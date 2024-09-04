Православный календарь на сентябрь 2024 года: все праздники и именины

Православный календарь играет важную роль в духовной жизни христиан. В нем отмечены все важные праздники, именины и постные дни. Рассказали о важнейших датах в сентябре 2024 года.

Церковные праздники в сентябре 2024-го

Церковное Новолетие

Когда: 1 сентября.

Новолетие — это праздник, посвященный наступлению нового года в богослужебном церковном календаре (то есть наступление нового лета от сотворения мира). Этот день символизирует обновление, возможность подвести итоги духовной жизни, провести анализ своих поступков и наметить планы на будущее. В день Новолетия священники благословляют паству на предстоящий год.

Накануне праздника вечером служится великая вечерня, на которой читается отрывок из книги пророка Исайи. Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос в этот день прочитал его перед молящимися в Назарете. В день праздника проводится торжественное богослужение.

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы

Когда: 8 сентября.

Празднество установлено в память чудесного спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году. Войско завоевателя значительно превосходило по силе рать Московского княжества. Было принято решение перенести икону Пресвятой Богородицы из Владимира в Москву для защиты города. По легенде, в момент прибытия иконы Тамерлану приснился сон: с вершины горы к нему в лучезарном сиянии явилась женщина и повелела оставить пределы России. Тамерлан спросил приближенных о значении сна. Ему ответили, что он увидел Матерь Божию, защитницу христиан. Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти обратно. В память чудесного избавления Москвы от Тамерлана был основан Сретенский монастырь и установлено празднование в честь сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

Фото Igor Klyakhin/istockphoto

Усекновение главы Иоанна Предтечи

Когда: 11 сентября.

Во время проповедей Иоанн Креститель обличал царя Ирода, который при живом брате женился на его супруге Иродиаде, что считалось прелюбодеянием. За это Ирод посадил Иоанна в темницу. Во время празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады Саломея исполнила танец, который очень понравился царю. В награду за танец Ирод пообещал Саломее исполнить любое ее желание. Та по совету матери попросила принести ей отрубленную голову Иоанна Предтечи на блюде. Ирод был вынужден исполнить желание падчерицы. С тех пор в этот день верующие вспоминают о пророке Иоанне, принявшем кончину ради истины.

Рождество Пресвятой Богородицы

Когда: 21 сентября.

Рождество Пресвятой Богородицы относится к непереходящим праздникам: каждый год оно отмечается 21 сентября. Согласно преданию, родители Богородицы, праведные Иоаким и Анна, долго не имели детей и молились Богу о даровании им ребенка. В ответ на их молитвы, ангел сообщил им, что у них родится дочь, которую они должны назвать Марией. Этот момент считается началом великого замысла Божия о спасении человечества.

Фото istockphoto/Ivan Murauyou

Праздник широко отмечается в христианском мире, символизируя надежду и радость, которые принесло рождение Божией Матери. В храмах проходят праздничные литургии и молебны. Верующие читают молитвы, обращаясь к Богородице с просьбами о помощи и защите.

Воздвижение Креста Господня

Когда: 27 сентября.

Праздник Воздвижения Креста Господня посвящен одному из важнейших событий в христианстве. История его восходит к 326 году, когда равноапостольная царица Елена нашла крест, на котором был распят Иисус Христос. В день Крестовоздвижения совершают всенощное бдение и литургию. Накануне праздника проводится праздничное богослужение. Самый главный момент праздника — вынесение Креста. Все молящиеся в храме целуют святыню, а священник помазывает их святым елеем.

День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Когда: 30 сентября.

День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечается 30 сентября. В этот праздник поминают святых мучениц, которые пострадали за веру во времена гонений на христиан. Согласно церковным преданиям, святая София была благочестивой вдовой и назвала дочерей в честь трех христианских добродетелей. Она воспитывала дочерей в духе веры. Узнав об этом, римский наместник пытался заставить всю семью отречься от христианства. Святые приняли страшные мучения и были казнены за верность Христу. На момент смерти старшей из сестер было лишь 12 лет. С тех пор память Софии, Веры, Надежды и Любови чтится в православной традиции.

Православные посты в сентябре 2024-го

В сентябре не будет длительных постов, однако будут два однодневных поста. 11 сентября необходимо соблюдать строгий пост в память об аскетичном образе жизни пророка Иоанна. Запрещено есть не только мясную и молочную пищу, но и рыбу. 27 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господня, нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Пищу можно приправлять только растительным маслом.

Фото istockphoto/Anton Skripachev

Кроме того, еженедельными постными днями являются среда и пятница. В среду пост установлен в воспоминание предательства Иудой Христа, в пятницу — в память о крестных страданиях Иисуса. В эти дни недели запрещено употреблять мясную и молочную пищу.

Следует отметить, что пост подразумевает не только ограничения в пище, но и сдержанность в поведении. В дни поста следует воздерживаться от посещения увеселительных заведений.

Кто празднует именины в сентябре 2024-го

Мужские имена

1 сентября — Андрей, Николай, Тимофей, Фекла

2 сентября — Виктор, Владимир, Иван, Максим, Остап, Самуил, Степан, Тимофей, Федор

3 сентября — Александр, Ибрагим, Игнат, Павел, Рафаэль

4 сентября — Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Федор, Феликс

5 сентября — Иван, Николай, Павел

6 сентября — Арсений, Георгий, Денис, Егор, Кузьма, Максим, Петр, Серафим

7 сентября — Варфоломей, Владимир, Иван

8 сентября — Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Егор, Петр, Роман

9 сентября — Александр, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Савва, Степан

10 сентября — Василий, Вениамин, Георгий, Демид, Егор, Иван, Илларион, Лаврентий, Леонтий, Лукьян, Нестор, Николай, Савва, Серафим, Сергей, Степан, Федор

11 сентября — Иван

12 сентября — Александр, Алексей, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Денис, Иван, Игнат, Леонид, Макар, Павел, Петр, Степан, Федор

13 сентября — Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Мирон, Михаил

14 сентября — Аифал, Семен

15 сентября — Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Демид, Елизар, Ефим, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Филипп, Юлиан

16 сентября — Алексей, Андрей, Василий, Владимир, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Филипп, Харитон

17 сентября — Александр, Василий, Григорий, Иван, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Петр, Симон, Степан, Тихон, Федор, Юлиан

18 сентября — Авдей, Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Ефим, Захар, Максим, Федор;

19 сентября — Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил

20 сентября — Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр, Савва, Степан

21 сентября — Георгий, Егор, Иван

22 сентября — Аким, Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей, Харитон

23 сентября — Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Исмаил, Клим, Константин, Лука, Николай, Павел, Петр, Семен, Тихон

24 сентября — Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей

25 сентября — Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан

26 сентября — Александр, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан

27 сентября — Иван

28 сентября — Акакий, Андрей, Богдан, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнат, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Степан, Яков

29 сентября — Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Сергей

30 сентября — Аким, Иван, Илья, Мирон, Нил, Павел, Серафим.

Женские имена