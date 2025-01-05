Православный календарь на январь 2025 года: праздники, посты и именины

В январе православные христиане отмечают множество праздников, главный из которых — Рождество Христово. Рассказываем о самых важных праздниках, посте и именинниках месяца.

Церковные праздники в январе 2025-го

2 января: Празднование Иконы Богородицы - Спасительницы утопающих (Леньковской, Новгород-Северской)

Икона когда-то давно приплыла в селение Леньков после опасного водоворота на реке Десне. Возможно, она находилась на одной из затонувших баржей. Но жители Ленькова сочли ее появление чудесным, поэтому построили храм на месте обретения иконы. С этого момента путешественники, которые спускались по Десне на плотах и баржах, могли молить Богоматерь о заступничестве. Несчастных случаев в том месте действительно стало меньше. Поэтому икона стала почитаться как чудотворная.

6 января: Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

Канун Рождества Христова по церковному уставу называется «навечерие». Но большинству понятнее название «сочельник», которое связано с обычаем есть в этот день особое блюдо, сочиво.

В храмах проводятся праздничные службы, которые начинаются ночью. Желательно их посетить. Обычай не есть до первой звезды на самом деле связан как раз с расписанием богослужений, которые заканчиваются уже затемно. Но в народе сложилось поверье, что не едят до первой звезды в память о Вифлеемской звезде, которая зажглась в момент появления на свет Младенца Христа.

7 января: Рождество Христово

Рождество — великий двунадесятый праздник, второй по значимости (после Пасхи) праздник для православных.

Иисус Христос, как записано в Священном Писании, появился на свет недалеко от города Вифлеема. Это произошло в пещере, в которую в ненастную погоду пастухи загоняли скот. Пастухи были одними из первых людей, которые поклонились новорожденному Христу, услышав о его появлении от ангела. Также в момент его рождения на небе зажглась звезда.

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Верующие прославляют Христа, поздравляют друг друга. В храмах проводятся праздничные службы. Дома православные отмечают праздник, разговляясь после поста.

Рождество Христово начинает отмечаться за 5 дней до самой даты Рождества, то есть со 2 января, и заканчивается через 6 дней, то есть 13 января.

8 января: Собор Пресвятой Богородицы

В данном случае слово «собор» имеет прямое значение. Верующие собирались, чтобы прославить Деву Марию, родившую Христа. Вместе с этим празднуется память святого Иосифа (мужа Богородицы), Иакова, сына Иосифа от первого брака и царя Давида, из рода которого происходил Христос в своем земном воплощении. Иосиф и Иаков сопровождали Христа и Марию при бегстве в Египет. Удалиться в него пришлось на следующий день после поклонения волхвов.

11 января: День памяти мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме убиенных

Царь Ирод, в правление которого родился Христос, боялся лишиться своей власти. Поэтому он негативно воспринял предсказание о появлении Мессии, Царя Иудейского, и еще хуже отреагировал на весть о появлении на свет Иисуса. Когда волхвы принесли младенцу Дары, прославляя его (это произошло через 1,5-2 года после Рождества), Ирод пришел в ярость. Он приказал убить всех младенцев мужского пола в возрасте до двух лет. Так тысячи ни в чем не повинных детей стали первыми жертвами.

14 января: Обрезание Господне

Великий недвунадесятый праздник.

По плоти, то есть в человеческом воплощении, Иисус Христос родился в иудейской семье, вдобавок и Мария, и Иосиф происходили из очень верующих верующих семей. В иудаизме процедура обрезания связана с посвящением жизни Богу, избравшему народ Израиля. Для Иисуса, который сам был воплощением Бога, обряд приобрел другое значение: послушание и неукоснительное следование воле Бога, в чем бы она ни состояла.

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17 января: Собор святых семидесяти апостолов

Помимо ближайших 12 учеников Христа существовали другие. Все апостолы проповедовали в разных странах, многие были до смерти замучены за распространение христианского учения.

Праздник установлен, чтобы отмечать память сразу всех учеников Спасителя, без различий, кто входил в ближний круг и кто сколько раз упомянут в Евангелии.

18 января: день Навечерия Крещения Господня (Крещенский сочельник)

В канун Крещения, как и в канун Рождества, принято есть сочиво. Эта традиция связана с необходимостью соблюдать пост перед большими праздниками.

В сочельник, как и в сам праздник Крещения, освящают воду. Она имеет такую же силу, как и вода, освященная непосредственно в праздник.

19 января: Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (Богоявление)

Великий двунадесятый праздник.

Первыми праздновать Крещение стали, как ни странно, еретики. Они считали, что до того, как войти в воды Иордана и принять крещение от Иоанна Предтечи, Иисус не был воплощением Бога. Церковь, в противовес еретикам, установила собственный праздник и назвала его Богоявлением. Этим подчеркивалось, что в день Крещения Христос не стал Богом, а только явил свою божественную сущность (ведь именно с даты Крещения он взял учеников и отправился проповедовать). Изначально праздник отмечали одновременно с Рождеством, то есть днем, когда Иисус появился во плоти. С IV века Крещение отмечается отдельно.

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Верующие считают, что в этот день на воду сходит благодать, благодаря чему вода приобретает целебные свойства. Хранить такую воду желательно в особом месте. Целебным считается и купание в водоемах.

