Как правильно стирать и сушить пуховик дома

Не всегда есть возможность отдать вещь в химчистку. Но это не проблема, можно и в домашних условиях почистить зимнюю одежду. Как постирать пуховик так, чтобы он долго радовал вас теплом и красивым внешним видом, — расскажем в статье.

Что нужно сделать перед стиркой

Изучите ярлык

Производитель указывает на этикетке все, что необходимо знать о вещи: температуру воды и режим стирки.

Обратите внимание на состав пуховика

От того, из какой ткани сделан пуховик, будет зависеть то, можно ли стирать его в машинке. Верхний слой обычно делают из синтетических тканей — полиэстера, полиамида, нейлона. Наполнение может быть как синтетическое, так и натуральное (пух или перо).

Для машинной стирки больше всего подходят изделия из синтепона. Пуховые куртки стирать тоже можно, но только с мячиками, чтобы наполнитель не сбился. Изделия из мембранной ткани стирать в машинке не рекомендуется.

Подберите правильное средство

Для пуховиков не подходят обычные порошки, так как они создают много пены. Она плохо вымывается и может оставить разводы. Лучше подойдут гели.

Проверьте карманы

Даже маленький цветной фантик может оставить на пуховике пятно. Также мелкие монетки, пуговицы или булавки могут попасть внутрь стиральной машинки и вызвать поломку.

Застегните пуховик и отстегните мех

Как постирать пуховик в стиральной машинке

Подберите мячики для стирки. Можно купить специальные, но подойдут и обычные: резиновые или теннисные. Их кладут в барабан машинки вместе с пуховиком. Мячики не дают наполнителю (особенно пуху) сбиваться в комки. Выверните пуховик наизнанку. Влейте средство. Выберите правильный режим. У некоторых машинок есть специальный режим для стирки верхней одежды. Если такого нет, можно поставить деликатный режим. В любом случае, температура должна быть не более 30 градусов, а этап отжима выключен. Поставьте пуховик на дополнительное полоскание.

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Какие пуховики нельзя стирать в машинке

Такая инструкция подойдет для большинства пуховиков. Но некоторые изделия лучше стирать вручную. Помимо мебранных пуховиков, не рекомендуется стирать в машинке:

Пуховики с ярким цветным декором (ткань может окраситься). Пуховики с мехом, который нельзя отстегнуть. Пуховики с меховой подкладкой. Изделия со сложным декором (вышивкой, большими пуговицами, кружевами и т. д.).

Как постирать пуховик вручную

Наберите в тазик воды. Вода должна быть комнатной температуры или даже чуть прохладнее. Добавьте в тазик моющее средство. Возьмите мягкую щетку и пройдитесь по верхней одежде. Не рекомендуется тереть части пуховика друг о друга, как при обычной стирке. По окончании стирки несколько раз прополощите пуховик в чистой воде. Аккуратно отожмите пуховик о край таза. Скручивать ткань нельзя.

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Как правильно сушить пуховик

Перед сушкой пуховик необходимо отжать. Для этого аккуратно выжмите воду по всему изделию, не скручивая куртку. Потом следует перейти к сушке. Лучше всего сушить пуховик горизонтально. Разложите сушилку для белья и положите сверху куртку. Под изделие можно подложить полотенце, чтобы оно впитывало лишнюю влагу.

Сушилку лучше поставить в место, где хорошо циркулирует воздух. Если у вас нет сушилки, то положите пуховик на кровать или диван. Главное — постоянно переворачивать и встряхивать куртку, чтобы она просыхала равномерно.