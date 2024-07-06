Календарь профессиональных праздников на 2024 год

Профессиональные праздники — отличный повод вспомнить, насколько важна каждая из существующих профессий. Составили полный список профессиональных праздников на 2024 год.

Самые известные профессиональные праздники

День защитника Отечества

День защитника Отечества отмечают ежегодно 23 февраля. С этим праздником принято поздравлять мужчин и женщин, которые имеют или имели отношение к оборонной сфере. Существует версия, что 23 февраля 1918 года отряды Красной армии разбили под Псковом и Нарвой войска немецких захватчиков. Однако на самом деле боев в этот день не было. Дату выбрали произвольно, она условно считается днем основания Красной армии.

Фото istockphoto.com/Aleksandr Golubev

День космонавтики

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космическом пространстве. Праздником эта дата стала уже спустя год — в 1962 году. В этот день по всей стране в школах проводятся уроки по космонавтике, а в планетариях — тематические экскурсии. С этим праздником поздравляют не только космонавтов, но и тех, чья профессиональная или научная деятельность связана с космической промышленностью и астрономией.

День медицинского работника

День медицинского работника отмечается в России каждый год в третье воскресенье июня. В 2024 году он выпадает на 16 июня. Несмотря на то, что существуют международные праздники, посвященные врачам и медицинским сестрам, в России в 1980 году появился свой День медика. В этот день отличившимся работникам сферы здравоохранения выдают премии и присуждают награды.

Фото istockphoto.com/Viorel Kurnosov

День учителя

Дату этого праздника хорошо знают школьники (и конечно, их родители), ведь в этот день принято приходить на уроки с цветами и подарками для учителей. В большинстве стран мира, в том числе и в России, День учителя отмечают 5 октября. Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году, чтобы привлечь внимание общественности к важной роли преподавателя и проблемам, с которыми сталкиваются педагоги.

Фото istockphoto.com/Drazen Zigic

Все профессиональные праздники 2024 года

Январь

12 января — День работников прокуратуры Российской Федерации;

13 января — День российской печати;

26 января — Международный день таможенника;

31 января — Международный день ювелира.

Февраль

1 февраля — День работника лифтового хозяйства (День лифтовика);

6 февраля — Международный день бармена;

8 февраля — День Российской науки;

9 февраля — Международный день стоматолога;

21 февраля — Всемирный день экскурсовода;

23 февраля — День защитника Отечества.

Март

1 марта — День эксперта-криминалиста;

3 марта — Всемирный день писателя;

17 марта — День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства;

23 марта — День работников гидрометеорологической службы;

25 марта — День работника культуры России.

Фото istockphoto.com/FG Trade Latin

Апрель

7 апреля — День геолога;

12 апреля — День космонавтики;

21 апреля — День главбуха;

26 апреля — День нотариата;

27 апреля — Международный день ветеринарного врача.

Май

7 мая — День радио, праздник работников всех отраслей связи;

20 мая — Всемирный день врача-травматолога;

21 мая — День полярника;

24 мая — День кадрового работника;

25 мая — День филолога;

27 мая — День библиотекаря;

26 мая — День химика.

Июнь

5 июня — День эколога;

8 июня — День социального работника;

9 июня — День работников текстильной и легкой промышленности;

14 июня — День работников миграционной службы;

16 июня — День медицинского работника;

30 июня — День экономиста (празднуется два раза в год).

Фото istockphoto.com/shironosov

Июль

14 июля — День Российской почты;

12 июля — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации;

17 июля — День этнографа;

21 июля — День металлурга;

26 июля — День системного администратора;

27 июля — День работника торговли.

Август

4 августа — День железнодорожника;

10 августа — День физкультурника;

11 августа — День строителя;

15 августа — День археолога;

25 августа — День шахтера;

31 августа — День ветеринарного работника.

Сентябрь

1 сентября — День работников нефтяной и газовой промышленности;

8 сентября — День финансиста;

12 сентября — День программиста;

15 сентября — День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности;

19 сентября — День оружейника;

28 сентября — День работника атомной промышленности;

29 сентября — День машиностроителя;

30 сентября — День переводчика.

Октябрь

5 октября — День учителя;

6 октября — День российского страховщика;

13 октября — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

14 октября — День работников заповедного дела в России;

20 октября — День работников дорожного хозяйства;

23 октября — День работников рекламы;

25 октября — День таможенника Российской Федерации;

27 октября — День работников автомобильного транспорта;

30 октября — День инженера-механика.

Фото istockphoto.com/Smederevac

Ноябрь

11 ноября — День экономиста (празднуется два раза в год);

14 ноября — День социолога;

19 ноября — День работника стекольной промышленности России;

21 ноября — День бухгалтера;

22 ноября — День психолога.

Декабрь