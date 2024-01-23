Как правильно стирать и сушить пуховик дома

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Не всегда есть возможность отдать вещь в химчистку. Но это не проблема, можно и в домашних условиях почистить зимнюю одежду. Как постирать пуховик так, чтобы он долго радовал вас теплом и красивым внешним видом, — расскажем в статье.
Производитель указывает на этикетке все, что необходимо знать о вещи: температуру воды и режим стирки.
От того, из какой ткани сделан пуховик, будет зависеть то, можно ли стирать его в машинке. Верхний слой обычно делают из синтетических тканей — полиэстера, полиамида, нейлона. Наполнение может быть как синтетическое, так и натуральное (пух или перо).
Для машинной стирки больше всего подходят изделия из синтепона. Пуховые куртки стирать тоже можно, но только с мячиками, чтобы наполнитель не сбился. Изделия из мембранной ткани стирать в машинке не рекомендуется.
Для пуховиков не подходят обычные порошки, так как они создают много пены. Она плохо вымывается и может оставить разводы. Лучше подойдут гели.
Даже маленький цветной фантик может оставить на пуховике пятно. Также мелкие монетки, пуговицы или булавки могут попасть внутрь стиральной машинки и вызвать поломку.
Подберите мячики для стирки. Можно купить специальные, но подойдут и обычные: резиновые или теннисные. Их кладут в барабан машинки вместе с пуховиком. Мячики не дают наполнителю (особенно пуху) сбиваться в комки.
Выверните пуховик наизнанку.
Влейте средство.
Выберите правильный режим. У некоторых машинок есть специальный режим для стирки верхней одежды. Если такого нет, можно поставить деликатный режим. В любом случае, температура должна быть не более 30 градусов, а этап отжима выключен.
Поставьте пуховик на дополнительное полоскание.
Такая инструкция подойдет для большинства пуховиков. Но некоторые изделия лучше стирать вручную. Помимо мебранных пуховиков, не рекомендуется стирать в машинке:
Пуховики с ярким цветным декором (ткань может окраситься).
Пуховики с мехом, который нельзя отстегнуть.
Пуховики с меховой подкладкой.
Изделия со сложным декором (вышивкой, большими пуговицами, кружевами и т. д.).
Наберите в тазик воды. Вода должна быть комнатной температуры или даже чуть прохладнее.
Добавьте в тазик моющее средство.
Возьмите мягкую щетку и пройдитесь по верхней одежде. Не рекомендуется тереть части пуховика друг о друга, как при обычной стирке.
По окончании стирки несколько раз прополощите пуховик в чистой воде.
Аккуратно отожмите пуховик о край таза. Скручивать ткань нельзя.
Перед сушкой пуховик необходимо отжать. Для этого аккуратно выжмите воду по всему изделию, не скручивая куртку. Потом следует перейти к сушке. Лучше всего сушить пуховик горизонтально. Разложите сушилку для белья и положите сверху куртку. Под изделие можно подложить полотенце, чтобы оно впитывало лишнюю влагу.
Сушилку лучше поставить в место, где хорошо циркулирует воздух. Если у вас нет сушилки, то положите пуховик на кровать или диван. Главное — постоянно переворачивать и встряхивать куртку, чтобы она просыхала равномерно.