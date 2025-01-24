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Расписание ЕГЭ 2025: когда и какие экзамены будут проходить
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:00

10 мин.

Полное расписание ЕГЭ-2025: даты и советы для выпускников

Мария Задорожная
Автор
Любовь Полякова
Практикующий психолог, волонтер фонда помощи подросткам в трудной жизненной ситуации
Сдача экзаменов
Фото herstockart, iStock
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Рассказываем, в какие даты будут сдавать обязательные предметы и дисциплины по выбору ученики 11-х классов в 2025 году. А также объясним, когда можно будет пересдать предметы и коснемся новых правил о пересдаче экзаменов.

Общая информация о ЕГЭ-2025

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. ЕГЭ носит обязательный характер, при его проведении используются контрольные измерительные материалы — комплексы заданий стандартизированной формы и специальные бланки для оформления ответов.

В 2025 году сдача единых государственных экзаменов (ЕГЭ) будет проходить в три периода: досрочный, основной и дополнительный. Начало всех экзаменов — 10.00 по местному времени. С перечнем предметов для сдачи ЕГЭ одиннадцатиклассники обязаны определиться до 1 февраля текущего года.

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Основной срок сдачи единого государственного экзамена в 2025 году запланирован на период с 23 мая по 11 июня.

Значимость и цели ЕГЭ

Единый государственный экзамен необходим для проверки знаний и умений выпускников 11-х классов по разным предметам. Одновременно он выступает как выпускной экзамен из школы и вступительный экзамен в вузы. Выпускники набирают определенное количество баллов, которые необходимы им для получения аттестата и поступления в университет.

Единый государственный экзамен.
Фото ridvan_celik, iStock

Нововведения и изменения в 2025 году

В 2025 году изменения в ЕГЭ коснутся восьми предметов: русского языка, литературы, иностранных языков, биологии, химии, информатики, физики и обществознания. Без нововведений останутся математика, история, география.

В частности, изменения затронут критерии оценки, будут добавлены новые типы заданий и новые темы. Так, новые задания в 2025 году появятся в ЕГЭ по биологии, химии, обществознанию, информатике, физике и литературе. Например, изменятся критерии оценки сочинения в экзамене по русскому языку. Теперь работа менее чем на 99 слов будет оцениваться в 0 баллов.

Досрочный период

Досрочный период для одиннадцатиклассников в 2025 году начнется в марте и закончится в апреле.

Даты проведения досрочного периода ЕГЭ-2025

Дата

Предмет

21 марта (пятница)

География, литература

25 марта (вторник)

Русский язык

28 марта (пятница)

Математика базового и профильного уровней

1 апреля (вторник)

Биология, иностранные языки (письменная часть), физика

4 апреля (пятница)

Иностранные языки (устная часть)

8 апреля (вторник)

Информатика, обществознание

11 апреля (пятница)

История, химия

Резервные дни досрочного периода ЕГЭ-2025

В 2025 году резервные дни досрочного периода предусмотрены на следующие даты:

Дата

Предмет

14 апреля (понедельник)

Русский язык

17 апреля (четверг)

Математика базового и профильного уровней

18 апреля (пятница)

Биология, литература, иностранные языки (письменная часть), физика,

обществознание,

21 апреля (понедельник)

География, информатика, история, химия, иностранные языки (устная часть)

Кто может участвовать в досрочном периоде

Резервные дни досрочного периода предусмотрены для выпускников, которые не смогли сдать ЕГЭ по уважительным причинам в основной период. Также сдать единые госэкзамены в эти даты могут школьники, у которых даты проведения ЕГЭ по выбранным предметам совпадают либо им удовлетворили апелляцию о нарушении порядка проведения экзаменов.

Как подать заявку на досрочную сдачу

Для сдачи ЕГЭ в досрочный период необходимо подать заявление в Общественную приемную ГЭК. Сроки его подачи для выпускников 11-х классов и выпускников прошлых лет — до 1 февраля включительно.

Для подачи заявления собирается пакет документов:

  • паспорт;
  • СНИЛС;
  • заключение ЦПМПК и/или справка, подтверждающая инвалидность — для организации специальных условий при проведении экзамена;
  • документ, подтверждающий наличие уважительной причины;
  • документ об образовании (для выпускников прошлых лет).

Подать заявление может сам участник, если ему уже есть 14 лет, или его законный представитель.

Школьники пишут экзамен
Фото monkeybusinessimages, iStock

Основной период

Основной период ЕГЭ традиционно стартует в конце мая. В 2025 году он начинается с 23 мая и будет длиться до 23 июня.

Даты проведения основного периода ЕГЭ-2025

Дата

Предмет

23 мая (пятница)

История, литература, химия

27 мая (вторник)

Математика базового и профильного уровней

30 мая (пятница)

Русский язык

2 июня (понедельник)

Физика и обществознание

5 июня (четверг)

Биология, география и иностранные языки (письменная часть)

10 июня (вторник)

Иностранные языки (устная часть), информатика

11 июня (среда)

Иностранные языки (устная часть), информатика

Резервные дни основного периода ЕГЭ-2025

Дата

Предмет

16 июня (понедельник)

География, обществознание, физика, литература

17 июня (вторник)

Русский язык

18 июня (среда)

Иностранные языки (английский, немецкий, французский, китайский, испанский — устная часть), история, химия

19 июня (четверг)

Биология, иностранные языки (английский, немецкий, французский, китайский, испанский — письменная часть), информатика

20 июня (пятница)

Математика базового и профильного уровней

23 июня (понедельник)

По всем учебным предметам

Подготовка к основному периоду

Советы по подготовке для родителей

  • Поддерживать ребенка, не попрекать деньгами, потраченными на учебу, ни в коем случае не пугать школьника ужасным будущим, если он провалит экзамен.

  • Обязательно интересоваться его подготовкой, спрашивать, какие темы ему не понятны, помогать в них разбираться.

  • Помочь ребенку разобраться с целями, поставить их вместе с ним.

  • Объяснить выпускнику, что ЕГЭ можно пересдать, а вот нервы и здоровье не вернуть, они важнее. Донести мысль, что экзамены — это просто очередной этап жизни, который все проходят по-разному.

Советы по подготовке для выпускников

  • Обязательно обратить внимание на режим дня. Учеба должна чередоваться с отдыхом.

  • Наладить режим сна, включить физическую активность, прогулки на свежем воздухе в распорядок дня.

  • При подготовке к экзамену чередовать разные способы подготовки. Например, не только заучивание каких-то ответов на вопросы и тренировка с тестами, но и просмотр обучающих видеороликов.

  • Научиться принимать ошибки. Все люди ошибаются, и это нормально.

  • Понимать, какая цель преследуется после сдачи экзаменов: просто получить аттестат или поступить в какое-то учебное заведение.

  • Не стесняться просить помощи у родителей, ведь их поддержка очень важна.

Условия пересдачи ЕГЭ

В начале 2024 года президент России Владимир Путин предложил дать выпускникам 11-х классов возможность пересдать один из предметов на выбор. При этом учитываться будет второй результат, первый аннулируется. Пересдача ЕГЭ будет проводиться до окончания приемной кампании в университетах, чтобы выпускники имели второй шанс на поступление.

Школьники, которые не набрали минимальный балл для получения аттестата по русскому языку и/или математике, могут пересдать выбранные предметы. Они должны будут отказаться от предыдущего результата и переписать работу в установленный день. Для выпускников прошлых лет такая привилегия не предусмотрена.

Сдача ЕГЭ
Фото Ritthichai, iStock

Пересдать ЕГЭ могут и те учащиеся, которые столкнулись с организационными нарушениями во время экзамена, например, нехваткой бланков. В таких случаях направляется апелляция на процедуру проведения ЕГЭ. Сделать это нужно в тот же день, не выходя из школы. Кроме того, на пересдачу в резервные дни имеют право выпускники, которые пропустили основные дни экзаменов по уважительным причинам:

  • болезнь или плановая операция,

  • внезапное ухудшение состояния здоровья во время экзамена (понадобится справка от врача),

  • смерть близкого родственника,

  • автомобильная авария, подобный инцидент,

  • ЧП в пункте проведения ЕГЭ,

  • экзамены по разным выбранным предметам выпали на один день.

На пересдачу могут не пустить тех ребят, которые нарушили правила экзамена: списывали, пронесли мобильный телефон. Их результаты аннулируются без права пересдачи. Причем аннулировать баллы ЕГЭ могут после сдачи — если специалисты обнаружат нарушения во время просмотра видеозаписей с экзамена.

Процедура подачи заявления на пересдачу

Писать заявление не нужно тем ребятам, которые не справились с экзаменом по математике или русскому языку. Пересдача предусмотрена автоматически, о дате сообщает учитель или классный руководитель.

Если выпускник собирается пересдавать ЕГЭ на следующий год, для регистрации необходимо подать заявление до 1 февраля. Сделать это нужно в муниципальном органе управления образования. К заявлению прикладываются копии документа об образовании и паспорта.

Даты проведения пересдач

Дата

Предмет

3 июля (четверг)

Иностранные языки (английский, китайский, немецкий, французский, испанский — письменная часть), русский язык, обществознание, информатика, физика, химия

4 июля (пятница)

Биология, география, математика базового и профильного уровней, иностранные языки (английский, китайский, немецкий, французский, испанский — устная часть), история, литература

Дополнительный период

Дополнительный период предусмотрен для выпускников, которые не сдали ЕГЭ по русскому языку и математике в основной период и не получили аттестат о среднем образовании. Воспользоваться вторым шансом можно только по обязательным предметам: русский язык и математика базового уровня.

Даты проведения дополнительного периода ЕГЭ-2025

Дата

Предмет

4 сентября (четверг)

Русский язык

8 сентября (понедельник)

Математика базового уровня

Резервные дни дополнительного периода

Резервный день дополнительного периода назначен на 23 сентября 2025 года (вторник). В этот день школьники могут пересдать математику базового уровня и русский язык.

Сколько длится экзамен

На законодательном уровне установлена продолжительность сдачи каждой дисциплины. Самыми продолжительными экзаменами в 2025 году станут ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, литературе, биологии, информатике и ИКТ. Продлится экзамен по этим предметам 3 часа 55 минут. А ЕГЭ по иностранному языку (без раздела «Говорение») — 3 часа 10 минут.

Дети пишут экзамен
Фото skynesher, iStock

Что касается русского языка, химии, истории и обществознания, их ребята будут сдавать 3 часа 30 минут. Математика базового уровня, география и китайский язык займут 3 часа. На устную часть английского, французского, немецкого, испанского языков уйдет по 17 минут. На китайский язык — 14 минут.

Горячие линии ЕГЭ

По вопросам организации и проведения единого государственного экзамена можно обратиться на горячие линии местных органов управления образования.

Также оставить жалобу и задать вопросы можно по телефону горячей линии Рособрнадзора по вопросам организации и проведения ЕГЭ: +7 (495) 198-92-38. Кроме того, предусмотрен телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 198-93-38.

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