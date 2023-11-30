Куда сходить по Пушкинской карте в Москве

Россияне от 14 до 22 лет каждый год могут получить 5000 рублей на специальную банковскую карту — Пушкинскую. Этими деньгами можно заплатить за походы в музеи, театры, кинотеатры, а также потратить на другие культурные активности. Виртуальную карту получают через «Госуслуги», но при желании в отделениях Почта Банка можно оформить и пластиковую. При этом важно учитывать, что билет получится купить только онлайн. В культурном проекте участвуют более 1500 организаций по всей России — осталось лишь выбрать!

Содержание статьи Скрыть Музеи

Театры

Кино

Музеи

Практически в любом музее Москвы можно найти выставку, билет на которую легко приобрести через Пушкинскую карту. Большой популярностью пользуются постоянные экспозиции. Так, по карте можно посетить Исторический музей, Покровский собор, Музей Отечественной войны 1812 года. Встречаются и более камерные выставки, они ограничены по времени работы, а билеты туда лучше покупать заранее.

Фото Бочаров Денис, Global Look Press

Государственный центральный музей кино (адрес: Москва, проспект Мира, дом 119, павильон 36)

С 23 ноября по апрель 2024 года в Государственном центральном музее кино можно посетить выставку о фильме Алексея Германа «Трудно быть Богом». Экспозиция получила название «Сердце мое полно жалости» — отсылка к знаменитой цитате из произведения. Работу над последним фильмом знаменитый режиссер закончить не успел, съемки на «Ленфильме» продолжились под руководством его жены Светланы Кармалиты и сына Алексея Германа — младшего. Музей кино приглашает зрителей погрузиться в историю создания нашумевшей киноленты.

Театры

Театр имени Евгения Вахтангова (адрес: Москва, улица Арбат, дом 26)

В Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова билеты на многие спектакли можно оплатить Пушкинской картой. Особенно зрители ценят постановки по мотивам уже полюбившихся всем произведений — билеты расхватывают очень быстро, поэтому лучше не тратить много времени на раздумья. В 103-й театральный сезон здесь играют «Грозу», «Анну Каренину», «Мертвые души». А тех, кто хочет отвлечься от классики, может заинтересовать моноспектакль Елены Подкаминской «Неосторожная актриса». Есть предложение и для тех, кто уже посмотрел все постановки, — экскурсия по музею-квартире Евгения Вахтангова.

Фото Екатерина Цветкова, Global Look Press

Культурный центр ЗИЛ (адрес: Москва, улица Восточная, дом 4, корпус 1)

Поклонников современной хореографии приглашаем в зрительный зал Культурного центра ЗИЛ. Здесь можно увидеть пластические и терапевтические спектакли, постановки для детей. И новые, и уже знакомые зрителю сюжеты — все предстает в современном хореографическом переосмыслении. В КЦ ЗИЛ можно найти подходящий спектакль, даже если бюджет сильно ограничен: цены на билеты начинаются от 500 рублей.

Фото «Художественный» Культурного центра ЗИЛ

Кино

Здесь есть некоторые ограничения. Пушкинской картой можно оплатить только просмотр российских фильмов, которые были созданы при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. Такие киноленты сегодня можно найти в любом ближайшем кинотеатре, а цены на билеты по Пушкинской карте начинаются от 50-100 рублей.

Кинотеатр «Художественный» (адрес: Москва, Арбатская площадь, дом 14)

Если хочется, например, сходить на премьерные показы или пересмотреть любимый советский фильм, антураж должен соответствовать. В этом случае отличным вариантом станет поход в «Художественный» — один из старейших кинотеатров не только России, но и мира. Построенный в 1909 году по заказу предпринимателя Р. Брокша, «Художественный» позволит не только получить удовольствие от фильма, но и проникнуться исторической атмосферой.

Фото Официальный сайт кинотеатра «Художественный»

Кинотеатр «Иллюзион» (адрес: Москва, Котельническая набережная, дом 1/15)

Фильмы можно посмотреть и в знаменитом «Иллюзионе». Киноцентр открыли в здании высотки на Котельнической набережной в 1960-х годах. Как филиал Госфильмофонда, «Иллюзион» имеет право показывать зрителям исторические фильмы, которые мало где (и когда) можно увидеть на большом экране.

Фото Официальный сайт кинотеатра «Иллюзион»

Сегодня в разделе «Премьеры» по Пушкинской карте можно купить билет на фильм «Баба-яга спасает мир», комедию «Бери да помни», мелодраму «У людей так бывает» и другие. Главное — не забывать, что на походы в кино с Пушкинской карты можно потратить не больше 2000 рублей в год.