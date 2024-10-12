Звуковые аффирмации: что такое саблиминалы и действительно ли они работают

Вместе с клиническим психологом Миланой Погореловой разбираемся, что такое саблиминал, как он работает и действительно ли этот метод эффективен для достижения результата.

Что такое саблиминал

Саблиминал (от англ. subliminal — подсознательный) — это скрытые звуковые аффирмации позитивного характера, которые направлены на «перезапуск» мыслей, улучшение эмоционального состояния и снятие стресса. Последователи саблиминала уверены, что их методика влияет успех в бизнесе, избавляет от вредных привычек, решает любовные проблемы и помогает справиться с психологическими проблемами.

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История саблиминала имеет десятилетние исторические корни. В 1957 году звуковые аффирмации впервые использовали для увеличения продаж напитка Coca-Cola. Рекламщики добавили в рекламный ролик «зашифрованные» сообщения, принуждающие и «программирующие» людей покупать продукцию. Однако явных доказательств использования саблиминала не было представлено. Но люди запомнили миф о возможности звукового воздействия на подсознание человека. Поэтому в дальнейшем, в 1980-х годах, начали распространяться аудиокассеты «самопомощи». Их продавцы утверждали, что, слушая звуки природы с зашифрованными в них сообщениями, человек может бросить курить, похудеть и даже повысить потенцию.

В современном мире распространению саблиминалов поспособствовал интернет. В Сети можно встретить огромное количество скрытых аффирмаций, созданных для разных жизненных ситуаций. Например, зашифрованные аффирмации на богатство, уменьшение болезненности месячных и даже на изменение формы губ.

Как работают саблиминалы

В основе саблиминала лежат скрытые позитивные установки. Сверху на них накладываются бинауральные ритмы, то есть иллюзорные звуки, которые слышит мозг. Завершает все музыка для релаксации. Сама словесная аффирмация специально искажается и делается более тихой, чтобы на ней не фокусировалось внимание. Получается, что смысл сказанного якобы обходит критическое мышление и поступает напрямую в подсознание. Сознательная часть «записывает» слова на подкорку, но не осознает их.

Доказано ли воздействие саблиминалов

Имеется ряд исследований, где говорится, что эффект от саблиминалов существует и оказывает влияние на жизнь и поведение человека.

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Однако существует ограниченность восприятия и обработки информации подсознанием. Если обратиться к другим экспериментам, то они показывают, что при чрезмерном шифровании «сообщения» (быстрая скорость, искаженный звук и т.д.) вероятность восприятия мозгом информации равна нулю.

Также нет однозначных научных доказательств того, что такое «взаимодействие» с подсознанием может изменить поведение человека.

Кроме того, экспериментальным путем доказано, что эффект от прослушивания саблиминалов может быть достигнут не от скрытых посланий, а в результате так называемого эффекта плацебо. Примечательно и то, что ряд исследований показывает, что даже те испытуемые, которые искренне верили в действие звуковых аффирмаций, не смогли получить желаемый результат и даже испытать эффект плацебо.

Мнение психолога о саблиминалах

Саблиминалы — это не новый тренд. Он давно исследуется, хотя мистические теории вокруг него ходят до сих пор. Звуковые аффирмации сами по себе не имеют научно доказанного эффекта, поэтому если человек хочет стать богатым или похудеть, нужно просто начать что-то делать. Как минимум записаться в тренажерный зал или найти более высокооплачиваемую работу.

Кроме того, проверить аффирмацию на искаженной аудиодорожке невозможно. Человек не может быть уверен, что слушает саблиминал на богатство, а не пустой звук или какую-то негативную установку.