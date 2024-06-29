Православный календарь на июль 2024 года: все праздники и именины

В жизни христиан большое значение имеет православный календарь, где отмечены все значимые церковные праздники и постные дни. Рассказали о важнейших датах в июле 2024 года.
Когда: 6 июля.
В православном календаре сразу три даты посвящены Владимирской иконе Божией Матери. Каждая их них соответствует определенному историческому событию. Июльский праздник приурочен к спасению Москвы от ига хана Ахмата в 1480 году. По преданию, именно заступничество чудотворной иконы помогло Ивану III окончательно освободить Русь от ордынского ига.
В этот день верующие ставят свечи за здравие близких. Если в церковь сходить не получилось, то можно помолиться Богородице дома. Поста в этот день нет, но стоит исключить жирную пищу.
Когда: 7 июля.
Этот праздник установлен в честь рождения у праведных Захарии и Елисаветы сына, впоследствии ставшего Иоанном Крестителем. Дата праздника была установлена на основе свидетельства из Евангелия о том, что пророк на шесть месяцев старше Христа.
В Православной церкви Рождество Иоанна Предтечи относится к числу великих праздников. В этот день запрещается проводить заупокойные и поминальные моления. Верующим в этот праздник рекомендуются молитвы покаяния и радости.
Когда: 8 июля.
Этот праздник (известный также как День Петра и Февронии) отмечается 8 июля. Петр и Феврония жили в XIII веке, но канонизированы были только в 1547 году. Вскоре после канонизации была составлена знаменитая «Повесть о Петре и Февронии Муромских».
К Петре и Февронии обращаются с молитвами о семейном счастье.
С 2008 года в день памяти этих святых празднуется День семьи, любви и верности. Главные торжества проходят в Муроме, где княжил Петр. Там организуются концерты, проводятся торговые и ремесленные ярмарки. Символом праздника стала ромашка. В этот день люди плетут венки из этого цветка и дарят друг другу ромашковые букеты.
Стоит отметить, что традиция вступать в брак 8 июля не приветствуется Русской православной церковью. Это связано с тем, что праздник выпадает на Петров пост, когда таинство венчания не совершается.
Когда: 12 июля.
Этим днем завершается Петров пост. Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли святое мученичество в один день с разницей в год.
Апостол Петр был рыбаком, поэтому он считается покровителем рыбного промысла. В этот день к Петру обращаются с молитвами о богатом улове. 12 июля нельзя венчаться. Считается, что брак, заключенный в этот день, будет несчастливым. Тяжелый физический труд также стоит отложить на следующий день.
Когда: 26 июля.
Собор архангела Гавриила празднуется два раза в год: после Благовещения (8 апреля) и 26 июля — в день освящения в Константинополе храма в честь архангела в XVII веке. В этот день вспоминаются все явления архангела Гавриила, в храмах ему читаются молитвы.
Когда: 28 июля.
День крещения Руси принято отмечать в день памяти великого князя Владимира. Именно с его правлением историки связывают принятие христианства в качестве основной религии в России. Накануне этого праздника в храмах проходит всенощное бдение, то есть богослужение в этот день длится от заката до рассвета. Также 28 июля по всей стране верующие участвуют в крестных ходах. Один из самых массовых — от Успенского собора к памятнику князю Владимиру.
В июле 2024 года верующие будут соблюдать лишь один пост — Петров. Он назван в честь апостолов Петра и Павла, поэтому иногда его еще называют Апостольским. Пост начинается через неделю после Троицы, в понедельник, а заканчивается 11 июля. Таким образом, начинается пост всегда в разное время, а заканчивается в один и тот же день каждый год. Поэтому его продолжительность может составлять от 8 до 42 дней. В этом году Петров пост продлится с 1 по 11 июля.
Апостольский пост относится к нестрогим. По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям можно есть рыбу. В понедельник разрешена горячая пища без масла, а в среду и пятницу необходимо соблюдать сухоядение (есть хлеб, а также растительные продукты, не подвергавшиеся термической обработке).