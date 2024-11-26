Рождественский пост в 2024-2025 году: сколько длится и как соблюдать

Второй по длительности пост после Великого — Рождественский. Рассказываем, когда он начинается и заканчивается и какие ограничения установлены для верующих.

Зачем нужен Рождественский пост

Для православных христиан Рождество Христово — второе по значимости торжество после Пасхи. Но религиозные праздники отличаются от светских: они служат поводом не только для радости, но и для личных духовных изменений. Поэтому наиболее важным торжествам предшествуют посты. В это время у каждого верующего есть возможность стать лучше и встретить праздник с чистыми помыслами и сердцем.

Сроки и продолжительность Рождественского поста 2024-2025

У Рождества, в отличие от Пасхи, дата не меняется, поэтому пост начинается и заканчивается каждый год одинаково. Начало поста — 28 ноября 2024 года, окончание — 6 января 2025-го.

Заговенье (последний непостный день) перед постом выпадает на 27 ноября, когда отмечается День памяти апостола Филиппа. Поэтому иногда пост называют Филипповым или Филипповским. В 2024 году 27 ноября выпало на среду. По средам принято поститься в течение всего года. Поэтому заговенье перед постом в 2024-м — 26 ноября.

Длится пост 40 дней. Поэтому его иногда называют Четыредесятницей, как и Великий пост.

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Почему Рождественский пост длится 40 дней

На заре христианства пост продолжался всего семь дней. В XII веке отцы Церкви пришли к выводу, что недели недостаточно. Срок в 40 дней был выбран потому, что именно столько постился пророк Моисей, прежде чем подняться на Синай и обрести заповеди.

Общие пищевые запреты в Рождественский пост

Во все дни поста запрещаются продукты животного происхождения:

продукты, в которых содержатся мясо, сало, шкурка, кости и другие части от животных и птиц: само мясо, мясной бульон и супы на его основе, любые мясные и мясосодержащие изделия;

яйца птиц и продукты из них: майонез, выпечка, крем-брюле, белковый крем и многое другое;

молоко и продукты на его основе: масло, сыр, творог, сметана, кефир, мороженое;

продукты с желатином.

Также под ограничения попадают алкоголь (кроме употребления вина во время причастия) и сладости. Те, кто чувствует в себе силы придерживаться строгого поста, могут вообще отказаться и от рыбы.

Все эти продукты не только нельзя употряблять внутрь, но и использовать наружно, например, в составе косметики.

Питание в Рождественский пост 2024-2025 по дням

28 ноября (четверг)

Можно есть горячую растительную пищу (крупы, макароны без яиц, овощи, грибы) с маслом, а также рыбу.

29 ноября (пятница)

Пятница — день, когда Христос был распят. В память об этом событии все пятницы в году считаются постными. Во время Рождественского поста требование к соблюдению пятницы ужесточается: рекомендовано сухоядение, то есть употребление еды без термической обработки. Это свежие и моченые фрукты, орехи, маслины. Некоторые священники считают, что разрешен хлеб. Пить можно только воду. Если нет сил придерживаться таких строгих ограничений, разрешается горячая растительная пища без масла.

30 ноября (суббота)

Разрешаются рыба и горячая растительная пища с маслом.

1 декабря (воскресенье)

Воскресенье — праздничный день. Можно есть горячую растительную пищу с маслом и рыбу. Разрешается, но не рекомендуется пить вино. Исключение — церковный кагор, используемый во время причастия.

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2 декабря (понедельник)

Церковным уставом в эти дни предписывается только сухоядение. Людям с особыми потребностями разрешается горячая растительная пища без масла.

3 декабря (вторник)

Можно есть горячую растительную пищу с маслом, а также рыбу.

4 декабря (среда)

Среда — день, когда Иуда предал Христа. По средам православные постятся весь год. Во время Рождественского поста в этот день положено сухоядение, но в связи с тем, что 4 декабря отмечается праздник Введения во храм Девы Марии, можно использовать масло при готовке и есть рыбу.

5 декабря (четверг)

Можно горячую растительную пищу с маслом, рыбу. Сушеные, вяленые и свежие продукты тоже разрешаются.

6 декабря (пятница)

Рекомендовано сухоядение, но можно заменить горячей растительной пищей в честь дня памяти Александра Невского. Это не самый большой церковный праздник, поэтому использовать растительное масло нежелательно.

7 декабря (суббота)

Можно есть горячую растительную пищу и рыбу, использовать растительное масло.

8 декабря (воскресенье)

8 декабря отмечается Отдание праздника Введения во Храм Девы Марии, поэтому разрешается пить вино (умеренно). Есть можно горячую растительную пищу с маслом и рыбу.

9 декабря (понедельник)

Рекомендовано сухоядение, но как исключение можно есть горячую растительную пищу без масла.

10 декабря (вторник)

Разрешается горячая растительная пища, рыба, растительное масло.

11 декабря (среда)

Сухоядение или, по состоянию здоровья, горячая растительная пища без масла.

