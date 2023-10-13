5 офлайн-карт для путешественников

Для путешественников очень важно иметь надежный и удобный способ ориентироваться в незнакомой местности. С появлением смартфонов и мобильных приложений онлайн-карты стали популярным инструментом для туристов. Однако в удаленных районах или во время путешествий за границу доступ к интернету ограничен. В таких случаях, чтобы найти нужное место, необходима офлайн-карта. Вместе с экспертом собрали подборку лучших карт, которыми можно пользоваться без интернета.

2GIS

2GIS — это приложение, которое помогает пользователям построить маршрут и найти информацию о различных организациях: магазинах, ресторанах и других учреждениях. Оно предоставляет подробные данные, включая контактную информацию, время работы, отзывы, рейтинг и фотографии.

Приложение также помогает строить оптимальные маршруты для автомобилей и общественного транспорта. Для крупных торговых центров и аэропортов в 2GIS доступны планы этажей с указанием магазинов, банкоматов и туалетов. Одно из преимуществ приложения — то, что оно бесплатное и не имеет ограничений на скачивание карт.

Maps.me

В приложении Maps.me можно прокладывать маршруты для автомобилей, велосипедистов и пешеходов. Оно также позволяет планировать передвижение в метро, но не предоставляет информацию о других видах общественного транспорта.

С помощью приложения можно найти нужную организацию (например, аптеку) и получить краткую информацию о ней. Maps.me полностью бесплатно и не имеет ограничений на количество скачиваемых карт.

Эксперт отметила, что Maps.me отличается детальностью и актуальностью карт. Приложение охватывает множество городских и сельских районов по всему миру и постоянно обновляется.

City Maps 2GO

City Maps 2GO работает так же, как и другие подобные приложения: можно выбрать страну и город и загрузить необходимую карту. Каждому пользователю доступна для бесплатного скачивания одна карта на выбор.

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Приложение позволяет строить пешие маршруты и находить расположение достопримечательностей. Одна из особенностей City Maps 2GO — интеграция с «Википедией»: пользователи могут получить дополнительную информацию о достопримечательностях, магазинах и ресторанах.

Google Maps

В «Google Картах» есть удобная функция офлайн-навигации. С ее помощью можно найти информацию о заведениях и достопримечательностях, построить маршруты. Есть и недостатки. Без подключения к интернету недоступна информация об общественном транспорте, пробках, велосипедных и пешеходных маршрутах.

Яндекс.Карты

«Яндекс.Карты» — один из самых популярных сервисов в России. Здесь пользователь может получать информацию не только о нахождении объекта и маршруте к нему, но и об исторических достопримечательностях, ближайших аптеках и магазинах. В приложении, кроме подробной карты, есть справочник с рейтингом организаций, списком услуг и ценами.

В автономном режиме приложение может прокладывать маршруты только для автомобиля. Кроме этого, многие функции (информация о пробках, голосовой поиск, расписание общественного транспорта) работают только при подключении к интернету.

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