субтропических стран Азии и Африки. Поэтому тыквы очень теплолюбивы, высаживать их стоит в конце мая или даже в начале лета.

Картофель

Посадка картофеля давно стала традиционным времяпрепровождением дачников на майских праздниках. И это время достаточно удачное.

Яровой чеснок

Яровой чеснок, в отличие от озимого, сажают весной, в начале мая, когда земля уже прогрелась. С посадкой лучше не затягивать: растет этот овощ довольно долго, около 100 дней, а созреть должен до осени.

Перцы

Как и кабачки, перцы боятся заморозков. Поэтому рассаду нужно либо высаживать в теплицу, либо закрывать укрывным материалом при угрозе минусовой температуры. Благоприятное время — конец мая.

Лук

Для посадки следует отбирать крупные луковицы, которые дадут пышную зелень. Сажать лук можно в течение всего мая.

Зелень

Весь май также хорошее время для посадки зелени: укропа, петрушки, кинзы, салата и шпината.

Помидоры и огурцы

Без этих двух овощей невозможно представить лето на даче. Однако выращивать их не так уж легко. Это теплолюбивые растения, и высаживать их рекомендуется в теплицу в конце мая.

Фото istockphoto.com/ZoiaKostina

Когда сажать деревья и кустарники с точки зрения агрономии

Рекомендованное время для посадки плодово-ягодных культур в средней полосе — середина апреля — начало мая. В это время можно посадить:

яблоню;

грушу;

сливу;

вишню;

все виды кустарников (смородину, малину, крыжовник).

Когда сажать цветы с точки зрения агрономии

Май — это время, когда нужно не только заботиться о будущем урожае, но и украшать участок цветами. В этом месяце обычно высаживают как многолетние, так и однолетние растения.

В начале мая:

георгины;

гладиолусы;

канны;

анютины глазки;

фуксии;

космеи;

бархатцы;

васильки;

герань.

В середине мая: