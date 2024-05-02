8 направлений для сафари, их особенности и разница между ними

Само слово «сафари» взято из суахили, языка одного из африканских племен, и переводится как «путешествие». Изначально сафари-туры проводились только по Африканскому континенту, а сейчас их проводят почти все страны, где есть заповедники с дикими животными, включая Россию. Путешественник и тревел-блогер Дмитрий Лукьянчук рассказал, в какие страны стоит отправиться на сафари и чего ждать от такой поездки.

Кения

Несколько лет назад National Geographic выпустило сериал «Великие Миграции». В нем рассказывается о том, как в поисках воды и пищи животные кочуют по африканской саванне между Кенией и Танзанией. Популярность сериала сыграла свою роль: теперь все туристы знают, что смотреть миграции нужно прежде всего в этих странах. Поэтому в Кении очень много желающих своими глазами увидеть стада антилоп гну, газелей, зебр и других травоядных. В связи с этим бронировать билеты, места в отеле и сами экскурсии нужно заранее.

В Масаи Мара на пути мигрирующих животных появляются естественные водные преграды. Это самый яркий этап миграции, поскольку переправа выглядит очень живописно. Хотя зачастую изобилует драматическими сценами борьбы за жизнь. В Масаи-Мара живут гиены, жирафы, гепарды и животные так называемой Большой пятерки: слоны, носороги, буйволы, львы и леопарды. Когда-то добыть этих животных на охоте считалось наивысшим уровнем мастерства охотника. И тот, кому удавалось застрелить хотя бы по одному животному каждого вида, считался собравшим «Большой шлем».

Фото istockphoto.com/narvikk

Как добраться и сколько это стоит: прямого сообщения с Кенией нет. Можно добраться стыковочными рейсами через Стамбул или Абу-Даби. Перелет из Москвы займет от 10 часов до полутора суток и обойдется примерно в 100 тысяч рублей с человека в одну сторону.

Танзания

Из Кении вслед за дождями животные перемещаются в Танзанию, а осенью возвращаются. Именно на границе с этой страной им приходится преодолевать реки. Можно наблюдать за миграцией или отправиться в Нгоронгоро — это огромный кратер. В нем обитают звери, случайно попавшие внутрь. Выбраться обратно они не могут. За годы существования в кратере образовалась своя уникальная среда обитания: около 25 тысяч животных, в том числе самое большое в Африке количество хищников.

В Танзанию едут не только ради львов, которых можно увидеть во время сафари, но и ради фламинго, а также Килиманджаро — самой высокой горы Африки.

Фото istockphoto.com/Palenque

Как добраться и сколько это стоит: прямого сообщения с Танзанией нет. Можно добраться стыковочными рейсами через Стамбул, Доху или Аддис-Абебу. Перелет из Москвы займет больше 10 часов и будет стоить примерно 100 тысяч рублей с человека в одну сторону.

Замбия

Здесь стоит отправиться в национальный парк Южная Луангва. Здесь много зверей, хорошо поставленный сервис, есть ориентировки по поиску локации того или иного вида животных. При этом есть возможность и покататься, и отправиться в пешеходное сафари, увидев животных с очень близкого расстояния. Есть здесь и возможность отправиться на сафари ночью.

У туристов Замбия популярна меньше, чем Кения и Танзания, поэтому их здесь заметно меньше. Отчасти это объясняется транспортной недоступностью.

Фото istockphoto.com/USO

Как добраться и сколько это стоит: прямого сообщения с Россией нет. Вылеты через европейские страны большинству россиян недоступны. Можно добраться поездом или машине через границу с другими странами: Танзанией, Малави, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией, Анголой и Конго. Поезд идет около двух суток. Стоимость дороги встанет минимум в 130 тысяч рублей с человека.

Ботсвана

В этой стране мало туристов, и это не совпадение. Высокая стоимость как сдерживающий фактор обеспечивает идеальную заботу об охране природы. За соблюдением всех стандартов строго следят. В стране сразу несколько национальных парков, в которых живут слоны, буйволы, бегемоты, антилопы, львы, жирафы, носороги и зебры. В национальном парке Чобе самое большое количество слонов в Африке.

Фото istockphoto.com/guenterguni

Как добраться и сколько это стоит: прилететь в Ботсвану из России можно только с пересадками — в Дохе или Йоханнесбурге. Дорога будет длиться больше суток и обойдется в среднем в 100 тысяч рублей с человека.

Намибия

В этой стране можно увидеть почти всю «большую пятерку» (кроме буйволов), а также зебр, жирафов и антилоп. В засушливые месяцы эти животные стремятся к озеру Этоша. Оно находится в одноименном национальном парке.

Кроме того, в Намибии практически в любом отеле в районе Этоши можно попробовать мясо экзотических животных: зебры, куду, пумбы (дикий кабан-бородавочник. — Прим. ред.), антилопы гну. Добираться от столицы довольно долго, но можно использовать это как повод получше узнать страну.

Фото istockphoto.com/KvdB50

Как добраться и сколько это стоит: лететь из России придется с минимум двумя пересадками: в Дохе и Йоханнесбурге. Это будет стоить свыше 115 тысяч рублей с человека в одну сторону. Перелет займет больше суток.

Южно-Африканская Республика (ЮАР)

В ЮАР находится национальный парк Крюгера. Здесь самая большая концентрация диких животных в мире. Но шанс встретить кого-то из местной фауны может оказаться проблематичным.

То есть при планировании путешествия в эту страну сафари не стоит делать основной целью поездки.

Фото istockphoto.com/vencavolrab

Как добраться и сколько это стоит: по сравнению с другими странами из этой подборки поездка в ЮАР стоит значительно дешевле — от 80 тысяч рублей с человека. Добираться нужно с пересадкой в Дохе, Стамбуле или Дубае. Перелет в 17 с лишним часов помечен на сайте-агрегаторе билетов как быстрый.

Уганда

В Уганде есть носороги, к которым можно добраться пешком. Также есть специальный маршрут в лес: к гориллам. Посмотреть на них в естественной среде обитания — большая удача.

Перелет в Руанду можно совершить по цене от 65 тысяч рублей с человека в одну сторону. Лететь нужно около 13 часов с одной пересадкой: в Шардже или Аддис-Абебе.

Фото istockphoto.com/Cheryl Ramalho

Как добраться и сколько это стоит: прямое авиасообщение между Россией и Угандой в настоящее время отсутствует. Добраться до страны можно с пересадками в Дубае или в Турции. В среднем путь займет около 15 часов и обойдется примерно в 100 тысяч рублей с человека в одну сторону. Тогда как перелет в Руанду можно совершить по цене от 65 тысяч рублей. Лететь туда нужно около 13 часов с одной пересадкой: в Шардже или Аддис-Абебе.

Индия

В Индии несколько национальных парков, в которых можно увидеть слонов, тигров, крокодилов и других животных, когда-то описанных Киплингом. Парки относительно невелики по размеру, и их посещение всегда связано не только с фотоохотой, но и, например, с катанием на слонах.

Фото istockphoto.com/andrijosef

Справедливости ради отметим, что познакомиться с фауной Индии можно и без сафари. В любом парке в этой стране водятся пальмовые белки, попугаи и мангусты. А шанс встретить обезьяну очень велик даже в центре города.

Как добраться и сколько это стоит: с Индией налажено прямое авиасообщение из России. Дорога туда занимает около 7 часов, билет будет стоить от 40 тысяч рублей с человека в одну сторону.