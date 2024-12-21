Растыка в диянках: 30 региональных слов, которые шокируют москвичей

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Каждый регион России уникален не только своей культурой, но и языком. Слова, которые кажутся обычными в Новосибирске или Владивостоке, могут поставить в тупик жителя Москвы. Собрали 30 ярких примеров региональной лексики, которые вызовут удивление в столице.

Шанежка (Урал, Сибирь)

Уральцы и сибиряки зовут так ласково шаньгу — сдобную выпечку, часто с картофельной начинкой или сметаной. Между прочим, национальное блюдо Русского Севера.

«Бабушка напекла шанежки, как в детстве!»

Пуржить (Дальний Восток)

Это то, что происходит примерно три месяца каждый год по всей стране, — метет снег.

«За окном пуржит, давай никуда не пойдем!»

Богодул (Дальний Восток)

Так зовут тех, кто много пьет, но не хочет это признавать.

«Вернулся домой этот богодул?»

Клыга (Рязанская область)

В Рязани и некоторых других областях России этим пренебрежительным словом обозначают некачественный пивной напиток или бражку.

«Поставили на стол какую-то клыгу».

Бурак (Юг России)

В Ростовской области и Краснодарском крае это нечто, что москвичи назвали бы «свеклой».

«Выкопали бурак, сейчас буду борщ варить».

Тремпель (Ростов-на-Дону, Краснодар)

Это слово применяется вместо привычной для москвичей «вешалки».

«Повесь пальто на тремпель, помнется же!»

Фото Elizaveta Shishlyannikova, iStock

Умат (Якутия)

Если вам сказали, что ваше жаркое — умат, радуйтесь. Ведь это комплимент, слово означает что-то очень хорошее.

«Твое платье — просто умат!»

Родова (Иркутская область)

Этим словом называют семью, род.

«Не опозорь свою родову».

Кукса (Сахалин)

Москвичи называют это блюдо бич-пакетами, жители Поволжья — анакомом, корейцы — дошираком, а на Сахалине лапша быстрого приготовления — кукса.

«Заварил куксу, вот и ужин готов».

Куня (Дальний Восток)

Местное слово для обозначения девушки. Адаптированное от китайского «гуньян»: лексика региона часто пополняется выражениями из Поднебесной.

«Какая красивая куня пошла!»

Чигиря (Дальний Восток)

Обозначает место, куда ходить не стоит. Или маленькую деревушку, о которой мало кто слышал.

«Забрели в чигиря какие-то».

Фонарно (Дальний Восток)

В разных городах наречие трактуют по-своему. В Хабаровске это — «внезапно». А на Сахалине — «бессмысленно»

«Это как-то фонарно все случилось».

Синенькие (Кубань)

На Кубани так говорят о баклажанах.

«Прикупи на рынке синеньких полкило!».

Фото Magone, iStock

Гарбуз (Кубань)

А вот и не арбуз! Так кубанцы называют тыкву.

«Уже купили гарбузы?»

Музга (Вологодская область)

На карте есть такая деревня в Череповецком районе Вологодской области. Но слово среди местных жителей превратилось в обозначение болота.

«Забрели мы с тобой в музгу»

Упасть на уши (Кавказ)

На Кавказе это выражение означает, что человека начинают активно убеждать, причем иногда слишком навязчиво.

«Ты что, упасть мне на уши решил?»

Растыка (Астраханская область)

В Астрахани это прозвище получает рассеянный человек. Иногда значение грубее: неудачник.

«Вот ведь растыка какой!»

Вожгаться (Пермский край)

Так могут сказать, когда человек в Перми слишком долго что-то делает: глагол обозначает излишнюю медлительность

«Чего вы там завожгались?»

Говорка (Юг России)

Слово означает разговор или беседу. Впрочем, в Москве у завсегдатаев бизнес-центров есть созвучное «переговорка».

«Развели тут говорки».

Шмакать (Сибирь)

Есть что-то с большим удовольствием или, проще, чавкать при употреблении пищи.

«Раздражает, когда люди за столом шмакают».

Фото Drazen Zigic, iStock

Торба (Псковская область)

Обозначает сумку-мешок, которую носят на плечах как рюкзак. Кстати, это слово до сих пор используют в рок-магазинах.

«Ты торбу свою забыл!»

Муннях (Якутия)

Нет, вас не посылают куда подальше: якуты так называют рабочие собрания.

«Всех с утра жду на муннях!»

Диянки (Псковская область)

Диянки — знакомые каждому с детства варежки.

«Обязательно диянки надень, мороз на улице».

Корец (Псковская область)

Это половник — кухонная утварь для разлива жидких блюд.

«Помой корец после ухи, пожалуйста».

В три вилюшки (Воронежская область)

Так говорят о слишком длинных очередях, которые еще и строятся изгибом.

«К терапевту стоят в три вилюшки!»

Брушить (Воронежская область)

Глагол заменяется привычным «работать».

«Долго лежать будете? Брушить пора!»

Фото mixetto, iStock

Голбец (Вологодская область)

Также слово встречается в Свердловской области и Пермском крае. Местные жители называют так подвал или погреб.

«Спустись в голбец, достань закрутки!»

Микрик (Камчатский край)

Так ласково на Камчатке называют маршрутки и микроавтобусы.

«Микрик по расписанию будет».

Кеска (Калининград)

В калинградской области звучащим на иностранный манер словом называют мусорные ведра.

«Вынеси кеску, пожалуйста!»

Глыкать (Кемеровская область)

Не очень мелодичное слово, но действительно похожее на звук, которое оно обозначает — пить.

«Доглыкивай кофе и пойдем дальше!»