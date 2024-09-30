Православный календарь на октябрь 2024 года: праздники и именины

На октябрь 2024 года выпадает несколько праздников, важных для всех православных христиан, и много памятных дат, отмечаемых только в России.

Церковные праздники в октябре 2024-го

1 октября: Прославление Молченской и Старорусской икон Божией Матери

Молченская икона 1 октября 1405 года явилась на болоте Молче. В этот день ее увидел бортник. Икона была реальной: она осталась от монахов-отшельников, когда-то живших на болоте. По преданию, когда к иконе пришли жители Путивля, икона стала источать сияние, и все болящие исцелились. Другое название иконы — Целительница. Та самая икона была утрачена, но ее список (копия) тоже чудотворный.

Старорусская икона Божией Матери 1 октября 1888 была возвращена из Тихвина в Старую Руссу. Во время оккупации 1941 года икона исчезла.

Обе иконы считаются чудотворными.

4 октября: Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня

Отданием праздника называется последний день попразднства, то есть периода воспоминания о прошедшем празднике. 4 октября завершается празднование Воздвижения Животворящего Креста Господня — обретения Креста и его демонстрация (воздвижение) собравшейся толпе.

Фото Dmitri Kalvan, iStock

5 октября: День памяти пророка Ионы

Иона известен тем, что отказался проповедовать покаяние жителям Ниневии. За это он был выброшен с корабля в море и проглочен китом. В желудке Иона плакал, молился и каялся, в результате получил прощение и был выплюнут китом. После этого Иона начал проповедовать.

6 октября: Зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Мать Иоанна, Елизавета, была родственницей Девы Марии.

Родители Предтечи были уже пожилыми людьми, но не переставали молиться о ребенке. Архангел Гавриил предсказал, что у них появится сын Иоанн. Именно ему было суждено было рассказать о пришествии Спасителя и крестить его.

Фото ajfigel, iStock

8 октября: День памяти Сергия Радонежского

Сергий Радонежский (до крещения — Варфоломей) был монахом-отшельником, впоследствии прославился как строитель монастырей и храмов, а также как примиритель враждующих русских князей. Когда московский князь Дмитрий собирался заключить союз с ханом Мамаем и разрешить генуэзским купцам торговать в Москве, старец предостерег князя от этого шага. Победу над Мамаем (в Куликовской битве) тоже предрек отец Сергий.

9 октября: День преставления евангелиста Иоанна Богослова

Иоанн был одним из трех самых любимых учеников Христа. После Вознесения Иоанн отправился проповедовать христианское учение в другие страны. В отличие от других апостолов, он умер своей смертью, прожив при этом больше ста лет.

14 октября: Покров Пресвятой Богородицы

В русском православии это великий недвунадесятый праздник. В этот день 860 года русские дружины (на тот момент — языческие) окружили столицу Византии, Константинополь. Греки, жители города, боясь русских, отправились молиться во Влахернскую церковь, в которой хранилась риза Богородицы. Святой Андрей во время молитвы увидел лик Богородицы: она сняла омофор (головное покрывало) и простерла его над молящимися, показывая, что они находятся под ее защитой. Русские дружины отступили.

Фото tbralnina, iStock

После принятия Русью христианства в память о чудесном спасении Константинополя в результате заступничества Богородицы был установлен праздник Покрова. Греческая православная церковь его не отмечает. Вероятно, потому, что покровительство Богородицы перешло к Руси и России.

В праздник Покрова принято молиться о защите.

В народе слово «покров» понимается более прозаически: как головное покрывало замужней женщины. Поэтому незамужние девушки в этот день молятся о женихах.

В честь праздника построены самые узнаваемые российские храмы: церковь Покрова на Нерли и Покровский собор в Москве (собор Василия Блаженного).

15 октября: День памяти Федора Ушакова

Адмирал Ушаков не потерял в боях ни одного корабля, ни один из его моряков не побывал в плену. При этом флотоводец отличался удивительным милосердием.

В 2004 году Федор Ушаков причислен к общецерковным святым в лике праведных. Он считается святым покровителем российского военно-морского флота и стратегических военно-воздушных сил.

18 октября: день памяти хранителей Москвы и России

18 октября отмечается совместный день памяти русских святителей и чудотворцев: Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Макария, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария. Все они считаются небесными покровителями Москвы и всей России.

19 октября: День памяти апостола Фомы

Фома отличился тем, что не поверил в Воскресение, и известен как Фома неверующий. При этом после того, как воскресший Иисус лично явился этому апостолу, Фома стал самым ревностным проповедникам из всех апостолов. Поэтому ему молятся об укреплении в вере.

