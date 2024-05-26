Правила езды на электросамокатах в 2024 году: ограничения и штрафы

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Электросамокаты уже давно завоевали городские улицы, став символом удобства и мобильности в условиях мегаполиса. К сожалению, с ростом их популярности увеличивается и число аварий. Как избежать неприятностей и пользоваться этим транспортом безопасно? Рассказываем о главных изменениях в правилах езды на электросамокате в 2024 году.
В 2023 году в РФ ввели правила дорожного движения (ПДД) для средств индивидуальной мобильности — СИМ. Они дополняют основной свод правил, распространяющийся на автомобили и пешеходов. Аббревиатура относится к таким видам транспорта, как электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие устройства. К пешеходам пользователи СИМ относятся, только если они везут свой транспорт рядом, пока сами идут пешком.
Во время передвижения на электросамокате нельзя развивать скорость более 25 км/ч на свободной дороге или 8 км/ч в случае, если транспорт мешает движению людей вокруг или создает для них потенциально опасную ситуацию.
По правилам на электросамокате нельзя ехать по автомагистрали, а пересекать пешеходные переходы можно, только спешившись с транспорта. Для поездки нужно выбрать велосипедную или велопешеходную дорожку. Передвижение по краю проезжей части возможно только по ходу движения остальных транспортных средств. А если обычной дороги поблизости нет, то можно ехать и по тротуару.
Для любителей электросамокатов существуют также и возрастные ограничения. Например, дети до 14 лет могут ездить только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон. Дети до семи лет могут использовать СИМ только в сопровождении взрослых.
В этом году могут появиться новые правила и ограничения для использования электросамокатов — это связано с постоянно растущим количеством аварий с их участием. В Госдуму был внесен законопроект, который предполагает регистрацию СИМ через портал «Госуслуги». Пока проект находится на стадии активного обсуждения. Поправки предлагают также ввести штрафы за нарушение ПДД. А само понятие СИМ в 2024 году хотят расширить и включить туда электровелосипеды, мопеды и даже мотоциклы.
Частично новые правила уже вводятся в эксплуатацию: так, например, электросамокаты из шеринг-сервисов уже оснащены номерными знаками — так их будет легче идентифицировать в случае нарушений ПДД.
Также планируется введение ограничений на использование мобильного телефона в поездке и ответственности за неоказание помощи пострадавшему в ДТП.
В проекте предлагается обозначить следующие штрафы:
за управление СИМ в нетрезвом виде придется заплатить штраф до 30 000 рублей;
за превышение скорости предусмотрен штраф в 5000 рублей;
штраф в 3000 рублей послужит наказанием за езду на одном СИМ нескольких человек одновременно;
перевозка детей на самокате также запрещена, за это грозит штраф до 5000 рублей;
неостановка по требованию сотрудника полиции обернется штрафом в 800 рублей;
отказ от медицинского освидетельствования — штраф до 30 000 рублей;
за то, что водитель СИМ или велосипеда покинул место ДТП, придется заплатить штраф до 5000 рублей.