12 декабря (четверг)

Можно есть рыбу, горячую растительную пищу, а также использовать масло. Не возбраняется сочетать эти продукты между собой, например, есть рыбу в масле.

13 декабря (пятница)

Желательно придерживаться сухоядения. Либо, в честь дня памяти апостола Андрея Первозванного, есть горячую растительную пищу без масла.

14 декабря (суббота)

Разрешаются рыба, растительная горячая пища, растительное масло.

15 декабря (воскресенье)

Можно есть рыбу, использовать растительное масло. Также можно выпить немного вина, но рекомендуется от него отказаться. Разрешена горячая растительная пища.

16 декабря (понедельник)

Рекомендуется придерживаться сухоядения. Если такой возможности нет, можно есть горячую растительную пищу, но без масла.

17 декабря (вторник)

Можно готовить с растительным маслом, использовать рыбу.

18 декабря (среда)

Крайне желательно придерживаться сухоядения. На следующий день отмечается день памяти Николая Чудотворца, поэтому желательно посильнее попоститься. В крайнем случае можно есть горячую растительную пищу без масла.

19 декабря (четверг)

В честь дня памяти святителя Николая можно есть горячую растительную пищу с использованием рыбы и растительного масла. Морепродукты и икру есть тоже можно, но умеренно. По возможности от них нужно отказаться, поскольку эти продукты служат не столько для утоления голода, сколько для удовольствия, что расходится со смыслом поста.

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20 декабря (пятница)

Нужно придерживаться сухоядения. Если нет сил держаться, можно горячую растительную пищу, но без масла.

21 декабря (суббота)

Желательна горячая растительная пища с маслом. К ней можно добавить рыбу.

22 декабря (воскресенье)

Разрешены горячая растительная пища и растительное масло, а также рыба. В этот день отмечается Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, поэтому можно позволить себе немного вина.

23 декабря (понедельник)

Рекомендовано сухоядение. Можно заменить его на горячую растительную пищу без масла. Употреблять ее лучше после вечерней службы.

24 декабря (вторник)

Можно есть горячую растительную пищу с маслом и рыбой.

25 декабря (среда)

В этот день западные христиане (католики) отмечают Рождество, но послаблений в соблюдении православного поста не делают. Поэтому рекомендовано сухоядение.

26 декабря (четверг)

Разрешена горячая растительная пища, рыба, растительное масло.

27 декабря (пятница)

Рекомендовано сухоядение. Последняя пятница года, когда сухоядение можно заменить горячей пищей без масла.

28 декабря (суббота)

Можно поесть горячей растительной пищи с рыбой, а также использовать масло.

29 декабря (воскресенье)

Последнее воскресенье поста, когда разрешены горячая растительная пища, масло, рыба и даже вино.

30 декабря (понедельник)

Стоит придерживаться сухоядения, но при необходимости можно есть горячую пищу без масла.

31 декабря (вторник)

Можно есть рыбу, растительное масло, горячую растительную пищу.

1 января (среда)

Новый год — светский, а не церковный праздник. Поэтому самым стойким рекомендовано придерживаться сухоядения. Менее сильные духом могут есть горячую растительную пищу.

2 января (четверг)

Можно есть только растительную пищу без масла.

3 января (пятница)

Самая строгая пятница за весь пост. В этот день рекомендуется только сухоядение.

4 января (суббота)

Разрешается только горячая растительная пища без масла.

5 января (воскресенье)

Можно есть только растительную пищу без масла.

6 января (понедельник)

6 января — это Рождественский сочельник. В этот день можно есть только «после первой звезды»: после выноса большой свечи на утренней службе. Разрешена горячая растительная пища без масла. Традиционно на стол подаются особые блюда, прежде всего это кутья и взвар.

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Кому можно не соблюдать строгий пост

Беременным, больным, пожилым, детям, а также тем, кто занят тяжелым трудом, обычно разрешается не соблюдать пост строго. Если вы относитесь к какой-либо из этих групп, лучше посоветоваться с врачом о возможности соблюдать пост. Если доктор не против, можно уточнить у священника, какие послабления допускаются именно для вас. Смысл поста не в том, чтобы довести себя до истощения. Гораздо важнее ограничений в питании соблюдение должного поведения.

Другие ограничения во время Рождественского поста

Во время поста нужно удерживаться от совершения грехов (злобы, зависти, уныния, гордыни, чревоугодия и так далее). Это значит, что нужно как минимум перестать сквернословить, а также постараться не обижать близких.

Кроме того, нужно постараться отказаться от мирских развлечений (что может быть непросто, учитывая, что пост приходится на встречу Нового года). Нельзя широко справлять светские праздники. Нежелательно играть свадьбы и вступать в интимные отношения (но делать предложение и подавать заявление в ЗАГС можно).

Что нужно делать во время Рождественского поста

Стремление очистить душу и тело должно выражаться не только в воздержании от плохих дел, но и в совершении добрых поступков. Рекомендуется каяться, просить прощения у близких, молиться и читать духовную литературу, оказывать посильную помощь нуждающимся.