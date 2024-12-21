Растыка в диянках: 30 региональных слов, которые шокируют москвичей

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Каждый регион России уникален не только своей культурой, но и языком. Слова, которые кажутся обычными в Новосибирске или Владивостоке, могут поставить в тупик жителя Москвы. Собрали 30 ярких примеров региональной лексики, которые вызовут удивление в столице.
Уральцы и сибиряки зовут так ласково шаньгу — сдобную выпечку, часто с картофельной начинкой или сметаной. Между прочим, национальное блюдо Русского Севера.
«Бабушка напекла шанежки, как в детстве!»
Это то, что происходит примерно три месяца каждый год по всей стране, — метет снег.
«За окном пуржит, давай никуда не пойдем!»
Так зовут тех, кто много пьет, но не хочет это признавать.
«Вернулся домой этот богодул?»
В Рязани и некоторых других областях России этим пренебрежительным словом обозначают некачественный пивной напиток или бражку.
«Поставили на стол какую-то клыгу».
В Ростовской области и Краснодарском крае это нечто, что москвичи назвали бы «свеклой».
«Выкопали бурак, сейчас буду борщ варить».
Это слово применяется вместо привычной для москвичей «вешалки».
«Повесь пальто на тремпель, помнется же!»
Если вам сказали, что ваше жаркое — умат, радуйтесь. Ведь это комплимент, слово означает что-то очень хорошее.
«Твое платье — просто умат!»
Этим словом называют семью, род.
«Не опозорь свою родову».
Москвичи называют это блюдо бич-пакетами, жители Поволжья — анакомом, корейцы — дошираком, а на Сахалине лапша быстрого приготовления — кукса.
«Заварил куксу, вот и ужин готов».
Местное слово для обозначения девушки. Адаптированное от китайского «гуньян»: лексика региона часто пополняется выражениями из Поднебесной.
«Какая красивая куня пошла!»
Обозначает место, куда ходить не стоит. Или маленькую деревушку, о которой мало кто слышал.
«Забрели в чигиря какие-то».
В разных городах наречие трактуют по-своему. В Хабаровске это — «внезапно». А на Сахалине — «бессмысленно»
«Это как-то фонарно все случилось».
На Кубани так говорят о баклажанах.
«Прикупи на рынке синеньких полкило!».
А вот и не арбуз! Так кубанцы называют тыкву.
«Уже купили гарбузы?»
На карте есть такая деревня в Череповецком районе Вологодской области. Но слово среди местных жителей превратилось в обозначение болота.
«Забрели мы с тобой в музгу»
На Кавказе это выражение означает, что человека начинают активно убеждать, причем иногда слишком навязчиво.
«Ты что, упасть мне на уши решил?»
В Астрахани это прозвище получает рассеянный человек. Иногда значение грубее: неудачник.
«Вот ведь растыка какой!»
Так могут сказать, когда человек в Перми слишком долго что-то делает: глагол обозначает излишнюю медлительность
«Чего вы там завожгались?»
Слово означает разговор или беседу. Впрочем, в Москве у завсегдатаев бизнес-центров есть созвучное «переговорка».
«Развели тут говорки».
Есть что-то с большим удовольствием или, проще, чавкать при употреблении пищи.
«Раздражает, когда люди за столом шмакают».
Обозначает сумку-мешок, которую носят на плечах как рюкзак. Кстати, это слово до сих пор используют в рок-магазинах.
«Ты торбу свою забыл!»
Нет, вас не посылают куда подальше: якуты так называют рабочие собрания.
«Всех с утра жду на муннях!»
Диянки — знакомые каждому с детства варежки.
«Обязательно диянки надень, мороз на улице».
Это половник — кухонная утварь для разлива жидких блюд.
«Помой корец после ухи, пожалуйста».
Так говорят о слишком длинных очередях, которые еще и строятся изгибом.
«К терапевту стоят в три вилюшки!»
Глагол заменяется привычным «работать».
«Долго лежать будете? Брушить пора!»
Также слово встречается в Свердловской области и Пермском крае. Местные жители называют так подвал или погреб.
«Спустись в голбец, достань закрутки!»
Так ласково на Камчатке называют маршрутки и микроавтобусы.
«Микрик по расписанию будет».
В калинградской области звучащим на иностранный манер словом называют мусорные ведра.
«Вынеси кеску, пожалуйста!»
Не очень мелодичное слово, но действительно похожее на звук, которое оно обозначает — пить.
«Доглыкивай кофе и пойдем дальше!»