25 октября: Празднование Иерусалимской иконы Божией Матери

Считается, что эту икону написал апостол Лука. Из Иерусалима ее перенесли в Константинополь, а затем в Корсунь. С 988 года икона хранилась на русской земле, поскольку была подарена князю Владимиру-Крестителю.

Фото Skadr, iStock

Во время Отечественной войны 1812 года древняя икона была похищена. Один из почитаемых списков хранится в Успенском соборе в Кремле.

27 октября: Память святых отцов VII Вселенского Собора

На Вселенских Соборах в Никее коллективно устанавливались правила церковной жизни и решались спорные вопросы веры. На седьмом Соборе разбирался вопрос иконоборчества как проявления ереси. Собор установил иконопочитание наравне с почитанием Святого Креста и Евангелия.

Праздник отмечается в ближайшее воскресенье к 24 октября, в этом году он выпал на 27 число.

29 октября: День мученика Лонгина сотника

До того, как стать мучеником, Лонгин был солдатом. Именно он пронзил копьем тело распятого Христа. Вытекшая из тела кровь исцелила Лонгина от катаракты. Это позволило ему увидеть Воскресение Иисуса. Уверовав в Христа, Лонгин принял крещение и отправился проповедовать к себе на родину. Там он и был убит.

31 октября: День памяти апостола от семидесяти Луки

Апостол Лука не входил в ближний круг апостолов. Он был одним из семидесяти учеников, избранных Христом уже после того, как он отобрал 12 апостолов. На первую проповедь Лука отправился еще при жизни Иисуса. Лука считается создателем одного из четырех Евангелий и автором одной из первых икон Богородицы.

Фото leoaleks, iStock

Сам Лука часто изображается на иконах, в том числе пишущим икону. Его фигура также есть на Исаакиевском соборе в Петербурге.

Православные посты в октябре 2024-го

В октябре нет длинных постов. Но у православных постными днями остаются каждая среда и пятница. В этом году в октябре 9 постных дней: 5 в среду и 4 в пятницу.

Кто празднует именины в октябре 2024-го

Мужские имена

1 октября — Алексей, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иларион, Иван, Константин, Михаил, Петр, Сергей.

2 октября — Алексей, Давид, Игорь, Константин, Николай, Нил, Трофим, Савватий, Федор.

3 октября — Александр, Иларион, Иван, Михаил, Олег, Федор.

4 октября — Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Кондрат, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр.

5 октября — Александр, Вениамин, Иона, Исаак, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор, Феофан, Фока.

6 октября — Андрей, Антон, Иван, Иннокентий, Николай, Петр.

7 октября — Авраам, Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Никандр, Павел, Сергей, Спиридон, Степан.

8 октября — Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Пафнутий, Прохор, Роман, Сергей, Феодосий.

9 октября — Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.

10 октября — Аристарх, Вениамин, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Никон, Петр, Савва, Сергей, Федор, Филимон.

11 октября — Александр, Валентин, Василий, Вячеслав, Иларион, Кирилл, Марк, Никон, Харитон.

12 октября — Иван, Киприан, Феофан.

13 октября — Александр, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Прокопий, Серафим, Семен.

14 октября — Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Федор.

15 октября — Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Касьян, Киприан, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков.

16 октября — Денис, Иван, Павел, Петр.

17 октября — Василий, Владимир, Гурий, Дмитрий, Ерофей, Иона, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.

18 октября — Алексей, Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Евдоким, Иона, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филипп.

19 октября — Иван, Макар, Никанор, Фома.

20 октября — Демьян, Иона, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан.

21 октября — Амвросий, Василий, Варлаам, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Иона, Исидор, Никодим, Николай, Павел, Пахом, Петр, Серафим, Трифон.

22 октября — Авраам, Андроник, Константин, Максим, Петр, Степан, Яков.

23 октября — Амвросий, Андрей, Антон, Ефим, Иларион, Иннокентий, Кирилл, Киприан, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков.

24 октября — Александр, Амвросий, Анатолий, Антон, Иларион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей, Никон, Феофан, Филипп.

25 октября — Александр, Андроник, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Тарас, Феодосий, Федот.

26 октября — Антон, Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим.

27 октября — Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр, Святослав.

28 октября — Афанасий, Дмитрий, Денис, Ефим, Иван, Семен.

29 октября — Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Леонтий, Терентий.

30 октября — Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Исидор, Кузьма, Лазарь, Леонтий.

31 октября — Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Сергей, Семен, Федор, Юлиан.

Фото Sviatlana Lazarenka, iStock

Женские имена