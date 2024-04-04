Как преодолеть страх перед первым прыжком с парашютом

Прыжок с парашютом — один из популярных подарков-впечатлений, о котором многие мечтают. Но что делать, если страх мешает осуществить мечту?

Какие у новичков бывают страхи и как их преодолеть — узнали у Светланы Савиной, члена федерации парашютного спорта и участницы всероссийских соревнований.

Страх, что внезапно возникнут проблемы со здоровьем

Некоторые беспокоятся, что прямо перед выходом из самолета им может стать плохо: заболит сердце, начнется мигрень, закружится голова и так далее.

Здесь нужно знать, что перед прыжками обязательно проводится осмотр врача. Специалист не допустит к полету, если увидит, что вас буквально трясет от нервов. Более того, заболевания сердечно-сосудистой системы и черепно-мозговые травмы — прямые противопоказания для прыжков.

Если же вы прошли врача, но засомневались в своих силах уже в самолете, то никогда не поздно отказаться. Насильно вас из самолета никто выталкивать не станет, даже если это прыжок в тандеме с инструктором. Правда, оплатить несостоявшийся полет придется в полном объеме.

Фото www.istockphoto.com/Mauricio Graiki

Страх, что парашют унесет ветром

Если ваш первый прыжок самостоятельный, а не в тандеме с инструктором, вам действительно выдадут «неуправляемый» круглый парашют.

Но риск, что парашют унесет далеко за аэродром, минимален. Сотрудники аэроклуба всегда пристально следят за погодой. При сильном ветре, сплошной облачности, дожде и тумане администрация, скорее всего, перенесет прыжки на более благоприятный день. К тому же летное поле не полоса препятствий, на нем нет опасных конструкций, которые могут вам как-то навредить. Тем не менее при подготовке к самостоятельному прыжку проводится инструктаж и на случай приземления на воду, деревья, здания и провода.

Страх зацепиться за что-то при прыжке из самолета

Вероятность зацепиться одеждой или аксессуарами за часть самолета действительно есть. Но это не значит, что прыжок закончится катастрофой.

Чтобы снизить риск зацепиться, достаточно одеться в соответствии с требованиями. Одежда должна быть свободной, не сковывающей движений. Нужно ориентироваться и на то, будет прыжок одиночным или вместе с инструктором. Для самостоятельного полета подойдет спортивный костюм, чтобы руки и ноги были полностью закрыты. Прыгать вам придется с высоты 500-800 метров, где не очень холодно. Обувь нужно брать без каблука, но с жесткой подошвой. Она должна не только не слететь в полете, но и обеспечить безопасность при приземлении. Чешки, кеды, обувь на высоком каблуке или платформе не подойдут. Помните, что без инструктора вам самостоятельно придется отвечать за приземление.

Фото www.istockphoto.com/sanjeri

Для полета в тандеме можно надеть ветровку, если карманы в ней застегиваются на молнию, джинсы и перчатки. Прыгать придется с высоты 4000 метров, где очень холодно. Кеды обуть можно — за мягкость приземления будет отвечать инструктор.

Украшения стоит снять в любом случае: они если и не помешают прыжку, то могут потеряться. Длинные волосы нужно обязательно собрать в пучок или косичку и убрать под шлем.

Прыгать без шлема нельзя, это важный элемент экипировки, как и при езде на мотоцикле. Из соображений безопасности при первых самостоятельных прыжках запрещено использовать фото- и видеотехнику.

Тем, у кого плохое зрение, лучше надеть линзы. А если шлем «закрытый», разрешены очки с пластиковыми стеклами.

Если ваше облачение не подходит по соображениям безопасности, вас либо не допустят к прыжку, либо, если есть возможность, выдадут запасной комбинезон и берцы.

Фото www.istockphoto.com/Pavliha

Страх, что парашют не раскроется

С этим страхом сталкиваются почти все новички. Но он почти не имеет под собой оснований. Если даже не раскроется основной парашют, останется запасной. Но такая необходимость возникает редко. Парашюты даже для тех, у кого за плечами больше сотни полетов, укладывают опытные мастера — ошибки исключены.

Для первых прыжков обычно выдаются круглые десантные парашюты. С ними даже дергать кольцо не придется: вытяжной трос вытащит парашют из ранца при отделении от самолета.

Даже если вам дадут парашют другого типа и вы от волнения забудете, через сколько секунд после отделения дергать кольцо, основной купол парашюта раскроется автоматически через четыре секунды после прыжка.

При прыжке с инструктором тем более нечего бояться. К таким полетам допускаются только опытные специалисты, прошедшие специальную подготовку. Если выполнять команды инструктора и не мешать ему, то успешный полет и безопасное приземление гарантированы.

Отдельный страх тех, кто выбрал прыжок в тандеме, — что крепление оборвется. Это тоже исключено. Подвесная система состоит из четырех карабинов, каждый из которых может выдержать до 1000 кг. Купол парашюта сшит из настолько прочной ткани, что по ней можно спускаться с высокого этажа во время пожара.

Страх получить повреждения при приземлении

Если соблюдать все инструкции и правильно одеться и обуться, то риск получить повреждения минимален. В худшем случае вы можете немного испортить ботинки.

Инструктаж перед самостоятельным прыжком длится несколько часов. На нем отрабатывают не только правильное отделение (прыжок из самолета), но и грамотное приземление.

В группе риска люди весом более 90 кг и те, у кого были травмы суставов и костей. Но их с большой вероятностью просто не допустят к прыжкам.

При прыжке в тандеме за безопасное приземление отвечает инструктор. С ним могут прыгать дети, пожилые люди, люди с лишним весом (до 120 кг) и люди с ограниченными возможностями здоровья.