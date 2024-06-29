Православный календарь на июль 2024 года: все праздники и именины

В жизни христиан большое значение имеет православный календарь, где отмечены все значимые церковные праздники и постные дни. Рассказали о важнейших датах в июле 2024 года.

Церковные праздники в июле 2024-го

Праздник в честь Владимирской иконы Божией Матери

Когда: 6 июля.

В православном календаре сразу три даты посвящены Владимирской иконе Божией Матери. Каждая их них соответствует определенному историческому событию. Июльский праздник приурочен к спасению Москвы от ига хана Ахмата в 1480 году. По преданию, именно заступничество чудотворной иконы помогло Ивану III окончательно освободить Русь от ордынского ига.

Фото istockphoto.com/ZeynepKaya

В этот день верующие ставят свечи за здравие близких. Если в церковь сходить не получилось, то можно помолиться Богородице дома. Поста в этот день нет, но стоит исключить жирную пищу.

Рождество Иоанна Предтечи

Когда: 7 июля.

Этот праздник установлен в честь рождения у праведных Захарии и Елисаветы сына, впоследствии ставшего Иоанном Крестителем. Дата праздника была установлена на основе свидетельства из Евангелия о том, что пророк на шесть месяцев старше Христа.

В Православной церкви Рождество Иоанна Предтечи относится к числу великих праздников. В этот день запрещается проводить заупокойные и поминальные моления. Верующим в этот праздник рекомендуются молитвы покаяния и радости.

Память святых чудотворцев муромских благоверного князя Петра и благоверной княгини Февронии

Когда: 8 июля.

Этот праздник (известный также как День Петра и Февронии) отмечается 8 июля. Петр и Феврония жили в XIII веке, но канонизированы были только в 1547 году. Вскоре после канонизации была составлена знаменитая «Повесть о Петре и Февронии Муромских».

К Петре и Февронии обращаются с молитвами о семейном счастье.

С 2008 года в день памяти этих святых празднуется День семьи, любви и верности. Главные торжества проходят в Муроме, где княжил Петр. Там организуются концерты, проводятся торговые и ремесленные ярмарки. Символом праздника стала ромашка. В этот день люди плетут венки из этого цветка и дарят друг другу ромашковые букеты.

Фото istockphoto.com/Rouzes

Стоит отметить, что традиция вступать в брак 8 июля не приветствуется Русской православной церковью. Это связано с тем, что праздник выпадает на Петров пост, когда таинство венчания не совершается.

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла

Когда: 12 июля.

Этим днем завершается Петров пост. Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли святое мученичество в один день с разницей в год.

Апостол Петр был рыбаком, поэтому он считается покровителем рыбного промысла. В этот день к Петру обращаются с молитвами о богатом улове. 12 июля нельзя венчаться. Считается, что брак, заключенный в этот день, будет несчастливым. Тяжелый физический труд также стоит отложить на следующий день.

Собор архангела Гавриила

Когда: 26 июля.

Собор архангела Гавриила празднуется два раза в год: после Благовещения (8 апреля) и 26 июля — в день освящения в Константинополе храма в честь архангела в XVII веке. В этот день вспоминаются все явления архангела Гавриила, в храмах ему читаются молитвы.

Память святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси

Когда: 28 июля.

День крещения Руси принято отмечать в день памяти великого князя Владимира. Именно с его правлением историки связывают принятие христианства в качестве основной религии в России. Накануне этого праздника в храмах проходит всенощное бдение, то есть богослужение в этот день длится от заката до рассвета. Также 28 июля по всей стране верующие участвуют в крестных ходах. Один из самых массовых — от Успенского собора к памятнику князю Владимиру.

Фото istockphoto.com/Bogdan Kurylo

Православные посты в июле 2024-го

В июле 2024 года верующие будут соблюдать лишь один пост — Петров. Он назван в честь апостолов Петра и Павла, поэтому иногда его еще называют Апостольским. Пост начинается через неделю после Троицы, в понедельник, а заканчивается 11 июля. Таким образом, начинается пост всегда в разное время, а заканчивается в один и тот же день каждый год. Поэтому его продолжительность может составлять от 8 до 42 дней. В этом году Петров пост продлится с 1 по 11 июля.

Апостольский пост относится к нестрогим. По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям можно есть рыбу. В понедельник разрешена горячая пища без масла, а в среду и пятницу необходимо соблюдать сухоядение (есть хлеб, а также растительные продукты, не подвергавшиеся термической обработке).

Фото istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Кто празднует именины в июле 2024-го

Мужские имена

1 июля — Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор;

2 июля — Варлаам, Иоанн, Паисий;

3 июля — Андрей, Афанасий, Глеб, Гурий, Елисей, Иоанн, Лазарь, Лука, Мефодий, Наум, Фома;

4 июля — Алексий, Антоний, Георгий, Иоанн, Иона, Иулий, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Феодор;

5 июля — Василий, Геннадий;

6 июля — Александр, Алексий, Антоний, Артемий, Герман, Иосиф, Митрофан, Петр, Феодор;

7 июля — Антоний, Иаков, Иоанн, Никита;

8 июля — Василий, Дионисий, Константин, Николай, Никон, Петр, Прокопий, Симеон, Феодор;

9 июля — Георгий, Давид, Дионисий, Иоанн, Павел, Тихон, Ферапонт;

10 июля — Амвросий, Георгий, Мартин, Самсон, Серапион;

11 июля — Герман, Иоанн, Кир, Ксенофонт, Павел, Сергий;

12 июля — Павел, Петр;

13 июля — Андрей, Арсений, Варфоломей, Василий, Иаков, Иоанн, Иона, Матфей, Михаил, Никон, Петр, Софроний, Стефан, Тимофей, Тихон, Филипп, Фома;

14 июля — Алексий, Аркадий, Василий, Дамиан, Иоанн, Косма, Константин, Лев, Никодим, Петр;

15 июля — Иувеналий, Фотий;

16 июля — Александр, Анатолий, Василий, Иоанн, Константин, Марк, Никодим, Филипп;

17 июля — Алексий, Андрей, Евфимий, Николай, Феодор, Феодот;

18 июля — Афанасий, Сергий;

19 июля — Аввакум, Антоний, Валентин, Василий, Иннокентий, Исидор, Лукиан;

20 июля — Герман, Лукиан, Фома;

21 июля — Прокопий;

22 июля — Кирилл, Панкратий, Феодор;

23 июля — Александр, Антоний, Аполлоний, Георгий, Даниил, Леонтий, Маврикий, Нестор, Петр, Стефан;

24 июля — Аркадий, Лев, Никодим;

25 июля — Антоний, Арсений, Гавриил, Григорий, Евфимий, Иоанн, Михаил, Серапион, Симон, Феодор;

26 июля — Антоний, Гавриил, Иулиан, Серапион, Стефан;

27 июля — Иоанн, Никодим, Онисим, Стефан;

28 июля — Владимир, Петр;

29 июля — Афиноген, Иаков, Иоанн, Павел, Петр, Феодор;

30 июля — Иринарх, Лазарь, Леонид;

31 июля — Аполлинарий, Афанасий, Иоанн, Леонтий, Стефан.

Женские имена