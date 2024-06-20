Что можно и что нельзя класть в ручную кладь и багаж

Собрали для вас универсальный гайд по ручной клади и багажу в самолет, чтобы путешествие прошло без неприятных сюрпризов.

Жидкости

Алкоголь

Если вы путешествуете по России, то в багаже вы можете перевозить напитки с содержанием алкоголя от 24% до 70% в объеме не более пяти литров на пассажира. Напитки до 24 градусов (например, вино или пиво) можно провозить в любых количествах (следите, чтобы вес багажа не превышал лимит, установленный авиакомпанией).

С ручной кладью все, конечно, сложнее. Можно перевозить не более десяти бутылочек, каждая из которых по объему не должна превышать 100 мл. Учтите, что даже если вы берете с собой на борт алкоголь, употреблять в самолете спиртное — запрещено. Исключение составляют приобретенные на борту напитки.

Если речь идет о путешествиях из заграницы, то согласно законодательству совершеннолетний пассажир может беспошлинно ввезти в страну до трех литров алкоголя (еще два литра можно ввезти, заплатив десять евро за каждый литр).

Если вы летите за границу, внимательно изучите правила, которые регулируют ввоз алкоголя в страну. Учтите, что есть государства, куда вообще нельзя привозить алкоголь (например, такое правило действует на Мальдивах).

Вода

Свою воду взять в ручную кладь не получится. Можно купить бутылочку в «чистой зоне» в Duty Free, но это, конечно, будет дороже. В некоторых аэропортах после досмотра можно наполнить свои бутылки в бесплатных фонтанчиках с водой, однако такую услугу оказывают далеко не везде. Лучше дождаться самого полета. Бесплатную воду в любых количествах предоставляют даже недорогие авиакомпании.

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Косметика

На косметику (крем, зубная паста, духи и другое) распространяется единое правило: разрешено провозить в отдельных тарах объемом не более 100 мл в расчете не более одного литра на пассажира. То есть одному путешественнику можно взять не более десяти баночек. Обратите внимание, что не имеет значения, сколько продукта в баночке. Даже если крема осталось на одно использование, баночка все равно считается как полные 100 мл. В ручной клади запрещено провозить любые аэрозоли, включая дезодоранты, если на них есть маркировка «огнеопасно».

Всю косметику лучше упаковать в один прозрачный пакет. В некоторых странах это обязательное требование, и вас могут заставить найти в чемодане все баночки и сложить их в пакет прямо на досмотре.

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По поводу маникюрных наборов: лучше убрать все металлическое в багаж. Если вы летите только с ручной кладью, то ножницы вы берете на свой страх и риск. Иногда при досмотре на них закрывают глаза, но если заметят — будут обязаны изъять. Лучше взять с собой мягкую пилочку для ногтей и не переживать.

Еда

Икра и рыба

В ручной клади и багаже можно перевозить любую рыбу (сырую, соленую, сушеную или вяленую). Однако надо ее герметично упаковать, чтобы избежать неприятного запаха.

Из России можно вывезти до пяти килограммов рыбы на человека. Это правило распространяется и на другие морепродукты, кроме икры. Для нее есть небольшие отдельные ограничения. Черную икру можно вывозить в объеме до 250 г, в заводской упаковке и при наличии чеков из магазина. Увезти больше возможно, но груз придется задекларировать.

Мясные продукты

Тут действует то же правило, что и с рыбой: мясо в любом виде должно быть герметично упаковано, чтобы не было запаха. Если летите за границу, уточняйте правила ввоза мясных продуктов. У каждой страны могут быть свои санитарные ограничения.

Детское питание

В самолете разрешено провозить детское питание в ручной клади в количестве, необходимом для питания малыша во время полета. Но это правило работает, только если вы летите с ребенком. Если вы взрослый и хотите провезти с собой детское питание, на него будут распространяться общие правила провоза жидкостей.

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Предметы для курения

Кальян

Большинство перевозчиков разрешают брать с собой кальян и прилагающиеся к нему детали. Предмет должен вписываться в габариты ручной клади и не иметь острых краев, которыми можно нанести травму другим пассажирам. Если вы перевозите кальян в багаже, отметьте багаж как хрупкий.

Вне зависимости от того, провозите вы устройство в салоне или багаже, его нужно разобрать.

Табак

Если рейс не международный, то ограничений нет, кроме возраста пассажира (он должен быть старше 18 лет). Если рейс из или в Россию, то есть ограничения. Без оплаты дополнительных пошлин совершеннолетний пассажир может провезти 200 сигарет, 50 сигар, 200 изделий с нагреваемым табаком, 250 г табака. Общий вес всей сигаретно-табачной продукции должен быть не более 250 г.

Электронные сигареты

Электронные сигареты можно провозить в ручной клади. Но некоторые страны ввели ограничения по ввозу таких устройств (например, Индия и Таиланд).

