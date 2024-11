Православный календарь на ноябрь 2024 года: праздники и именины

Последний месяц осени для православных христиан связан с днями памяти множества святых, а также с прославлением икон Богоматери.

Рассказываем, какие праздники отмечаются в ноябре, кого поздравлять с именинами и к какому посту готовиться в этом месяце.

Дмитриевская суббота названа по имени великомученика Димитрия Солунского: она отмечается в первую субботу до дня памяти этого святого (до 8 ноября). В этот день положено ходить на кладбища и поминать всех умерших близких, не только родителей.

Считается, что традиция связана с языческим обычаем. Славяне перед началом зимы приносили на могилы предков богатые угощения и вспоминали умерших добрыми словами. Люди верили в то, что души покойных пируют вместе с живыми. Все это очень напоминает кельтский Самайн, от которого произошел современный Хэллоуин.

Полностью праздник называется Празднование Казанской иконы Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. Полагают, что святой образ, который держали в руках во время осады польского гарнизона, оказал существенную помощь русским ополченцам.

Этот человек был либо сыном Иосифа (мужа Девы Марии) от первого брака, либо двоюродным братом Иисуса по матери. Он не признал Иисуса Мессией, когда тот начал проповедовать, и потому не входил в круг 12 ближайших учеников. После Воскресения Иаков стал верным христианином. Это ему принадлежит идея о том, что веру надо подкреплять добрыми делами.

Богоматерь всегда почиталась как заступница перед Богом и дарительница радости общения с ним. Такой она изображена и на иконе: окруженной людьми, нуждающимися в ее защите. А также ангелами, которые эту защиту предоставляют по просьбе Богородицы.

Димитрия преследовали за то, что он был христианином. Предвидя скорую смерть, он раздал свое имущество и стал поститься и молиться. С его разрешения христианин Нестор убил в бою гладиатора. Это вызвало гнев императора Максимиана. Нестор был казнен немедленно, а Димитрий — утром следующего дня.

Родители назвали будущую святую Пятницей (по-гречески — Параскевой) в память о Страстной Пятнице. Девушка посвятила себя служению Христу. За это ее пытали язычники, но тело мученицы было чудесным образом исцелено. Несмотря на то что Параскева все-таки была убита, считается, что она лечит душевные и телесные раны. На Руси мученица стала одной из наиболее почитаемых святых. Ей посвящены многочисленные придорожные часовни и крупные храмы.

По преданию, образ Богоматери был найден в траве во время косьбы. Коса разрезала лик пополам. Но после молитвы икона восстановилась и сразу была прославлена как чудотворная. Оригинал святого образа утерян. Но считается, что и список (копия) имеет чудотворную силу.

Утверждают, что эта икона в 1654 году избавила город Шуя от чумы, а в 1831 году — от холеры. Икона была официально признана чудотворной, как и ее списки. Оригинал утрачен.

Архистратиг — это военачальник ангельских небесных сил. Архангела Михаила так называют чаще других, поскольку именно он руководил небесным воинством в битве против восставшего Люцифера.

Считается, что Собор (сбор) всех Сил Небесных под предводительством Михаила состоится в день Страшного Суда Божьего. Месяцем празднования в честь девяти ангельских чинов был выбран девятый месяц года: в четвертом веке это был ноябрь, так как год начинался в марте. 8-е число выбрано потому, что День Страшного Суда в христианской традиции назывался «днем восьмым». Сейчас, в связи с переходом на новый стиль, праздник отмечается 21 ноября.

Икона написана в Х веке. Название она приобрела после того, как молитвы перед ней исцелили от слепоты трапезаря Нила. Недуг был наслан на него в наказание за то, что он не послушался призыва не коптить лик Богоматери свечным чадом. После того как Нил был прощен и исцелен, ему было обещано, что отныне икона будет всем страждущим подавать быструю (скорую) помощь и утешение.

Считается, что это одна из икон, написанных евангелистом Лукой. Подлинник хранится на Кипре. Образ с давних времен считается чудотворным, причем не только у христиан. За то, что даже иноверцы могут исцелиться, икона получила название «Милостивая».

До того как стать архиепископом, Иоанн получил блестящее светское образование и был адвокатом. Изучение риторики и опыт выступления в судах пригодились ему во время произнесения проповедей. Иоанн призывал к скромности и защищал бедных. Но враги отправили его в ссылку, во время которой он умер. Его последними словами были «Слава Богу за все». Смерть архиепископа наступила в праздник Воздвижения Креста Господня 27 сентября. Чтобы отличать эти события, память Иоанна Златоуста отмечается 26 ноября.

В городе Иераполе апостол Филипп убил ехидну из храма змей. И тем самым исцелил многих укушенных. Однако за убийство ехидны апостол был приговорен к смерти через распятие. Во время казни началось землетрясение. Филипп молился о спасении жителей от бедствия. Его молитвами горожане остались живы, но сам апостол скончался на кресте.

До того, как стать апостолом, Матфей (Матвей) собирал налоги в пользу Рима, поэтому в глазах своих соотечественников был предателем. Но он без колебаний последовал за Христом, когда тот позвал его. Матфей первым из апостолов составил Евангелие. Затем он проповедовал в разных странах. Перед смертью успел обратить в христианство каннибалов из Эфиопии.

В ноябре начинается один из четырех многодневных постов. Изначально он длился семь дней, с 1166 года его продолжительность увеличили до сорока. Пост нужно соблюдать с 28 ноября по 6 января включительно. На следующий день после окончания поста наступает Рождество Христово, поэтому пост называется Рождественским. Другое его название — Филлипов, или Филипповский пост. Это связано с тем, что заговенье (последний непостный день) выпадает на 27 ноября, когда отмечается День памяти апостола Филиппа. В 2024 году 27 ноября — среда (это постный день в течение всего года), так что заговенье будет 26 ноября.

Смысл поста в том, чтобы очистить тело и душу перед празднованием Рождества. Под запретом мясо, яйца, продукты из молока (масло, сыр, творог). По понедельникам, средам и пятницам нельзя употреблять вино и растительное масло. И есть в эти дни можно только после вечерней службы. Рыбу до 1 января включительно разрешено есть по субботам и воскресеньям. А также во время церковных праздников. Начиная со 2 января рыба тоже попадает под запрет.

К посту нельзя относиться как к диете. Без молитвы, покаяния и воздержания от страстей и увеселений он не имеет смысла. Крайне важно не впасть в грех гордыни, считая себя лучше тех, кто пост не соблюдает. Благословляется давать милостыню.

