Самые дорогие виды спорта: сколько стоит подготовка чемпиона

Когда речь заходит о дорогих и красивых видах спорта, в голове сразу возникают два образа: теннисисты, покоряющие корты, и грациозные всадники на лощеных лошадях. Разбираемся, сколько на самом деле стоят такие тренировки и к чему стоит подготовиться родителям.

Большой теннис

Стремительно летящий мяч, азарт и динамичная игра. Большой теннис — яркий и эмоциональный вид спорта. От спортсмена требуется не только выносливость и серьезная физическая подготовка, но и умение считывать действия соперника, а также навык сохранять психологическое равновесие.

Стоимость занятий складывается из двух глобальных факторов:

Ставка тренера и аренда корта. Необходимый инвентарь и форма.

Конечно, в разных регионах сумма отличается. В столице занятие с тренером стоит 1500-2500 рублей, аренда корта начинается от 1000 рублей в час. В Санкт-Петербурге специалисты просят 1000-2000 рублей рублей за урок, а площадку можно найти за 700 рублей в час и выше. Стоимость аренды варьируется в зависимости от типа покрытия, времени суток (обычно вечернее время дороже) и дня недели. Летний корт на улице обойдется дешевле, чем крытый зал.

Фото Istockphoto/Liudmila Chernetska

Количество тренировок зависит от возраста ребенка и его уровня игры. Для детей от шести лет достаточно трех групповых занятий в неделю. С каждым годом число уроков увеличивается. Например, у подростка 12 лет будет уже четыре групповых занятия и два индивидуальных. И это без учета ОФП.

В плане инвентаря ценник по всем регионам примерно один. Хорошая ракетка стоит от 10 000 рублей, корзина теннисных мячей — от 12 000 рублей. При интенсивных тренировках набора хватит примерно на два месяца, затем мячи необходимо обновить.

Переходим к спортивной форме. На качественные кроссовки лучше закладывать 6000 рублей или больше. Добавим к обуви одежду (шорты, майку, футболки, бейсболку, носки) и получим примерно 10 000 рублей.

Фото Istockphoto/andresr

Не стоит забывать о теннисных сборах. Траты на них особенно актуальны летом. Сумма выезда на 7-10 дней составит от 50 000 рублей. Заплатить придется и за участие в соревнованиях или турнирах, которые проходят вместе с тренером.

В среднем на профессиональную подготовку ребенка придется потратить 250 000-300 000 рублей. Сумма значительная, но инвестиции могут очень даже окупиться.

Верховая езда

Траты на этот вид спорта практически не имеют ограничений. Все зависит от амбиций. Чтобы ребенок полноценно подготовился к соревнованиям, ему необходимо заниматься от трех раз в неделю.

Также потребуется экипировка. Из обязательных трат — это защита в виде шлема, перчаток, ботинок, краг и черепахи на позвоночник. Все это нужно менять по мере роста ребенка и износа вещей. Если при падении удар пришелся на шлем — нужно покупать новый. Дело в том, что под покрытием может возникнуть трещина, и такой шлем больше не защитит. Также в арсенале должно быть несколько пар бриджей (рабочие и стартовые белые).

Фото Freepik/wavebreakmedia

В цифрах расходы примерно выглядят так:

шлем — 5000-10 000 рублей;

перчатки — 2000-3000 рублей;

краги — 2000-4000 рублей;

ботинки — 3000-5000 рублей;

стоимость черепахи стартует от 5000 рублей.

Еще вас попросят оформить спортивную страховку (на год от 1500 рублей), медицинскую справку (1700 рублей) и регистрацию в Федерации конного спорта России — 1200 рублей/год. Размер стартовых взносов на клубных соревнованиях — около 1500 рублей. Если это соревнования в соседнем клубе, то придется оплатить перевозку лошади в коневозке и место в загоне — это еще около 10 000-15 000 рублей.

В общей сложности за год придется потратить 450 000-500 000 рублей.

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