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Правильно ли вы ставите ударения в словах: тест
Хобби и развлечения

Сегодня, 09:00

1 мин.

Так звонЯт или звОнят? Проверьте, правильно ли вы ставите ударение в словах

Диана Гамдуллаева
Автор
Арт коллаж
Фото Deagreez, iStock
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Ударение в слове «звонят» — одна из актуальных тем современной орфоэпии. Традиционно правильным считается вариант с ударением на последний слог: «звонЯт». Однако лингвисты из Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН отмечают, что в будущем возможно смещение ударения на первый слог: «звОнят». Это связано с общей тенденцией в русском языке, при которой ударение в глаголах на «-ить» постепенно переходит с окончания на корень слова.

Подобные изменения уже произошли в глаголах «варит» («вАрит»), «солит» («сОлит»), «дружит» («дрУжит»). Хотя в настоящее время нормативным остается ударение «звонЯт», специалисты подчеркивают, что языковые нормы эволюционируют, и такие изменения отражают живой характер языка.

Чтобы проверить, насколько хорошо вы владеете современными нормами орфоэпии, предлагаем пройти тест на правильное произношение слов.

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