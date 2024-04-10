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Путешествия в одиночку: плюсы и минусы, стоит ли путешествовать одному
Хобби и развлечения

Сегодня, 06:00

3 мин.

Что лучше: путешествовать одному или в компании

Ирина Дворкина
Автор, врач общей практики
Дмитрий Лукьянчук
Трэвел-блогер
Человек на пляже
Фото www.istockphoto.com/Kar-Tr
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Путешествие в одиночку — уникальный опыт, который может стать ярким событием как с хорошей, так и с плохой стороны. Вместе с трэвел-блогером разобрали основные за и против таких поездок.

Плюсы путешествия в одиночку

Свобода и независимость

Несомненный плюс одиночной поездки — то, что вы предоставлены сами себе и самостоятельно все решаете. Захотите ли вы лежать в номере до обеда или поехать смотреть на достопримечательности в пять утра — план дня будет строиться исключительно на ваших желаниях и возможностях.

Никто не вмешивается в ваши планы и маршруты, ни с кем не надо согласовывать свои планы и пожелания.
Дмитрий Лукьянчук
Трэвел-блогер

Самопознание

Еще одно преимущество путешествий в одиночку — возможность развивать самостоятельность и уверенность в себе. И заодно наладить контакт с собой. Это не только поможет осознать свои глубинные потребности и желания, но и улучшит работу мозга — доказали ученые.

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Знакомства и расширение социального круга

Путешествия без компании часто способствуют более активному общению с местными жителями и другими путешественниками. Вы можете познакомиться с людьми разных культур, обменяться опытом и найти новых друзей по всему миру.

Фото www.istockphoto.com/frankpeters

Возможность сосредоточиться на себе

Одиночные поездки позволяют отдохнуть от повседневных забот и сфокусироваться на себе. Вы можете провести время с собой, заниматься любимыми делами и просто наслаждаться моментом без внешних отвлекающих факторов. Особенно полезно это будет для людей, которые привыкли о ком-то постоянно заботиться, например для родителей маленьких детей.

Минусы путешествия в одиночку

Расходы

Первый из негативных факторов — это расходы. За исключением перелета, при путешествии с друзьями траты на гида, аренду машины, такси, номер в отеле меньше.
Дмитрий Лукьянчук
Трэвел-блогер

Большая компания может, например, арендовать большую квартиру или целый домик, и каждый человек заплатит относительно небольшую сумму. То же самое касается экскурсий, транспорта и других сфер.

Информационный вакуум

Вы ежедневно видите и узнаете очень много нового, но вам не с кем поделиться.
Дмитрий Лукьянчук
Трэвел-блогер

Люди устроены так, что им важно обмениваться впечатлениями. Многим во время поездок хочется поделиться эмоциями с близкими и воскликнуть: «Как необычно», «Как красиво» и так далее. Но если вы путешествуете в одиночку, такой возможности у вас нет. Для многих это настоящее испытание.

Также в некоторых местах после заката жизнь полностью замирает: делать совершенно нечего. Приходится заранее запасаться большим количеством сериалов, книжек, чтобы не скучать до того момента, как захочется спать.

На мой взгляд, оптимально путешествовать втроем-вчетвером. При необходимости можно разделиться, и всегда есть с кем пообщаться и обменяться впечатлениями.
Дмитрий Лукьянчук
Трэвел-блогер
Фото www.istockphoto.com/ljubaphoto

Чувство уязвимости

Без компании многие чувствуют себя уязвимо и беспомощно в незнакомой среде. Одиночкам особенно важно быть осторожным, чтобы избежать потенциальных опасностей.

Отсутствие поддержки в экстренных ситуациях

Вы должны полагаться только на себя и искать решения самостоятельно. Людям, путешествующим в компании, в этом плане чуть легче: рядом есть близкие, которые смогут помочь и поддержать.

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