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Раздельное обучение мальчиков и девочек: плюсы и минусы
Хобби и развлечения

Сегодня, 07:00

6 мин.

Нужно ли учить мальчиков и девочек раздельно: разбор с педагогом и психологом

М. Сальникова , Л. Клюс , Л. Окулик
Мальчик и девочка на желтом фоне
Фото Deagreez, iStock
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В России ведется в основном совместное обучение. Раздельно учить девочек и мальчиков могут в немногочисленных частных школах типа пансионов, а также в военизированных заведениях. В свете образовательных реформ нередко заговаривают о том, что разнополых детей нужно обучать раздельно, чтобы они могли концентрироваться только на занятиях.

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Узнали у педагога Людмилы Клюс и психолога Ларисы Окулик о плюсах и минусах раздельного обучения.

История раздельного обучения

К началу ХХ века в большинстве стран мира образование вообще не было обязательным и всеобщим. Там, где школы существовали, в совместных классах обычно учились дети низших сословий. Например, в Российской империи так познавали науку дети крестьян. Девочки и мальчики из привилегированных сословий учились в раздельных учебных заведениях, а не просто в отдельных классах. Это было связано как с соблюдением норм пуританской морали, так и с тем, что им преподавали разные дисциплины. После Первой мировой войны совместное обучение стало популярно не только в России, но и во многих европейских странах.

Сейчас раздельное обучение практикуется не так уж часто.

Раздельно учат детей в некоторых мусульманских странах. Это связано не с особенностями обучения как такового, а с религиозными предписаниями.
Людмила Клюс
Филолог, учитель русского языка и литературы

Кроме того, раздельно продолжают учиться дети элиты в странах Европы и США. В России раздельное обучение скорее исключение. Его предлагают в основном в частных школах.

Также, как правило, раздельно учатся подростки в кадетских корпусах. Но в них принимают не раньше чем с пятого класса.

Дети в школе
Фото Nikada, iStock

Плюсы раздельного обучения

Возможность улучшения успеваемости

Сторонники идеи раздельного образования обычно говорят о том, что при поступлении в школу мальчики немного отстают от девочек в развитии, поэтому часто хуже учатся. При раздельном обучении легче учитывать психофизиологические особенности детей разных полов. Поэтому оно помогло бы мальчикам в начальных классах учиться эффективнее.

Раздельное обучение теоретически позволяет ученикам сосредоточиться на сильных сторонах своего мышления и выбирать подходящие способы решения задач.
Лариса Окулик
Психолог и коуч по детско-родительским отношениям

Но важно отметить, что тогда потребовались бы принципиально разные образовательные программы и в конечном счете разные предметы для изучения. А это повлекло бы за собой проблемы в дальнейшем обучении.

К средней школе мальчики догоняют девочек в развитии. И нет достоверных данных о том, что раздельное обучение в средних и старших классах позволяет улучшить успеваемость.
Людмила Клюс
Филолог, учитель русского языка и литературы

Улучшение воспитательной работы

Некоторым преподавателям легче найти подход только к мальчикам или только к девочкам. В перспективе это могло бы сделать образовательный процесс более комфортным как для учеников, так и для учителей.

Впрочем, того же результата можно достигнуть, если снизить количество учеников в классе. Тогда педагог смог бы уделять больше внимания каждому ребенку.

Уменьшение количества подростковых беременностей

Многие считают, что если в классе будут учиться только ученики одного пола, это позволит им не отвлекаться на проявление взаимной симпатии, которая может перерасти в нечто большее.

Такой подход действительно уменьшает вероятность того, что у двух одноклассников появятся свои дети. Но отсутствие общения с противоположным полом в школе совсем не исключает подростковых влюбленностей и их последствий. Ведь дети могут видеться и знакомиться во многих других местах.

Кроме того, после выпуска молодым людям в любом случае предстоит учиться в вузах с совместным обучением и работать в смешанных коллективах. А учиться взаимодействовать с противоположным полом лучше с раннего возраста.

Недостаток опыта общения между полами затрудняет адаптацию во взрослой жизни.
Лариса Окулик
Психолог и коуч по детско-родительским отношениям
Девочка у доски
Фото undrey, iStock

Минусы раздельного обучения

Усиление отрицательных проявлений характера

Неверно считать, что отсутствие необходимости конкурировать за внимание противоположного пола ведет к мирному сосуществованию детей. В однополых коллективах негативные черты только усиливаются. Например, мальчики чаще дерутся и выстраивают нездоровые отношения в классе, девочки больше сплетничают и враждуют друг с другом.

Даже без конкуренции за внимание противоположного пола дети могут конфликтовать. Поводом для вражды может стать что угодно: та же успеваемость, доход родителей, внешность и так далее.

Совместное обучение при правильно выстроенной воспитательной работе заставляет учеников больше следить за своим поведением.
Людмила Клюс
Филолог, учитель русского языка и литературы

Отсутствие навыков коммуникации

В современном мире люди все чаще сталкиваются с одиночеством, неумением заводить знакомства с противоположным полом. Эта проблема, особенно у интровертов, станет еще более выраженной, если детей с детства не приучать контактировать друг с другом.

Школьники должны учиться взаимодействовать, понимать друг друга и психологию противоположного пола.
Лариса Окулик
Психолог и коуч по детско-родительским отношениям

Школа может эффективно помочь с этой задачей, потому что предполагает активное общение мальчиков и девочек.

Проектная деятельность, подготовка к участию в школьных спектаклях и конкурсах и другие виды совместной деятельности помогают ученикам с самого раннего возраста взаимодействовать друг с другом.
Людмила Клюс
Филолог, учитель русского языка и литературы
Трое школьников
Фото standret, iStock

Нужно ли учить девочек и мальчиков раздельно

Раздельное обучение само по себе не улучшает успеваемость кардинально и не способствует стабилизации поведения ни мальчиков, ни девочек. При этом в будущем, когда подростки войдут во взрослую жизнь, отсутствие опыта взаимодействия с противоположным полом может привести к проблемам в личной жизни и в карьере.

У раздельного обучения больше минусов, чем плюсов. Ссылка на то, что когда-то дети учились раздельно, не может быть принята во внимание. Жизнь сильно изменилась, и то, что работало раньше, перестало быть актуальным.

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