Расписание ОГЭ-2025: актуальные даты

Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2025 год. Рассказываем, когда именно девятиклассники пройдут государственную итоговую аттестацию.
Будет три периода, когда девятиклассники смогут сдать основной государственный экзамен:
Досрочный период — с 22 апреля по 17 мая.
Основной период — с 21 мая по 2 июля.
Дополнительный период — с 2 по 23 сентября.
Выпускники девятых классов будут сдавать обязательные предметы и предметы по выбору. Начинаются экзамены в 10.00 по местному времени.
Чтобы получить аттестат за девятый класс, необходимо получить «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку и сдать ОГЭ по четырем предметам: двум обязательным и двум по выбору. К основным предметам относятся русский язык и математика.
Выбор дополнительных предметов зависит от выбранного профиля десятого класса или учебного заведения, куда планируется поступление.
|
Дата
|
Предмет
|
21 и 22 мая (среда, четверг)
|
Иностранные языки
|
26 мая (понедельник)
|
Биология, информатика, обществознание, химия
|
29 мая (четверг)
|
География, история, физика, химия
|
3 июня (вторник)
|
Математика
|
6 июня (пятница)
|
География, информатика и обществознание
|
9 июня (понедельник)
|
Русский язык
|
16 июня (понедельник)
|
Биология, информатика, литература, физика
В резервные дни школьники сдают экзамены, если совпали выбранные экзамены в один день или ребенок по уважительной причине не смог явиться на ОГЭ. Например, девятиклассник находился на операции во время проведения итоговой аттестации.
|
Дата
|
Предмет
|
26 июня (четверг)
|
Русский язык
|
27, 28 июня (пятница и суббота)
|
Все предметы, кроме математики и русского языка
|
30 июня (понедельник)
|
Математика
|
1, 2 июля
|
Все предметы
В досрочный период ОГЭ вправе сдать школьники, не имеющие академических задолженностей или уже освоившие программу девятого класса. Также право на досрочную сдачу имеют те ребята, которые не могут сдавать экзамен в основной период по уважительным причинам. К ним относятся состояние здоровье, переезд за границу, семейные обстоятельства и пр. Кроме того, досрочно сдать ОГЭ могут выпускники вечерних школ, которые подпадают под весенний призыв на военную службу, и спортсмены, которые отправляются на соревнования.
|
Дата
|
Предмет
|
22 апреля (вторник)
|
Математика
|
25 апреля (пятница)
|
Русский язык
|
29 апреля (вторник)
|
Литература, информатика, химия, обществознание
|
6 мая (вторник)
|
История, география, биология, физика, иностранные языки
|
Дата
|
Предмет
|
12 мая (понедельник)
|
Математика
|
13 мая (вторник)
|
Литература, информатика, химия, обществознание
|
14 мая (среда)
|
История, география, биология, физика, иностранные языки
|
15 мая (четверг)
|
Русский язык
|
17 мая (суббота)
|
Все предметы
Дополнительный период проводится в начале следующего учебного года. ОГЭ в эти даты сдают ребята, которые по уважительной причине не смогли пройти аттестацию в основной период. Также в дополнительный период сдают экзамены дети, которые завалили экзамены и были направлены на пересдачу.
|
Дата
|
Предмет
|
2 сентября (вторник)
|
Математика
|
5 сентября (пятница)
|
Русский язык
|
9 сентября (вторник)
|
История, география, биология, физика
|
12 сентября (пятница)
|
Обществознание, химия, информатика, литература, иностранные языки
|
Дата
|
Предмет
|
17 сентября (среда)
|
Русский язык
|
18 сентября (четверг)
|
Математика
|
19 сентября (пятница)
|
Все предметы, кроме математики и русского
|
22 сентября (понедельник)
|
Все предметы, кроме математики и русского
|
23 сентября (вторник)
|
Все предметы
Итоговое собеседование — это некий формат допуска к ОГЭ. Оно проверяет коммуникативные навыки учащихся, их умение говорить. Состоит итоговое собеседование из четырех заданий: чтение, пересказ, монолог и диалог. На его проведение уходит около 15 минут. Например, чтение и пересказ ученика проверяют с помощью одного текста, который читается выразительно и без запинок. Для монолога разрешается выбрать повествование, описание или размышление. Необходимо составить не менее 10 предложений. Диалог с девятиклассником проводит экзаменатор, заранее узнать его тему не получится. Результаты итогового собеседования станут известны в течение пяти дней с момента сдачи.
Кроме оценки за конкретное задание, экзаменатор выставляет баллы за общую грамотность ответов. Можно набрать 12 баллов и восемь дополнительных, в сумме — 20. Всего критериев оценки итогового собеседования пять:
Орфоэпические ошибки: неверные ударения, произношения терминов и имен.
Грамматические ошибки: неправильное согласование, управление.
Речевые нормы: ошибочное употребление определенной лексики.
Богатство речи: оценивается словарный запас ученика, разнообразие синтаксических конструкций.
Фактологическая точность: фактические ошибки в датах, цифрах, именах и так далее.
У любого девятиклассника есть возможность пересдать. Но она появляется только в том случае, если школьник не сдал до одного-двух экзаменов. В этом случае он снова пробует свои силы в резервные дни летом. Если написать экзамен снова не вышло, есть резервные дни в сентябре. Если после трех попыток девятиклассник провалил больше двух предметов и не сдал основные, то аттестат об основном общем образовании он не получит.
Вновь сдать экзамены могут ребята, которые не смогли сдать их в основные дни по уважительным причинам:
Болезнь или плановая операция — необходимо предоставить справку от врача.
Внезапное ухудшение здоровья во время экзамена — надо обратиться к доктору в тот же день, попросить соответствующий документ.
Автомобильная авария или подобный инцидент.
Смерть близкого родственника.
Чрезвычайное происшествие в пункте проведения ОГЭ — пожар, землетрясение и другие события.
Точные даты публикации результатов ОГЭ пока неизвестны. Стандартная проверка экзаменационных работ занимает до 10 календарных дней. Чаще всего итоги аттестации становятся известны через неделю.
Результаты экзаменов школьникам озвучивают в школе либо размещают в сетевых папках ГИС «Сетевой город» органов местного самоуправления по вопросам управления в сфере образования.
Несколько важных нюансов, которые стоит учитывать при подготовке к ОГЭ: