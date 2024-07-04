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Правила безопасного поведения на водоемах: что делать, если тонешь
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:00

5 мин.

Правила безопасного поведения на водоемах в летнее время

Мария Маковей
Автор
Пара в море
Фото molchanovdmitry/istockphoto.com
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Во многих регионах страны наблюдается аномально жаркая погода. Многие отправляются отдыхать к воде. Однако не стоит забывать, что открытые водоемы — это источник повышенной опасности, поэтому стоит помнить о базовых правилах поведения.

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Рассказываем, как правильно вести себя на водоемах в летнее время и что делать в экстренных ситуациях.

Правила безопасного поведения на воде

Существует ряд правил поведения на водоемах, которые помогут вам избежать трагических последствий:

  • Выбирать для купания только специально оборудованные места. Например, пляж с твердым песчаным незасоренным дном, постепенным уклоном.

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  • В воду следует входить осторожно. Не прыгать в местах, которые для этого не предназначены.

  • Купаться утром или вечером, когда нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 17-19 С°. Находиться в воде можно не более 20 минут, причем начинать плавать следует с 3-5 минут. Лучше искупаться несколько раз по 15-20 минут, а в перерывах поиграть в подвижные игры.

Пляжный волейбол
Фото skynesher/istockphoto.com

  • Нельзя доводить себя до озноба. При переохлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания, потеря сознания.

  • Не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

  • Не входить в воду во время шторма.

  • Не заплывать далеко. Если почувствовалась усталость, не надо пугаться и стремиться быстрее доплыть до берега. Нужно «отдохнуть» на воде — лечь на спину (для этого предварительно научитесь плавать на спине).

  • Если захватило течением, не стоит паниковать и бороться с ним. Надо под небольшим углом, постепенно плыть вниз по течению, приближаясь к берегу.

  • Не плавать на надувных матрасах, игрушках и прочих приспособлениях. Ветром или течением их может отнести далеко от берега и захлестнуть волной. Кроме того, из них может легко выйти воздух и надувной матрас потеряет плавучесть.

  • При попадании в водоворот следует набрать в легкие побольше воздуха, погрузиться в воду, сделать сильный рывок в сторону и выплыть.

Что делать, если тонет человек

Если вы заметили, что человек тонет, необходимо предпринять следующие шаги:

  1. Сразу громко позвать на помощь! Например, несколько раз четко крикнуть: «Помогите, человек тонет!»

  2. Попросить окружающих вызвать спасателей и скорую помощь либо вызвать службы самому.

  3. Бросить тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце.

Утопающий человек
Фото Igor Vershinsky/istockphoto.com

Если вы уверены в своих силах и решили лично отправиться спасать тонущего человека, следуйте инструкции:

  1. Снимите одежду и обувь, вплавь доберитесь до тонущего и заговорите с ним. Если человек адекватно отвечает, подставьте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега.

  2. Если утопающий находится в неадекватном состоянии, не реагирует на слова, схватил вас и погружает с собой в воду, сопротивляйтесь. Если освободиться от захвата не получается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, погружая за собой тонущего. Он обязательно отпустит вас.

  3. Если вы увидели, что утопающий находится без сознания, возьмите его за волосы и дотяните до берега, следите, чтобы он не погружался в воду с головой.

Что делать, если тонешь сам

Алгоритм действий в этой ситуации таков:

  1. Не паниковать. Громко позвать на помощь.

  2. Перевернуться на спину, широко раскинуть руки и расслабиться, сделать несколько глубоких вдохов.

  3. Чтобы удержаться в горизонтальном состоянии, нужно набрать в легкие воздуха, задержать его и медленно выдохнуть.

  4. Попробовать подплыть к берегу.

Спасатели у берега моря
Фото fortton/istockphoto.com

Часто во время купания в воде начинаются судороги, что делать в таком случае:

  1. Перед погружением в воду взять с собой английскую булавку. Ее можно зацепить на купальник или плавки. Когда начнется судорога несколько раз уколоть себя булавкой в икроножную мышцу. Если булавки с собой нет, ущипнуть пару раз.

  2. Если это не помогает, следует крепко взяться за большой палец ноги и резко выпрямите его, а затем поплыть к берегу.

Если захлебнулись водой, действовать нужно следующим образом:

  1. Не паниковать, постараться развернуться спиной к волне.

  2. Прижать согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделать несколько резких выдохов, помогая себе руками.

  3. Затем очистить от воды нос и сделать несколько глотательных движений.

  4. После восстановления дыхания лечь на живот и двигаться к берегу.

  5. При необходимости позвать кого-то на помощь.

Правила оказания первой помощи при утоплении

После извлечения человека из воды необходимо приступить к оказанию первой помощи, попросить кого-то вызвать бригаду скорой помощи. Перед оказанием первой помощи следует оценить состояние пострадавшего. Если человек находится в сознании, у него не нарушены дыхание и пульс, достаточно уложить пострадавшего, дать теплый плед или полотенце, горячий напиток и успокоить.

Первая помощь
Фото microgen/istockphoto.com

Если человек находится в бессознательном состоянии, важно незамедлительно приступить к восстановлению его дыхания:

  1. Быстро, в течение 10-15 секунд, перевернуть человека лицом вниз, опустить голову ниже таза.

  2. Очистить ротовую полость, а затем надавить на корень языка.

  3. При появлении рвотного рефлекса и кашля добиться полного удаления воды из желудка и дыхательных путей.

  4. Если рвотных позывов и кашля не наблюдается, уложить пострадавшего и провести непрямой массаж сердца, искусственное дыхание.

  5. При появлении признаков жизни — перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких и желудка.

  6. Дождаться с ним приезда врачей.

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