У Крещения 4 дня предпразднства (с 15 января) и 8 дней попразднства (по 27 января).

20 января: Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Иоанн Предтеча, более известный как Иоанн Креститель, крестил Иисуса в реке Иордан. Пророка прославляют на следующий день после Крещения.

24 января: Празднование Елецкой иконы Богородицы

В 1395 году Тамерлан мечтал завоевать Русь. Когда он находился в Ельце (примерно 400 км от современной Москвы), ему во сне явилась Богородица и дала понять, что Русь находится под ее защитой. Напуганный Тамерлан передумал нападать на земли Руси и отвел свое войско. Икона написана в память об избавлении от нашествия.

25 января: День памяти мученицы Татианы Римской и с нею в Риме пострадавших

Святая Татьяна была диакониссой Римской церкви. Когда император велел истязать ее за исповедание христианской веры, святая чудесным образом уцелела. Это чудо заставило уверовать всех восьмерых слуг, которым было поручено истязать Татьяну. В итоге они были казнены вместе с ней.

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В России святая считается покровительницей студенчества: 25 января 1755 года в Москве был открыт первый российский университет, ныне известный как МГУ имени М.В. Ломоносова.

Православные посты в январе 2025-го

Рождественский пост

Рождественский или Филипповский пост, начавшийся еще в ноябре 2024, продлится до 6 января включительно. В январе условия этого поста становятся более строгими.

1 января и 3 января в 2025 году выпадают на среду и пятницу соответственно. По средам и пятницам принято поститься в течение всего года. В Рождественский пост в эти дни предписано сухоядение. Это значит, что 1 и 3 января можно есть только ту пищу, которую не нужно готовить: овощи, фрукты, орехи.

Со 2 января, с момента предпразднования Рождества, нельзя есть рыбу и масло. При этом в субботу, 4 января, пища может быть горячей.

6 января — это Рождественский сочельник. В этот день можно есть только «после первой звезды»: после выноса большой свечи на утренней службе. Разрешена горячая растительная пища без масла. Традиционно на стол подаются особые блюда, прежде всего это кутья и взвар.

Ограничения в пище — не главное в посте. Важнее пытаться стать лучше: воздерживаться от физической близости, а также проявлений гнева, жадности, зависти и других страстей. Рекомендуется молиться и совершать добрые дела.

Пост на Крещенский сочельник (18 января)

Перед большими праздниками принято поститься. Пост перед Крещением однодневный. Соблюдать его нужно по тем же правилам, что и в Рождественский сочельник.

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Среды и пятницы

В течение всего года среды и пятницы остаются постными. В январе 2025-го будет четыре среды (8, 15, 22, 29 числа) и четыре пятницы (10, 17, 24, 31 числа).

Кто празднует именины в январе 2025-го

Мужские имена

1 января — Вонифатий, Григорий, Илья, Тимофей.

2 января — Антон, Даниил, Иван, Игнатий.

3 января — Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Прокопий, Сергей, Феофан.

4 января — Дмитрий, Федор.

5 января — Василий, Давид, Иван, Макар, Наум, Нифонт, Павел, Феоктист.

6 января — Иннокентий, Николай, Сергей.

8 января — Александр, Василий, Григорий, Дмитрий, Ефим, Исаак, Константин, Леонид, Михаил, Никодим, Николай.

9 января — Лука, Степан, Тихон, Федор, Ферапонт.

10 января — Александр, Аркадий, Вавила, Давид, Ефим, Игнатий, Иосиф, Леонид, Никанор, Никодим, Николай, Петр, Симон, Феоктист, Яков.

11 января — Вениамин, Георгий, Иван, Лаврентий, Марк, Маркел, Феодосий.

12 января — Антон, Даниил, Лев, Макар.

13 января — Михаил, Петр.

14 января — Александр, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Федот, Яков.

15 января — Василий, Герасим, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, Сильвестр.

16 января — Гордей.

17 января — Александр, Андроник, Архипп, Афанасий, Анисим, Аристарх, Артемий, Афанасий, Денис, Ефим, Карп, Климент, Кондратий, Лука, Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Родион, Семен, Силуан, Степан, Тимофей, Трофим, Фаддей, Феоктист, Филимон, Филипп, Яков.

18 января — Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Михей, Роман, Семен, Сергей, Фома.

19 января — Феофан.

20 января — Афанасий, Василий, Иван, Пафнутий.

21 января — Антон, Виктор, Владимир, Дмитрий, Георгий, Григорий, Евгений, Емельян, Илья, Михаил, Сидор, Феоктист, Юлиан.

22 января — Захар, Никандр, Павел, Петр, Филипп.

23 января — Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан.

24 января — Владимир, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор, Феодосий.

25 января — Макар, Петр, Савва.

26 января — Афанасий, Максим, Никифор, Никодим, Пахом, Петр, Яков.

27 января — Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Еремей, Иван, Илья, Иосиф, Исаак, Макар, Марк, Моисей, Павел, Пафнутий, Савва, Сергей, Степан.

28 января — Варлам, Гавриил, Герасим, Иван, Максим, Михаил, Павел, Прохор.

29 января — Иван, Максим, Петр.

30 января — Антон, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Феодосий.

31 января — Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Иларион, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Сергей.

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Женские имена