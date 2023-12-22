Чем заняться на горнолыжном курорте Роза Хутор зимой

Один из самых популярных горнолыжных курортов в России — Роза Хутор в Сочи. Он находится в поселке Эсто Садок, у подножия Главного Кавказского хребта. Самая высокая его точка — Роза Пик, 2320 метров над уровнем моря. Но развлечения на курорте не ограничиваются только катанием (хотя и про него мы не забыли). Поэтому рассказываем о самых главных активностях, которые помогут зарядиться позитивом, надышаться свежим горным воздухом, отдохнуть и устроить тотальную перезагрузку за несколько дней.
Самое главное развлечение на любом горнолыжном курорте, естественно, катание. Сезон длится с декабря по конец марта, а иногда, если погода позволяет, и до начала апреля. На Розе — 105 километров трасс разного уровня сложности. Мини-трасса оборудована и для детей: там тренируют как трехлеток, так и ребят постарше.
В Олимпийской деревне есть специальная тюбинговая трасса протяженностью 300 метров — там можно активно и весело провести время всей семьей. Она работает каждый день с 10:00 до 22:00. Трасса даже оборудована бугельным подъемником.
Родельбан — это круглогодичный аттракцион, который представляет собой сани, скользящие по рельсам. Они развивают скорость до 40 км/ч. На маршруте — кольца и виражи. Родельбан работает круглогодично, а вокруг него открываются сказочные виды на горы и Олимпийскую деревню.
Если хотите отвлечься от суеты и восстановиться, приезжайте в отель Green Flow, который расположен в Олимпийской деревне.
Здесь есть все для полноценного отдыха — номера с красивым видом на горы, всесезонный открытый теплый бассейн, спа-центр и сбалансированное меню, в котором каждый сможет найти блюда по вкусу. Хилинг-концепция, лежащая в основе отеля, подходит для тех, кто ищет место, где можно замедлиться, отдохнуть и обрести успокоение.
Кроме того, отель предлагает разные антистресс-программы. Например, артерапия, телесные практики и занятия по йоге и стретчингу.
Но и тем, кто хочет отдохнуть более активно, отель понравится. Во-первых, он расположен в пяти минутах пешком от подъемника. То есть утром вы сможете оказаться на склоне самыми первыми! Ну а если идти пешком не хочется, до канатной дороги от отеля и обратно действует регулярный трансфер.
Во-вторых, для хранения инвентаря здесь есть специальная лыжная комната — не придется нести все в номер. Ну а после каталки можно восстановить силы и мышцы — в стоимость проживания входит термальный комплекс с разными банями и саунами, купелями с горячей и холодной водой, грот с горным водопадом и аромапарные. Также в хилинг-центре можно посетить различные бальнеопроцедуры, спа-ритуалы и все виды массажа.
На первом уровне, в Роза Долине, прямо у шумной горной реки расположился банный комплекс Espas. На территории есть два домика для гостей: исконно русский «Поляна» из кедрового сруба и «Горный» в стиле альпийского шале.
Там для вас проведут авторские процедуры парения, познакомят с ароматами горных трав в аромапарной, при желании сделают массаж и уходы для лица и тела. Еще одна фишка бани — чан на огне, в котором можно отдохнуть после парений.
Если подняться на канатной дороге на самый пик, высоту 2320 метров, можно оказаться выше облаков и посмотреть на панораму Кавказских гор. Там же есть ресторан, где можно пообедать или просто выпить кофе с роскошным видом.
Ферма «Пача Мама» находится на высоте 1050 метров в горной Олимпийской деревне. Там живут не только милые альпаки, с которыми можно сделать селфи и даже разделить одну морковку на двоих, но и их друзья — мягкие вислоухие кролики, козлята и овечки. Экскурсии в парке проводятся каждые 30 минут и длятся 1 час. Гиды рассказывают, как правильно общаться с обитателями фермы, чтобы всем было комфортно и никто не ушел без классных фотографий.
Высокогорные качели находятся на краю ущелья. С них открывается великолепная панорама гор Кавказа. Конечно, аттракцион совершенно безопасный — вам обязательно выдатут страховочную обвязку и шлем.
Там же, на смотровой Роза Пик, есть еще один аттракцион для смельчаков — можно пройтись по деревянному мосту прямо над пропастью. Зимой открыт только малый мост длиной 70 метров. Летом же работают еще более захватывающие маршруты — большой мост длиной 115 метров и маленький, но прозрачный 33-метровый.
Недалеко от Олимпийской деревни, на Верхнем озере, для всех желающих открыт «Хаски хутор». Там живут более 60 сибирских хаски, аляскинских маламутов, ездовых метисов. Можно просто сходить на экскурсию, чтобы познакомиться с собаками, а можно прокатиться на собачьей упряжке.
Там же, неподалеку, расположилась оленья ферма, где можно подружиться с ее обитателями. Северные олени уже тысячи лет используются народами севера как единственное сельскохозяйственное животное, способное выживать в условиях тундры. Добраться до оленей и хаски можно на трансфере из Олимпийской деревни.