Зажигалки

Строго запрещено провозить бензиновые зажигалки, а также жидкости для их заправки. С собой можно провезти одну газовую зажигалку.

Лекарства

Вопрос с лекарствами, пожалуй, самый сложный и неоднозначный. Во внутренних рейсах все просто: на перевозку лекарств в твердой форме (таблеток, капсул, драже, порошков) ограничений нет. На лекарства в жидкой форме распространяются те же правила, что и на другие жидкости. Все это касается лекарств, которые не содержат психотропных или наркотических веществ — для них нужен официальный рецепт врача с печатью медучреждения.

С международными рейсами все намного сложнее. Все лекарства лучше убрать в багаж. Но даже это не гарантирует, что вас без проблем пустят в страну или выпустят из нее. У каждого государства свои особенности: куда-то нельзя ввозить банальные анальгин и ношпу, куда-то — корвалол и антидепрессанты. Проверяйте правила для каждой конкретной страны. Будьте готовы, что на границе вопрос может возникнуть к каждой таблетке, поэтому везти лекарства лучше в заводской упаковке и иметь при себе рецепт врача (да, даже если это просто таблетка от головной боли).

Фото istockphoto.com/BongkarnThanyakij

Отдельно нужно коснуться вопроса шприцев и игл. В ручной клади можно провозить все необходимое для инъекций, но только если есть справка от врача, что лекарство должно быть у вас всегда при себе. Если справки нет, иглы и шприцы перевозят в багаже.

Оружие

С оружием, как и лекарствами, тоже все непросто. Начать нужно с того, что в салон самолета вас не пустят ни с каким предметом, которое является оружием или даже напоминает его: ножницы, перочинные ножи, металлические пилки для ногтей, вязальные спицы, штопоры, муляжи пистолетов, ножей и электрошокеров. Все это лучше упаковать в багаж. Там же стоит перевозить арбалеты, ружья для подводной охоты, шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги и кинжалы.

Если везете другие виды оружия (например, пневматическое или огнестрельное), то придется дополнительно подготовить документы. В полетах по России нужно иметь разрешение на ношение, на международных рейсах должно быть оформлено разрешение от МВД. Владельцам также нужно приехать в аэропорт заранее, не менее чем за час 40 минут до вылета. Сотрудников авиакомпании нужно обязательно предупредить на регистрации, что вы везете оружие. Его могут изъять у вас при вылете и вернуть только по прилете в место назначения. Оружие должно быть упаковано надлежащим образом: в кобуре или футляре. Оно должно быть разряжено, а патроны не должны находиться рядом, упакуйте их отдельно. Общий вес патронов не должен превышать пять килограмм.

На международных рейсах уточните наличие особых правил в стране, куда вы едете. Некоторые государства запрашивают дополнительные документы для ввоза и вывоза оружия.

Другое

Наличные

Во внутренних рейсах ограничений нет — можно везти хоть все свои сбережения. Что касается международных рейсов, из России можно вывезти не больше 10 000 долларов США (или эквивалента в любой другой иностранной валюте по курсу ЦБ на день поездки). Сюда входят не только непосредственно купюры, но и дорожные чеки и ценные бумаги. Учитывайте, что эти правила распространяются и на рубли: можно вывозить сумму, не превышающую 10 000 в долларовом эквиваленте.

Электроника

Телефоны, ноутбуки, наушники, электронные книги можно перевозить как в ручной клади, так и в багаже (только не забудьте их выключить). Исключение составляют портативные аккумуляторы (пауэрбанки). Их можно везти только в ручной клади при условии, что энергоемкость аккумулятора не превышает 160 Вт/ч. В багаже в принципе запрещен провоз аккумуляторов.

Фото istockphoto.com/Oleh_Slobodeniuk

Спортинвентарь

Лыжи, сноуборды, доски для серфинга сдавайте в багаж. Некоторые авиакомпании в пик туристического сезона даже перевозят их бесплатно.

Музыкальные инструменты

Большим музыкальным инструментам, таким как контрабасы или виолончели, обычно покупают отдельное кресло в самолете. Небольшие инструменты можно везти как ручную кладь. Если вы хотите сдать инструмент в багажное отделение, купите для него жесткий чехол и промаркируйте как хрупкий багаж. Это не гарантирует сохранность инструмента, но повышает шансы, что он доедет до места назначения в целости и сохранности.

Растения и фрукты

Помните, что периодически появляются ограничения на ввоз продуктов из тех или иных стран в зависимости от эпидемиологической обстановки. Список стран и продуктов можно посмотреть на сайте Россельхознадзора. Также на борт могут не пустить с фруктами, от которых исходит сильный запах, даже если вам он кажется приятным.

Крупный груз

Такой груз (например, мебель или даже автомобиль) придется отправить грузовым самолетом.