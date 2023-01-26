Влияет ли на самом деле знак зодиака на характер и судьбу? Разбираемся вместе с экспертами

И почему многие искренне верят в гороскопы.

Первые упоминания об астрологии датируются 700 годом до н. э. — еще в культуре шумеров. Но знакомое нам название переводится уже с латыни как «наука о светилах». Изучает ее не одна школа: в каждой есть свои правила. На сегодняшний день астрология воспринимается многими как эзотерика и развлечение, а не как система знаний.

Согласно астрологии, 12 созвездий получили названия в честь различных зверей: рыб, рака, скорпиона, овна и так далее — за редким исключением, например созвездие Близнецов. Зодиакальными их нарекли еще жители Древней Греции, ведь слово «зодиак» с греческого переводится как «круг животных» или «звериный круг».

Согласно астрологии, на судьбу и личность человека влияет положение планет, Солнца и Луны относительно различных созвездий в момент его рождения.

Что ученые думают об астрологии

Вторая половина ХХ века оказалась для астрологии не такой уж радужной: против нее объединились 186 лучших ученых своего времени, 18 из них — лауреаты Нобелевской премии, во главе с профессором философии Полом Куртцом. Их официальное заявление вышло в свет на страницах американского журнала The Humanist в 1975 году под лозунгом «Возражения против астрологии». Главной претензией было то, что раз у астрологии нет доказательств, что свойственно любой науке, значит, таковой она и не является. Спустя год Пол Куртц создал целую организацию, призванную бороться с иррациональным.

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Даже Карл Юнг в свое время искал связь между положением Луны и Солнца в момент рождения людей и прочностью их романтических отношений. Однако исследование с участием 483 супружеских пар не увенчалось успехом.

В разное время в разных местах планеты ученые повторяли попытки подвести под астрологию доказательную базу или разбить ее в пух и прах. Наиболее известной и масштабной из таких попыток стало исследование Мишеля Гоклена. Несколько десятков лет он потратил на изучение архивов. Проанализировал информацию более чем о 40 тысячах европейцев. Это были как известные люди, так и самые простые. Гоклена интересовали дата, время суток и место рождения, а также положение планет и созвездий в этот момент. Полученные данные он сопоставлял с личностью, характером и родом деятельности человека. Вывод исследователя оказался не в пользу достоверности астрологии — судьба людей с одинаковыми «характеристиками» существенно отличалась, у многих не было ничего общего.

Почему многие все-таки верят в астрологию

Результаты исследования, проведенного еще в 1982 году психологом Грэмом Тайсоном, показали, что интерес к астрологии у людей возникает, когда есть необходимость справиться с проблемами, при сильных переживаниях, стрессе. Чаще всего вопросы, интересующие человека, связаны с его ролью в обществе или с его взаимоотношениями.

В 2020 году кандидат юридических наук, преподаватель Института социальных наук Иркутского государственного университета Роман Ардашев в научной статье проанализировал роль астрологии в жизни современных людей. Его интересовало, как формируется интерес к ней с учетом социально-психологических особенностей людей.

Согласно выводам Романа Ардашева, астрология несет не только развлечение, но и полезную информацию, имеет познавательную функцию. Астрологи, возражая ученым-физикам, говорят, что астрология занимается теми воздействиями и влияниями, которые доказательной науке пока не по зубам.

Исследование, проведенное Романом Ардашевым при участии 2200 респондентов в возрасте 18-75 лет, показало:

100% опрошенных знают свой знак зодиака;

67% интересуются гороскопами (женщины — 72%, мужчины — 28%);

78% знают знак зодиака своих родных, 65% — друзей, 33% — коллег, 20% — соседей;

58% считают, что можно составить впечатление о человеке по его гороскопу (женщины — 72%, мужчины — 28%);

82% верят, что их характер соответствует их знаку зодиака (женщины — 72%, мужчины — 28%);

54% интересуются совместимостью знаков (женщины — 75%, мужчины — 25%).

Результаты опроса, по мнению Романа Адашева, демонстрируют, с одной стороны, нарциссизм респондентов и их желание переложить ответственность на влияние небесных светил. С другой — ощущение собственного бессилия. Для одних вера в астрологию — это побег от логического мышления, для других — попытка упорядочить и организовать свою жизнь.

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